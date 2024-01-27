「雲投餵」流浪貓掀浪潮 背後的生意經和爭議

受街貓App影響，流浪街貓成了新一代「網紅」。（新華社）

「街貓」的商業模式，是對流浪貓問題的創新解決方式，街貓利用直播技術，將流浪貓的生活狀態實時展現給公眾，一定程度上增加公眾對流浪貓問題的關注度；同時「雲投餵」增加了使用者的參與感，也能滿足其情感需求。儘管如此，街貓在貓屋管理等方面仍有許多問題。

三機位吃播欣賞，吃播主角憨態可掬，「打賞」觀眾絡繹不絕。在熱議聲中，一款有直播屬性的App 火了，只不過直播的主角從人，變成流浪貓。

新京報報導，一款名為「街貓」的App從上線以來收到了不少關注，除了觀看直播並「雲投餵」流浪貓，用戶還可以在自己所在城市申請貓屋或抓貓絕育，以幫助解決流浪貓的生存和管理問題。

App看直播 還可買貓糧

公開資料顯示，街貓在2023年4月上線，關注流浪貓的生存、絕育、領養等問題。街貓透過投放智慧貓屋，並將其連網至App，用戶可以隨時隨地觀看流浪貓「幹飯」。目前，街貓已在上海、杭州、廣州、長沙等13個城市落地，截至去年10月，已有超過1.3萬台智慧貓屋被投放。

根據街貓介紹，智慧貓屋配備多個高畫質攝影機，具備線上雲投餵、多視角雲吸貓和智慧監控三大功能。從頁面功能來看，觀眾可以從三個視角觀看流浪貓吃飯的過程，並透過購買愛心幣向流浪貓投餵貓糧和凍乾，如1.99元（人民幣，下同）可購買32個愛心幣，10個愛心幣可投餵10克貓糧，而凍乾則需要20個愛心幣。除此之外，用戶可查看貓屋狀況，包括電池容量、貓糧及凍乾存量、投餵量等。

「雲投餵」功能也催生了數隻星貓。（取材自新京報）

街貓App「直播+雲端 投餵」流浪貓的方式吸引不少愛貓人士的注意。江蘇的趙女士表示，自己幾乎每天都會使用軟體投餵，「一般看到空碗的貓屋就會投餵貓糧，一天幾百克到一千多克都有可能。」趙女士表示，觀看流浪貓「幹飯」給其帶來極大的情緒價值，「流浪貓野外生活環境很差，看到牠們有地方吃飽飯和休息，還有很多人透過直播參與餵養和救助，我很感動。」

用戶破百萬 催生多星貓

還有網友表示，看流浪貓吃播「很治癒」、「看到他們吃飽飯的樣子很滿足」、「因為我沒有貓，所以能『雲養貓』很開心。」在街貓App裡，用戶還可以透過各種「切片」視頻，分享自己關注的流浪貓動態，在此基礎之上，還催生多個「網紅」流浪貓。

《2023-2024年中國寵物產業白皮書（消費報告）》指出，中國已成為全球第二大寵物市場，2023年，城鎮寵物（犬貓）消費市場規模為2793億元，較2022年成長3.2%。在此背景下，街貓透過「直播+雲投餵」的方式，不僅滿足用戶「雲養貓」的需求，同時也將流浪貓餵養做成一門「生意」，公開資料顯示，街貓咪上線四個月後，用戶就已破百萬。

用戶需眾籌 讓貓屋落地

在廣受關注的同時，街貓也曾被質疑「割韭菜」，爭議之一就在於其是否透過「高價」出售投餵貓糧來獲利；此前，有網友曾將愛心幣折算後發現，街貓貓糧價格可達每斤50元，並稱該價格在市面上能買到更好的貓糧。

但記者使用1.99元32個愛心幣、10顆愛心幣可投餵10克貓糧的數量來計算後發現，一斤街貓貓糧的價格約為31元，如果購買更多愛心幣，貓糧每斤價格會更低。針對貓糧的價格問題，街貓曾回應稱，App投餵的單價中包括貓屋生產和運輸、軟硬體研發、採購和營運維護等方面的成本。

除了花錢投餵，用戶還可以申請或助力貓屋；資料顯示，一個貓屋的落地需要先為3隻貓籌集90天的口糧，除了街貓貢獻45天的貓糧外，用戶需「眾籌」補齊剩下的天數，如購買1天貓糧需花費12元，1個月則需要360元，購買後平台會回饋用戶一定的愛心幣。

據街貓透露，目前一個貓屋的成本約為4000元，目前來看，用戶「群眾募資」45天貓糧所帶來的540元收入，暫時不能涵蓋一個貓屋的成本。不過，一旦貓屋落地，用戶「雲投餵」將為街貓帶來較為長期的收益。

管理流浪貓 送醫助絕育

除了「雲投餵」，街貓還透過TNR（抓捕－絕育－放歸）來管理流浪貓數量，透過每月發放100張價值100元絕育補貼券，街貓補貼用戶帶流浪貓絕育的部分或全部費用。據報導，在合作的寵物醫院名單看到，上海絕育一隻公貓的價格多在150元-200元，母貓價格則普遍在200元以上，這意味著志願者不僅要自行抓捕流浪貓，且在使用補貼券後仍需自行支付一定的費用。

盤古智庫資深研究員江瀚表示，街貓的商業模式是對流浪貓問題的創新解決方式，街貓利用直播技術，將流浪貓的生活狀態實時展現給公眾，一定程度上增加公眾對流浪貓問題的關注度，同時「雲投餵」增加使用者的參與感，也能滿足其情感需求。此外，這種商業模式在某種程度上能夠使公益活動持續進行，解決了傳統公益活動資金短缺的問題。

挨批假善心 質疑謀暴利

但有人批評，類似「街貓」這種改以動物當主播的新網路商業模式，不過是「利用善良與同情心牟取暴利」罷了。有微博 大V表示，平台鼓勵投餵流浪貓，造成的社會問題誰承擔？一名網友指出，投餵的貓糧這麼貴，這玩意兒屬不屬於盈利性質？投餵點久而久之肯定有野貓聚集，清潔、打架、發情都是小問題，野貓抓傷人誰負責？

復旦大學生命科學學院研究員王放則提醒，隨人們用大量貓糧餵養流浪貓，一些如黃鼠狼、老鼠、貉等出現在城市裡的野生動物，也會像流浪貓一樣吃人類投餵的貓糧，因此改變其生活習性。

用戶儲值愛心幣購買貓糧是街貓App的主要資金來源。（取材自新京報）

愛牠？害牠？貓屋髒亂、無人理

街貓商業模式創新，背後仍有許多問題，據新京報報導，爭議點主要集中在貓屋管理、衛生安全和絕育完成度。

在貓屋管理上，街貓透過召集志工的方式，使貓屋在社區、公園等位置安裝落地，同時，志工也可承擔為貓屋清潔、換水，以及TNR等工作，但有不少用戶反映不少貓屋存在髒污、卡糧、無人維護甚至被破壞的問題。

此外，不少貓屋在「雲投餵」後出現貓糧堆積的問題，不僅容易導致貓糧變質，還會吸引更多流浪貓和其他野生動物前來聚集和覓食。

街貓智能貓屋。（取材自新京報）

同時，在TNR方面也受到不少詬病，抓捕和絕育是TNR的重要環節，但抓貓和絕育基本上由志工完成，很多人缺少抓捕工具，同時絕育補貼券的數量有限；街貓公布數據顯示，2023年街貓共發放7506張絕育券，而絕育的流浪貓超過1.7萬隻，「大多數絕育還是靠志願者『為愛發電』」，一名網友表示，這也為街貓在TNR方面的可持續性打上問號。

《2021年中國寵物產業白皮書》數據顯示，2021年流浪狗數量高達4000萬隻，流浪貓數量高達5300萬隻，如何科學管理控制流浪貓狗的數量，成為社會治理的難題之一。

盤古智庫資深研究員江瀚表示，改善貓屋管理是解決街貓問題的重要一環，建立規範的管理制度可以確保貓屋的數量足夠且分布合理，以滿足流浪貓的基本需求；其次，應加強對貓屋的衛生管理，定期清理和消毒貓屋，防止疾病傳播。同時，給予使用者正確的餵食方法和健康指導，相關部門也應建立健全的監管機制，並加強對貓屋的監督和管理。

江蘇的王女士說，「對我來說，使用街貓並不是娛樂活動，我與流浪貓的關係已經超越娛樂的階段。我希望街貓今後的工作重心可以向動物權益保護的方向有所傾斜，探索如何為流浪貓在城市的戶外空間爭取生存權，如何合法合理地讓街貓貓屋安全地在包容、有愛的社區中長期有效地運作。」