哈爾濱洗浴中心+冰雕 冬季旅遊王者

洗浴中心的格子屋常常一房難求。(取材自小紅書)

冬日旅遊的頂流非哈爾濱莫屬，冰雪大世界開園一周吸客35萬人，連當地的洗浴中心都塞滿遊客，搞得當地人半個月洗不上澡；哈爾濱還不斷上新旅遊亮點，日前推出中國第一艘冰雪航母，讓遊客深刻體會到誰才是永遠的冰雪旅遊王者。

冰雪遼寧艦以1：6的比例神還原。(取材自九派新聞／受訪者提供)

冬天的哈爾濱簡直火到不行，除了吸客無數的冰雪大世界，連當地的洗浴中心都擠滿來自各地的遊客，搓澡師傅們不得不從一班制改成三班制，「兩天兩夜沒睡，搓完一個緊接著下一個」，但剛送走前一名客人還沒歇過來，新一批的南方遊客又裹著羽絨服來了。

果殼傳媒報導，近日最忙碌的人非哈爾濱搓澡師傅莫屬。當地的洗浴中心門口堆滿大量行李箱，一群人領著號碼牌在門口發誓「洗不上這個澡我絕不會離開哈爾濱」，沒見過這場面的遊客忍不住吐槽，「別人都上冰雪大世界吃一米糖葫蘆，我卻在哈爾濱的街頭洗不上熱水澡」。

近來哈爾濱的洗浴中心已經火成旅遊新景區、網紅打卡界的頂流，「落地哈爾濱就先來泡澡」被捧成基本操作。一堆遊客慕名前往的結果是當地人「無澡可搓」，有人無奈表示自己半個月沒在外面洗上澡了，每次抱著「這次來我必洗上」的決心來到洗浴中心，最後總被滿地皮箱嚇退。幽默的網友忍不住調侃，一年一度「南泥北運」工程開啟，給東北地勢都整高了。

慕名而來的遊客大概都幻想著這樣的場景：漫長的飛機旅程過後，落地就鑽進洗浴中心舒舒服服歇一場，洗盡身上所有的舟車勞頓，養精蓄銳開啟元氣滿滿的冰雪大世界之旅。然而真實場景往往是，當遊客連行李都來不及放、興沖沖趕到當地洗浴中心取號時，沒想到前面竟然有400個號。因為大家都早早打定主意，好不容易來一趟，這門票不耗盡20小時過個夜不離手，玩得超值、玩得盡興。

哈爾濱洗浴中心擠滿遊客。(取材自小紅書)

排隊 女湯要等6小時

報導指出，有些機靈的遊客會提前找人代排，否則女湯至少要排隊6小時，男湯排隊1小時，「6時多來洗澡，11時多還沒排上」是基本的預期管理。

盼星星盼月亮，好不容易擠進內部，南方人以為終於能擁有一個把靈魂「獻祭」給北方搓澡之神的機會，結果發現搓澡這項附加服務本身就大排長龍，又要再排一個點兒。

哈爾濱一家溫泉會館的營業總監表示，場所單日客流量達到1100人左右，即便24小時營業，還是人滿為患。

事實上，東北洗浴盛況，只是洗浴經濟空前繁榮的一個縮影，在全中國各地的洗浴會所裡，都能見到爆滿客流量，例如跨年 當晚北京某湯泉店大排長龍，下了班火速趕來的打工人光是在寒風中從隊伍頭走到隊尾，就花了整整3分鐘。

原本計畫在南京泡湯跨年的花花表示，自己先前的計畫是約上閨密去景區度假，順便泡個私湯，吃吃喝喝、放鬆放鬆，泡完澡再來個養生SPA，「把積攢一年的疲勞一掃而空」，結果沒想到在排隊中就已經累得蒼老了。網友不禁想問：「人這麼多，明年你能洗上這個澡嗎？」

網友出示號碼牌，顯示等待人數達174人。(取材自小紅書)

擠爆 浴場全是人味

報導稱，客流爆滿的洗浴中心在中國各處可見，裡面有年終團建的打工人，忙了一年來享受來之不易的「微度假」；終於回家休養生息的大學生，熱中打卡各種新鮮的主題洗浴和水療服務，吐槽自己熬完期末像又活過來了一次；年輕的父母好不容易有兩天假期，帶著有使不完的牛勁的小朋友炸翻親子區。

當各色人群一股腦兒地湧入，還沒做好準備的洗浴中心於是展現出各方面的左支右絀。以北京某湯泉為例，號稱7000平米面積，其實是包含散客不可抵達區域，因此實際可活動面積很小，導致散客擁擠不堪。

博主「杉菜一湯」就曾分享自己失敗的泡湯經歷，引發網友熱議。

「杉菜一湯」表示，當天她到得挺早，鑽進汗蒸房待一會兒出來後發現，食物只剩下麵條和珍珠湯；就那麼幾台PS5全被占了；0時過後，「為保證水果品質，部分水果需要現場切配」，大家都排著隊嗷嗷待哺。

「杉菜一湯」心想回汗蒸房再舒服舒服吧，回頭一看汗蒸房也沒了。轉頭一看，所有能睡覺的地方也滿了，大家都在公共區域歪歪斜斜躺著，整個浴場只有滿地呼呼大睡的人，頭挨著頭、腳接著腳，具象呈現何為「摩肩接踵」；並不那麼流通的空氣，也不太好聞，全是「人味兒」。

有人問，難道就沒有設計得像樣點、可讓人睡覺的地方嗎？有，但很少。

洗浴中心還有兒童遊戲區(上圖)、PSP遊戲室，不論大人小孩都能玩得開心。(取材自小紅書)

精緻格子間 一位難求

格子間是較為精緻、隱蔽、獨立的空間，堪稱在洗浴中心過夜的「住宿頂配」。但可能僅十幾、二十個，根本供不應求，晚上不花錢點服務根本沒地方躺。於是新型經濟形態「格子屋出租，實行繼承制」應運而生。

人們寧願為此額外支出一筆，從上一個使用者那裡「提前鎖定」一間格子屋，也不願意忍受糟糕的睡眠環境。小紅書、閑魚也開始流行起「有償求休眠倉」。畢竟比起公共區域的嘈雜環境、瀰漫的怪味道，休眠倉實在清淨太多。

有遊客不禁想問，這哪是來享受，根本是把外面的人山人海全部搬到了湯池和汗蒸房裡。

「洗浴經濟」顯然已經歷一場蛻變，報導指出，洗浴會所從最開始定位輕奢的休閒勝地，變成摳搜大學生「特種兵旅行」的超絕性價比住宿選擇，再到現在成為排隊堪比迪士尼的旅遊打卡點。不難看出，洗浴中心這個吃喝玩樂住的綜合體，很好地迎合了年輕一代的消費心理——「不是酒店住不起，而是洗浴中心更有性價比」。異地旅行，酒店、民宿 都略顯昂貴，來水會加個過夜費就能度過愉快的20個小時，縱享洗浴、棋牌、電玩、自助餐飲多位一體的沉浸式體驗。更何況，這裡還有水果吃到爽、進口飲料喝到「水中毒」都沒人管，以及不限量的哈根達斯和龍蝦。

洗浴中心提供的餐點。(取材自小紅書)

躍登新一代社交場頂流

報導稱，任外面的世界如何千變萬化，都可以和好朋友們來這裡躲進小樓，洗去上班味，短暫隔絕工作，忘記還沒跑完的實驗，洗浴中心也因此登上聚會場所紅榜，大有晉升新一代社交場所的頂流之勢。

從美團數據來看，哈爾濱洗浴中心的訂單量位居全中國第五，元旦假期交易額同比增長404.6%，訂單量同比增長324.1%。在北京，元旦跨年夜含有私湯、湯泉、溫泉的民宿、酒店一晚價格在1000元至3500元（人民幣，下同，約136至478美元），各房型幾乎全部被訂滿。

更宏觀來看，2024年，全中國洗浴市場線上用戶超過4000萬，線上交易規模估達150億元，2023年至2026年行業用戶規模年複合增速達19%。這些數字背後，是洗浴中心悄悄賺麻了的現實。

洗浴經濟的核心在於「人多力量大」，不需要每個人都玩得好，只需要人來得夠多，就能保證洗浴中心的盈利。門票收入是基礎，而附加服務如搓澡、按摩、餐飲等則是利潤的主要來源，當人流量大到一定程度，即使每個人只消費基本門票，累積起來的門票收入也相當可觀；更何況，在這種高人氣的環境下，顧客往往更願意嘗試額外服務，從而增加洗浴中心的附加收入。

現在的洗浴中心也盯準不同消費水平的顧客錢包，擅長通過提供多元服務來滿足不同顧客的需求。從基本洗浴服務到高級SPA，平價餐飲到高端私人湯池，洗浴中心的業務正在肉眼可見地覆蓋更大、更廣的市場。

洗浴中心提供新鮮水果。(取材自小紅書)

哈爾濱冰雕又上新！令網友驚嘆的是，專業團隊以1：6的比例神還原遼寧艦，打造出中國第一艘冰雪航母，也成為冰雪旅遊的新熱點。

綜合九派新聞、新晚報報導，設計出這艘冰雪遼寧艦的是90後冰雕師陳榮欣，他從事冰雪製作16年，是青年冰雪雕塑師和冰版畫的第一代傳承人。為了完成這個作品，他組建了一支150餘名多專業領域專家團隊，以一艘駁船為基底、鋼結構為骨架，再用總計350噸的冰塊搭建出外部造型，光最後的雕刻就耗費10天時間，最終完成長60米、寬15米、高13米的超大型冰雕。

據報導，創作團隊中有成員在2020年參與了「遼寧號雪航母」的製作，後來有網友期待「冰航母」，於是團隊從2024年11月3日開始構思，要創作出一個更大型、更創新的遼寧號。冰雪遼寧艦從開始到最後成型，整體設計推翻了好幾版，光燈架就做了兩版，直至2025年元旦才完工。

陳榮欣透露，團隊在前期做了很多基礎調整，比如為了保證船身不歪斜，船需要靠岸多遠？底下的水深要多少才能達標等。為了實現這點，他們將艦船停泊在夠深的水域，確保退潮時艦船也能保持平衡；等一切準備工作完成後，才開始進行鋼結構的焊接工作。

此外，團隊使用八個水平儀，每天每隔三個小時進行一次測量，還有專業工程師進行荷載力的設計，確保施工船體不發生傾斜。

冰雪遼寧艦的製作團隊相當年輕，平均年齡不超過40歲，核心設計團隊的平均年齡更只有35歲。陳榮欣說，團隊成員來自多個領域，涵蓋有冰雕設計、硬件工程、採冰作業、冰層測量、船舶配載、電氣工程、安全監督以及宣傳推廣等，超過150人的團隊每人一天工作至少10個小時，才完成中國第一艘冰雪航母。

值得一提的是，採冰團隊有參與南極救援的經驗，冰層測量團隊還曾為南極科考隊提供過開路服務，他們利用聲波雷達數控技術對特定點位進行測量，以確定冰層的厚度。

完工後的冰雪遼寧艦坐落在松花江畔，夜晚時在燈光搭配下展現晶瑩剔透又恢弘壯闊的氣勢，陳榮欣透露，船下最佳打卡點是甲板側邊，可以看到船的全貌。