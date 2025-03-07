AI掀科技革命、顛覆交易平台 商機?危機？

傅江燕藉助DeepSeek、小商AI視創等工具直播帶貨，吸引海外訂單。（中新社）

DeepSeek 橫空出世，中國官方、民企紛紛導入，不但掀起一場科技革命，更引來人力將被取代的擔憂。當帶貨直播主一鍵就能轉換36種語言，顛覆電商 ，AI 科技為人類帶來的是商機還是危機？

最近，義烏老闆娘傅江燕火了。她用一口流利的英語介紹店鋪和產品的視頻在網路上走紅，「義烏老闆利用DeepSeek賣空小商品」的消息登上熱搜，上億網友圍觀她如何用DeepSeek+AI、以36種語言做跨國生意。

DeepSeek改變了許多產業生態。（路透）

★練習提問 是大考驗

傅江燕使用的視頻生成軟體，是義烏Chinagoods AI智慧服務平台使用頻率最高的應用。她只須拿著產品對著鏡頭說「123」，並提供關鍵字文案或選擇適配場景，就可以生成介紹產品的中文或英文口播視頻，生成視頻後再利用數位工具翻譯成36種語言。

傅江燕表示，今年剛開市，發現DeepSeek特別火，就想著讓它生成文案試試效果。一開始只做了英語版本，後來還嘗試了阿拉伯語、西班牙語和法語，一下子就火了。

七年來，傅江燕幾乎每天都會堅持拍視頻，此前用AI生成的文案或多或少有些「僵硬」，現在她發現AI愈來愈聰明、文案愈來愈自然，即時翻譯後，讓很多外國客戶都以為她真的會講該國語言。

「店裡實際上只有我一個人在忙活，接單、銷售和服務，每天工作量挺大的。這些視頻能夠讓客戶更加信任我。」傅江燕和丈夫每年能出口銷售2000萬雙襪子，主要面向亞洲、非洲、南美等地區，「下一步，我要考慮利用AI生成具有針對性的產品銷售視頻，爭取每個視頻的內容都能具有看點和賣點。」

精準使用AI工具是有訣竅的，傅江燕說，在拍攝中要求講話者保持語速比較平均，並且要一直對著鏡頭，不能東張西望。

她還以生成文案舉例，「提出好問題就是一個很大的考驗」，如果提問不準確，AI就不會產生準確的結果。比如，對著AI說「幫我生成一個15秒以內的襪子視頻文案」，但沒有提到不可以用極限詞（限制廣告詞），AI很有可能就會在文案中生成「最高級」、「行業第一」這樣的用語，反而容易踩到紅線。

DeepSeek等AI技術正在重塑行業生態。過完年上班第一天，MCN（多頻道網路）機構五月星河CEO五月就宣布2月為公司「DeepSeek學習月」，要求員工每日向DeepSeek提出至少十個問題，並會評選出三名「DeepSeek應用標竿」。

虛擬試衣功能帶給消費者不一樣的購物體驗。圖為2024亞洲零售博覽會，參展商展示智能虛擬試衣間。（中新社資料照片）

★善用者勝 遲疑者敗

「善用AI者勝，遲疑者敗」，五月給員工發出的通知裡如此寫道，而這封長約2000字的通知也是使用DeepSeek生成的。過往，五月自己動手寫一篇類似文章，預計需要半天到一天，現在有了DeepSeek，只需要半個小時就能完成。

「大部分人都感到AI提升了工作效率，也有部分人覺得AI沒有『人味』，替代不了自己，以及AI總是顯示伺服器繁忙。」五月坦言，目前AI應用還處於建立共識階段，下一個階段才有可能重塑工作流程。

面對DeepSeek，有更為激進的人。近日美妝品牌韓束母公司上美股份傳出將大規模裁員，只留下能用AI的人，部門最高裁員比率高達95%，引發熱議。

上海財經大學數字商務研究中心主任崔麗麗認為，DeepSeek讓每個行業都擁有了觸手可及的AI，會帶來應用上前所未有的繁榮，在一定程度上會取代沒有創造性思維或偏向於基礎工作的崗位。

AI生圖成為電商利器。（取材自小紅書）

★適配不好 自廢武功

但她強調，公司組織架構、人員技能、管理模式、團隊合作方式等方面如何適配AI，要慎重考慮；適配得好，功力大增，適配不好則「自廢武功」。

漢服品牌織造司聯合創始人謝凌龍被DeepSeek的表現所驚豔，他發現AI的資訊收集能力和推理能力「比普通人更強」，這對內容生產十分有益，但他的決策相對謹慎。

目前他和合夥人正在嘗試利用AI工具生成圖片，試圖替代電商生意中最為繁瑣的拍照環節。但使用下來會出現各種問題：手部處理不好、生成場景不符合物理規律，以及最終生成的衣服和實物不一致等。

在謝凌龍的體驗中，目前很多大模型的上下文中都有漏洞，導致其無法處理複雜問題。很多互聯網大公司受限於自營產品，對個人開發者產品支援有限，想要將業務穩妥地交給AI，仍需很長時間的調試。

高婷自2020年前後就開始深耕大模型技術，專注為電商客戶提供虛擬試衣服務，最近接觸到的許多客戶都有類似的困擾：「接入大模型後，發現技術無法真正應用到業務中。」

不少頭部鞋服品牌與高婷的公司有長期緊密合作。最簡單的合作是，客戶給一張新衣服的照片和一張模特此前拍攝的照片，透過AI就可以生成模特兒身穿該衣服的照片，「這樣能夠節省拍攝時間、模特費用」。

★注入動能 也更省錢

但想要達到這樣的效果，「最起碼需要一個月的訓練」。高婷表示，首先需要客戶提供歷史上拍攝過的圖片，這就會形成海量的資料，後續要不斷地與開源資料結合，最終訓練模型。目前基礎款式的圖片生成效果不錯，只是遇到複雜的服裝試穿，比如金屬扣較多、繫帶較多或者需要模特兒坐著的時候，效果略差一些。

但高婷也意識到，DeepSeek等AI技術通過效率提升和成本優化為行業注入新動能。以鞋服行業為例，目前很多客戶通過AI生圖節省了不小的成本，但這並不意味著可以取代相關工作人員。只能說，「此前需要請一個100萬元(人民幣，約13.7萬美元)年薪的設計總監，現在換成了一個50萬元年薪的中級設計師」。

智能客服已廣泛應用在許多領域。圖為深圳地鐵的智能客服中心。（新華社資料照片）

●AI操作更便捷 不能真正代替某些職位

運用AI技術做生意難不難？高婷說，「這個技術並不難，但難的是要不斷變化，跟上直播間的產品和策略。」不到一個月，她手中已經接下近十單生意，其中以直播間的數位人業務居多。她提到，一家酒水直播間要求她們做出八個智慧體，實現24小時直播和回覆，比如有消費者在直播間詢問，智慧體就能夠通過提示詞進行回覆。

相比以前，很多企業不願意或無法投入大量資金去購買定製化的智慧客服，又希望減少人工客服所花費的成本，導致智慧客服不好用、人工客服不夠用。高婷提到，此前很多客戶購買的數位客服服務並不便宜，如今DeepSeek讓這些客戶再次看到「降低成本」的希望。

不過，高婷認為，現在AI發揮的作用是讓部分功能操作變得更加便捷，但仍不能真正代替某些職位；更重要的是，很多時候真人客服的存在會起到一種情緒上的安撫，「AI在短時間內很難做到」。

★錯誤資訊 恐造成損失

賽迪智庫未來產業研究中心人工智慧研究室主任鍾新龍說：「現在AI語音基本上已經接近人類或者能夠以假亂真了，但實際上這些評價或測試都較為片面。一旦涉及方言、日常習慣用語或者帶有情緒的溝通，AI覆蓋得並不周全，很容易露餡。」

謝凌龍回憶，行業內此前曾出現過有消費者「調戲」智慧客服，讓客服免費送自己產品的事情。「這帶來巨大的風險，一旦消費者或者社會公眾相信了機器人的錯誤的資訊，很有可能帶來品牌在輿論上或者物質上的損失。」

許多人關注AI是否會取代人類，進而衝擊就業，鍾新龍分析，不管是企業還是政府，砍掉冗餘崗位會成為在AI時代十分常見的事。如果最終留下少數人，公司還能夠運轉如常，效率肯定會進一步提升。

「但是，把一項占5％成本的部分，通過AI技術降低了一半，從全局看也只是降低2.5％，這種變化暫時還很難引起商業模型層面的質變。」知美集團執行長KAMI表示，有危機意識是好的，積極擁抱變化，利用現有的工具降本增效，但不需要太過焦慮，就消費品行業而言，目前還沒有因為AI引起的企業間的絕對性差距。

「不管是留下20％、10％還是5％的員工，若強行定量指標以實現企業轉型，這個過程存在風險。」鍾新龍接觸過大量的從業者，這些人在決策過程中往往只考慮到AI目前所展現的能力邊界，基於此來對企業進行改革，但在實踐中沒有十分成熟的路徑可以參考，「往往很難如決策中所想的一帆風順」。

在五月對員工使用AI的期待中，提到每位員工需要結合自身崗位，提交一份「DeepSeek+AI工具提升方案」，重點思考如何將AI工具融入現有工作流程。

「比如之前每個組每周有選題會，每個人報選題，進行激烈的討論，需要很久的時間。現在可能就是每個人報十個選題，開會的時候大家做篩選就可以了，一上午的會議可能20分鐘就完成了。」五月明顯感覺到，員工的效率提升，之前編導寫腳本，可能得寫一周，現在問AI，一、兩天就可以完成。

五月對AI的期待就在於提升效率，「之前一個編導帶兩到三個帳號，現在可以帶五到六個，並且內容生產技能還得到提高，這就等於多了一個高認知的助理在協助決策」。

★數位落地 未來必答題

崔麗麗表示，過去企業的數位化水平、程度，以及人員數位化思維上的差異，會進一步加大AI來臨之後競爭的差距。因為高質量的行業資料積累，是在基礎模型之上擁有更「趁手」兵器的關鍵，而這一過程不是一蹴而就的，短期內比較難超越。因此，企業更應該重視數位化工作的落地，數位化是未來的必答題。

最近，深圳跨境電商行業的大賣家道通科技透露，公司已完成DeepSeek的全面接入和本地化部署，將成為首批用DeepSeek搞跨境的大賣家。在選品開發、文案撰寫、售後服務、庫存管理等多個跨境電商環節，DeepSeek都能明顯提高從業者的工作效率。

跨境電商資深從業者林智勇從年前就開始關注DeepSeek在跨境電商中的應用，目前在他的社群中已經有近2000人聚集在一起，討論如何應用最新的AI技術。「AI重新定義跨境電商」，林智勇認為，電商的底層發展邏輯很有可能因為AI而改變。

眼下，不少企業都接入了DeepSeek。「很多接入都是錯亂的，只是湊湊熱鬧。如果不是基於它做二次開發或適配，那接入是沒有意義的。」中關村超互聯新基建產業創新聯盟總工程師袁博認為，當下不少企業和平台是在「蹭熱度」。

袁博預測，未來DeepSeek走向拐點，這將是改變整個產業生態的事物。