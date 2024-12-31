微短劇付費有陷阱 看1集2元 看完卻得花百元

微短劇好看，但若無法控制追劇上癮的問題，收到帳單時可能會崩潰。(取材自央視)

短劇市場野蠻生長，儘管免費看劇模式興起，但在付費上仍套路深。據央視調查，大量付費微短劇通過快節奏、強反轉的劇情設定，力圖在每一分鐘踩中觀眾的情緒「爽點」，吸引他們反覆點擊觀看，並付費追更。解鎖一集看似只需2元（人民幣，下同），但「追劇」上癮，帳單就「滾雪球」，有人看完花上了百元，掉進業者設下的付費陷阱。

情緒爽到 帳單滾雪球

央視報導，這類套路多源自人物設定浮誇的「總裁」、「首富」，情節土味十足的「重生」、「逆襲」，故事進展毫無邏輯可言，卻會讓人「上頭」。

業內人士表示，大量微短劇的「上游」是網路小說。也就是將網文經典「吸睛」套路進行濃縮式的可視化翻譯，透過快節奏、強反轉的劇情設定，力圖每一分鐘都能踩中觀眾的情緒「爽點」，就可吸引觀眾反覆點擊觀看。

這些劇情「跌宕起伏」的微短劇是如何誕生並快速進入市場的？以一家古風造景的微短劇拍攝基地為例，這裡一天內共有10個微短劇劇組同時在拍攝，他們要在最短的時間內完成拍攝任務。

以古裝劇來說，攝製成本大概70萬，劇組工作人員約40位；相比長劇，微短劇拍攝周期短、成本低、變現快，吸引大量影視製作團隊湧入微短劇行業。截至2024年11月底，僅橫店影視城的微短劇劇組接待量就超過900個。微短劇市場規模的急劇擴張，也讓低質劇集和付費套路的「野蠻生長」有了可乘之機，於是跟風複製層出不窮。

業內人士張聰聰認為，短劇屬於即時充值享樂型，即「瓜子效應」，看短劇就像是嗑瓜子，嗑瓜子就是嗑一個瓜子吃一個仁，看短劇，就是看一部充一部的錢，很直截了當。

透過不斷設置情緒衝突和劇情懸念打造付費點，是微短劇吸引用戶持續訂閱、獲得收益的主要模式之一。業內人士說，總結微短劇的拍攝公式，通常是15到20秒內設置一個劇情轉折或高潮，每集最後10秒留下懸念，刺激著觀眾的「多巴胺」，這是最快吸引觀眾注意力的方法。

老年人沉迷 被誘高消費

這類付費觀看的劇集往往價格不菲，一些年長消費者由於對網路不熟悉，往往容易遭遇微短劇付費陷阱，並且面臨投訴難、退費難情況。不少網友在社交平台上曬出父母的微短劇訂單，金額從幾百元到幾千元，甚至有網友發帖求助，稱家中老人為看微短劇，平均每個月充值6000元，累計充值金額高達4萬元。

梳理各視頻平台會員年費發現，微短劇小程序價格普遍高於長視頻平台。長視頻平台的會員年費大多198元、258元，微短劇小程序的年費則在300元以上，甚至高達數千元。微短劇的高額消費大部分產生在小程序裡，觀眾先被短視頻平台上的切片視頻吊起胃口，再進入微短劇小程序付費解鎖，一集一集「解鎖」彷彿無底洞。

其實，微短劇的收費套路並不新鮮。業內人士指出，年輕人已被培養起在長視頻平台觀看付費的習慣，並且擅長搜索網路資源，很難為微短劇持續付費，而中老年人更願意為低門檻的線上娛樂付費。

但對於很多剛剛習慣在手機看短視頻的年長用戶來說，往往無法準確識別付費套路。專家說，微短劇的付費套路，已經涉及違反價格法和消費者權益保護法。

中國互聯網協會法工委副秘書長胡鋼表示，價格法和消費者權益保護法都明確規定，收費首先要明碼標價，不能使消費者產生誤認，或故意誤導消費者，現在看到的微短劇，很多在明碼標價方面並沒有做到清晰明確。

另一方面，還涉及收費合理性問題，對於微短劇來說，它的價格法屬於市場調節價，價格必須公平合理，否則就違反基本民法準則。專家指出，微短劇的付費都屬於預付費的一種，在消費者權益保護條例裡面，對預付費也有專門的規定。