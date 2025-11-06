我的頻道

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

「90後」AI創業家瘋狂「造人」 獨具「中國特色」

中國新聞周刊／李明子報導
2025 RoBoLeague機器人足球聯賽總決賽6月28日在北京亦莊上演。圖為清華大學火神隊（紫）對戰北京信息科技大學Blaze光熾隊（黑）。（中新社）
2025 RoBoLeague機器人足球聯賽總決賽6月28日在北京亦莊上演。圖為清華大學火神隊（紫）對戰北京信息科技大學Blaze光熾隊（黑）。（中新社）

放眼近兩年創業潮，「90後」創業家已進入AI和機器人領域的核心地帶，正瘋狂「造人」。與前輩創業家明顯不同，他們更具技術敏銳度和全球視野，更務實且善於整合資源，正推動機器人技術從實驗室走向大規模實際應用，開闢出一條獨具「中國特色」的機器人商業化道路。

在今年8月召開的全球首次以人形機器人為參賽主體的體育賽事上，北京具身智能公司「星動紀元」奪得原地跳高項目的冠軍，以95.641厘米的高度刷新世界紀錄；而在1500米田徑決賽的終點，「宇樹科技」北京子公司「靈翌科技」以6分34秒的成績奪金，杭州宇樹科技排名第三。

宇樹科技創始人王興興和星動紀元創始人陳建宇這兩位「90後」科技創業者都認可，當前機器人「整活」是為了將來更好地「幹活」，他們的終極目標中都包括「做出通用機器人」，改變人類現有的生產與生活。

今年8月17日，在北京國家速滑館（冰絲帶）舉行的2025世界人形機器人運動會上，...
今年8月17日，在北京國家速滑館（冰絲帶）舉行的2025世界人形機器人運動會上，宇樹科技隊以1分48秒78的成績獲4x100米接力賽冠軍。圖為宇樹科技隊的人形機器人（綠衣）在比賽中接力。(中新社)

★大學時代 活躍創業社團

大二蹺課參加機器人比賽時，樊亞洲沒想過自己未來會創業做清潔機器人。作為「看變形金剛和鋼鐵俠」長大的一代，他從小就對機械裝甲感興趣。大學讀了機電與控制工程學院。而選擇深圳大學，則是看中這座城市的創業氛圍。

從大一開始，樊亞洲就活躍在各大創業社團。他敏銳地觀察到，2013年前後，校園競賽的主流逐漸從沙盤模擬、旅遊家教等傳統項目，轉向以機器人為代表的科技創新競賽。他當時便意識到：「創業做機器人的機會要來了。」

「與傳統課堂相比，比賽更契合機器人項目制學習的特點。」樊亞洲說，機器人技術涉及力學、機械學、電子學、計算機科學等多個學科，且技術前沿變化快、實踐性強，這些都超出常規校園教學的深度。

機器人競賽的價值逐漸被大眾看見。大疆創始人汪滔讀書期間曾兩度參加Robocon亞太大學生機器人大賽，獲得香港第一名和亞太第三名的成績。他表示，兩次參賽經歷對他「影響深遠」，除了技術提升與團隊組織協調能力的鍛鍊，更重要的是懂得了如何在強烈欲望驅動下把事情做成。

連續贊助Robocon兩年後，大疆在2015年推出更為「好玩、好看」的機器人大賽RoboMaster，並將當年的決賽設在了深圳大學元平體育館。在頒獎典禮上，汪滔直言，辦賽初衷就是要發掘大學生中的工程師明星，幫助他們實現科技創業的夢想。當時正在讀大二的樊亞洲深受鼓舞。

宇樹科技創始人王興興（左起）、逐際動力創始人張巍、銀河通用創始人王鶴、星動紀元創...
宇樹科技創始人王興興（左起）、逐際動力創始人張巍、銀河通用創始人王鶴、星動紀元創始人陳建宇2024年9月19日在浙江杭州出席雲棲大會。(中國新聞周刊／視覺中國圖)

★機器人賽 有助團隊鍛鍊

作為連接教育和產業的橋梁，中國的機器人相關競賽雖起步晚於日、美等國家，但經過近20年發展，賽事體系日趨完善。「比賽的最大價值則在於模擬了創業環境。」樊亞洲回憶，學生需要自己組隊、搭配人員、確定技術方案和實施路徑。這種鍛鍊讓他在學校期間就明白產品開發的整個流程，讓他能快速從工程思維切換到產品經理角色，省去從校園到創業這段可能長達一、兩年的過渡時間。

他對「籌集經費」尤其記憶深刻。當時為獲得足夠費用，團隊每個人都會申報不同子項目，然後將分散的資金整合起來，用於機器人項目的研發。憑藉完賽的名目，他向學院申請實驗室、去校外拉贊助，還要做營銷、搞宣發。申請一些大額經費時，他甚至連日蹲守在校長門口要簽字。「創業前期的苦在打比賽時都吃過，便沒那麼容易放棄。」

樊亞洲後來與企業溝通過，很多公司傾向通過比賽招人，避免傳統招聘中的「抽盲盒」情況。樊亞洲就是在頻繁參賽後，更加確信自己屬於「懂技術，但更喜歡項目管理與市場」的聯合創業者角色。

2018年，已經畢業的樊亞洲重返校園，這次他是以企業方身分，試圖在校園大賽中尋找可合作的技術方案。經同學介紹，他認識了正在華中科技大學機械工程專業讀研的蔡毅，以及後來成為團隊CTO的宋祖領。

那時樊亞洲團隊遇到一個算法難題，宋祖領自信地表示「包給他就行」，問題果然很快得到解決。這種基於技術能力相互認可的夥伴關系，也為後來他們再次組隊創業打下了基礎。

2019年，蔡毅休學創業，與留英回國的老同學一起創辦武漢創現科技。作為主創之一，有職場經驗的樊亞洲繼續負責市場，他曾中途離開公司，回到深圳積累市場經驗。2022年，樊亞洲重回創現科技，團隊當時正「小步快跑」，對初代產品進行升級。

通過一代產品的消費者反饋，他們發現了更為明確、真實的需求—清潔床面寵物毛髮和蟎蟲。2023年，創現的第二代智能床面清潔機器人X1 robot內測完畢，投入生產，首次面向海外市場就獲得3000多台訂單。2024年，創現順勢推出新品牌「喵衛」，目前僅在天貓平台的月銷售已達100萬元人民幣(約14萬美元)。

★資本青睞 引進項目人才

香港科技大學教授李澤湘很早就發現了機器人競賽對選培創業人才的價值。早在2004年，他就把Robocon競賽搬進了香港科技大學校園，還開設一門機器人比賽與設計課程，通過八個月「魔鬼訓練」，培養學生動手與團隊協作能力，尤其是學會運用深圳的供應鏈來打造產品。

李澤湘「投資」的雲鯨智能創始人張峻彬就是典型案例。作為「90後」，張峻彬從中學開始就接觸不同的機器人項目，在華中科技大學讀本科時曾和室友參加飛豹杯機器人比賽，並取得不俗成績。期間他還參加華科的HFR足球機器人團隊，主做踢足球的人形機器人。過往參賽經歷也助他成功獲得了李澤湘的青睞，並成為第一個被引進松山湖機器人產業基地的項目人才。

不到一年的籌備時間，張峻彬跟隨李澤湘去海內外頂級公司參觀、參加機器人學術領域頂會、請教海內外知名科技人士，最終明確了創業方向。2016年，張峻彬創立雲鯨智能，核心產品是一款全自動清潔機器人，解決了以往掃地機在回洗途中二次汙染地面、手洗拖布等痛點。截至去年9月，雲鯨海外業務營收同比增長近七倍，產品出口國家或地區已達30多個。

8月北京舉行的2025世界機器人大會現場，宇樹科技展台上演機器人格鬥賽。 (中新...
8月北京舉行的2025世界機器人大會現場，宇樹科技展台上演機器人格鬥賽。 (中新社)

●具海外經驗 學者型創業走「軟硬一體」路徑

在國內這一波具身智能創業熱潮中，星動紀元幾乎是為數不多同時研發機器人「大腦」和「本體」的公司。這種「軟硬一體、全棧自研」的路徑，在起步階段看似艱難，但對創始人陳建宇而言，卻是水到渠成的選擇。

「因為我們都能做。」陳建宇先拋出結論，然後理性地分析，具身智能要實現商業閉環，最終必然是以軟硬件協同的整體形態交付給用戶。「沒有大腦的機器人容易淪為廢鐵，而沒有本體的大腦難以稱之為機器人。」

2011年，陳建宇被保送至清華大學精密儀器系，這是國內最早做人形機器人研究的單位之一。本科畢業設計階段，他就開始研究雙足機器人的步態規畫。而在美國柏克萊加州大學讀博期間，他師從美國國家工程院院士、機電控制學科的先驅Masayoshi Tomizuka教授，參與了多個無人駕駛項目。

博士畢業，他回中國加入清華大學交叉信息研究院，擔任助理教授，成為清華當時最年輕的博士生導師。2023年，陳建宇創立星動紀元，這也是清華大學目前唯一持股的具身智能企業。到今年7月，星動紀元已推出三款成熟產品，年交付量已超300台。軟件層面，該公司發布了融合理解與生成式的VLA模型ERA-42，這一「機器人大腦」能深度理解環境並實時預測。不久前，星動紀元剛完成近5億元的A輪融資。

如果橫向觀察這一領域的創業公司，許多創業者與陳建宇有著相似的發展軌跡：他們早年通過優異成績進入海內外高等學府，具備海外經驗，並在頂級研究機構或頭部科創企業有過實習經歷，最終選擇到高校任教，並同步創業。與「畢業即創業」的極客模式不同，他們塑造了另一種學者型創業的範式。

銀河通用創始人王鶴便是這一範式下的又一典型代表。他本科畢業於清華大學電子系，擁有史丹福大學計算機博士學位，在三維視覺和具身大模型領域發表近40篇頂刊論文，現任北京大學助理教授、博士生導師。2023年5月，他創立銀河通用，專注於具身智能技術與通用人形機器人研發。公司成立僅一年半，便完成累計超12億元融資，創下國內人形機器人領域早期融資紀錄，投資方包括美團戰投、IDG資本、經緯創投等頭部機構，成為2024年行業「融資標王」。

除清華大學以外，從1980年代開始，國防科技大學、哈爾濱工業大學、浙江大學等高校均在國家「863」計畫支持下，針對不同方向開展了基礎研究。相關研究團隊後來逐步進行科研技術轉化，成立或孵化科技公司，探索市場化發展，成為中國人形機器人技術變革的先驅。

「相關領域的『90後』碩士、博士走出校園時，正好趕上具身智能產業爆發，他們就站在技術發展的最前沿。」王興興曾分析。更年長的學者可能不掌握前沿動態，而年紀更小的從業者還不具備足夠的創業資源，「90後」恰好趕上了時代和產業發展的機會。

而擁有出眾履歷的學者型創業者，在這一輪靠技術創新驅動的產業浪潮中，無疑獲得更多發展機遇。全球TOP 10市值科技巨頭中，已有九家是星動紀元的客戶。值得注意的是，該公司海外市場收入占比超過50％。

「嚴格來說，我們的第一代產品並沒有創造出真正被市場認可的需求。」樊亞洲道出許多團隊的初創困境。他的團隊最初針對商旅人士開發一款便攜清潔機器人，但市場反饋不佳，核心問題在於「紫外線消殺成果無法可視化」，用戶難以感知價值。他們經歷了長達四年的「去偽存真」探索，才推出「喵衛」這個新品牌，被用戶稱為「全自動掃床機器人」。

人形機器人領域的商業化挑戰更為艱巨。但陳建宇卻持樂觀態度，他認為「需求就擺在明面」，關鍵瓶頸在於「機器人能力是否能與之匹配」。

今年多項國際賽事的舉辦，給不少具身智能公司以「秀肌肉」的機會，通過「疊衣服、刮鬍子、拉拉鏈」等覆雜操作來展示其模型的泛化能力。有投資人指出，前期看重創業者的技術背景，接下來則會更關注其商業化能力。

人形機器人 香港 王興興

