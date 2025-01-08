00後追求「局部退休」 忙著報復性存錢

圖為一名年輕工人正在數錢。示意圖。（路透）

繼窮鬼套餐、反向消費等「摳門經濟」後，中國的00後不「買買買」了，而是「存存存」。據某平台統計，約有2000萬00後定期存錢。有分析解讀，00後「報復性存錢」現象反映了他們為實現「局部退休 」生活的嚮往；但也有人認為，這是他們基於對未來的「危機感」所無示做出的提前「自保」行動，更多的是來自00後的吐槽：「找得到工作嗎？還存錢」。

「買買買」熱情消散了

綜合大河報、科技在線報導，據某平台對00後存錢理財觀的統計，00後每戶每月的存款頻次達到了10次，年增長率為10%。這顯示「買買買」的熱情逐漸消散，「存存存」、「攢攢攢」正成為當代00後的新話題。

這屆00後為了實現財務自由「局部退休」，沉迷於「攢錢」。很多00後在逐漸增強自身的財務意識和理財能力，他們表示拿到工資或年終獎後的第一件事就是存起來。

據某平台分析，這些定期存款的00後年輕人，不僅表現出對理財的興趣，也展示了他們為實現財務自由和局部退休，沉迷於「攢錢」的決心。

報導認為，00後「報復性存錢」這一現象，反映了他們對未來的深思熟慮，也展現了他們對自由生活的嚮往。相關話題近日衝上微博熱搜，引發熱議，截至2025年1月3日中午，「00後為了局部退休瘋狂存錢」話題在微博上已有約8000萬次閱讀量。 某平台發布數據稱，00後為了局部退休正在瘋狂存錢。（視頻截圖）

一些網民認為，00後興起「報復性存錢」新潮流，意味著年輕一代開始更加注重個人財務管理和未來的規畫，他們渴望財務自由和局部退休，通過儲蓄 掌控命運，體現對長期穩定性的重視，這是好事：「現在的00後真是聰明啊，不像我們那時候只知道花錢，現在的孩子們懂得未雨綢繆，提前為自己的未來做打算，真是太棒了」。

有網民稱，這屆00後的做法明智，畢竟誰也不想一輩子都在為了生存而奔波。通過合理的儲蓄和投資，他們能夠更好地掌控自己的命運，這樣的生活態度值得稱讚。

網：反映經濟不景氣

不過也有網民認為，00後開始存錢並非主要是為了局部退休或對自由生活的嚮往：「這是對未來不看好吧，覺得經濟不景氣，以後怕賺不到錢」，「這是認為未來風險太大，需要存款來對抗風險吧」而且刻意存錢很可能無法享受生活，「成了過度吝嗇的守財奴，一分錢不花、不享受，怎麼會快樂呢？反而戾氣更重」。

也有不少00後網民吐槽這項統計結果：「一堆同學失業，根本賺不到錢，又如何存得了錢？」，「找得到工作嗎？還存錢」，「我是假的00後，全吃了」，「被統計的00後每月存錢頻次比我多很多」，「看不到未來，就只能先活在當下，存太多沒那個機運花不是虧了？」，「不結婚不生娃，就是省錢，還長壽呢」，「還不是很多人到處旅遊嗎？沒覺得哪裡省錢」。

有分析認為，局部退休，簡單來說，就是用存款利息或兼職收入來部分或全部負擔生活成本，從而實現某種程度上的「退休」生活，比如咖啡自由、奶茶自由等。有些00後通過中獎或努力工作積攢了一定數量的存款，然後依靠存款利息和兼職收入來實現局部退休。有00後女孩存款10萬就敢裸辭，用利息維持基本生活，同時積極拓展副業。 年輕人分享自己在銀行存錢的發文。（取材自微博）

這種局部退休的生活方式反映了00後更加注重生活的品質和內心的感受，但局部退休看似美好，也面臨著一些現實問題，如社保繳納、未來規畫等，並非普遍適用於大部分的年輕人。

也有00後網民在相關報導的評論區分享存錢的方式，比如包括收入三分法，即每月工資分成三份，生活費占三分之一，儲蓄占三分之一，活動資金占三分之一；階梯式存錢法（52周大挑戰） ，每周拿出一部分錢進行儲蓄，存錢數額按等差數列方式計算，如第一周存10元，第二周存20元依此類推，讓錢包慢慢鼓起來。