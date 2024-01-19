政治、經濟、美食…「繁花」隱藏的一些熱門話題

「繁花」中不少情節靠美食推動。(取材自新京報)

電視劇「繁花 」在大熱的影視明星八卦之外，成就一堆經濟話題，故事中的上海飲食、上海地標，堆疊起上海灘文化的一路繁花，而劇中的「不響」，則可見時隱時現著政治話題。

歷時六年籌備、三年製作的「繁花」，是香港知名導演王家衛的首部電視劇集，截至2024年1月8日，騰訊視頻站內熱度值已破3萬1000，開播期間微博熱搜超1759個，相關話題閱讀量達91億；「繁花」引燃璀璨煙火，成為當前影視領域的一大熱點。

改編小說 曾獲文學獎

該劇講述上世紀90上年代，阿寶（胡歌飾）與玲子（馬伊琍飾）、汪小姐（唐嫣飾）、李李（辛芷蕾飾）、陶陶（陳龍飾）等滬上弄潮兒女的奮鬥人生；劇本改編自金宇澄2012年的長篇滬語小說《繁花》，小說曾得第九屆茅盾文學獎，一度被批評家推崇為史上最好的上海小說之一。

《繁花》被認為「在生計風物中見出世相大關」（茅盾文學獎授獎詞），王家衛對其解讀為「表面是飲食男女，裡面是山河歲月、時代變遷」。中新社報導，「繁花」可說自帶萬眾矚目的基因，而事實上，這部作品的最終呈現，的確也成就難得一見的繁花似錦與風流未央。

「繁花」圍繞「阿寶」講述一段90年代的上海傳奇，「阿寶」在「爺叔」指點下的一路「升級打怪」，閃耀著金色光輝的黃浦江見證著大時代變革下的每個人，抓住機會，力爭上游，各有各的魅力，各有各的情義；熙熙攘攘中，這裡有無盡繁華，也有無限未知……。

帶火滬語方言、地標

「繁花」聚焦的都是90年代的上海，90年代的中國「時代精神」，劇版「繁花」以極致的美學表達這一主題的描摹：立體而風味濃鬱的人物背景，充滿戲劇色彩但又浸透飲食男女生活況味的細節，在情節交代中的大量極具節奏美感的非線性敘事，情緒踩點精準到配合人物每一幀表情。

有人說劇版「繁花」的眾多出色角色之中，占據「C位」的是成長中的上海。此言不虛，不論反覆出現串聯起整個故事的黃河路等地標還是方言的運用，甚至其中對於核心人物的塑造，都令「上海」在整整30集劇情中始終保持「出鏡」狀態。

無怪乎「繁花」播出後，從滬語到排骨年糕、到定製西裝，再到外灘27號等地標，無一不紅。「繁花落盡，風流未央」，從這個層面看，「繁花」也引爆一場對滬上文化的關注與奔赴。

至於與「打卡」成風的社會生活關連，是劇中原型餐館苔聖園，訂單已排到2月；劇中美食之一的上海排骨年糕，創出日銷量峰值；劇中和平飯店同款72號的「英國套房」緊急易名「英國繁花套房」，漲價到一晚1.68萬元人民幣卻連日訂罄。

「繁花」劇中重要場景酒家「至真園」的原型「苔聖園」，成了黃河路上的拍照打卡聖地。（中央社） 在電視劇「繁花」中，演員胡歌所飾演的男主角阿寶在和平飯店有一個長期包間。（取材自第一財經）

高頻詞彙 「不響」藏密

江蘇衛視「荔枝追劇手冊」之前分析王家衛的改編，保留原著哪些精髓；其中談到「繁花」原著小說中，有個高頻詞彙「不響」，共出現1400多次。

簡單來說，「不響」就是「不說話」的意思，但每一次出現的意思都有著微妙的區別；一千多處的「不響」，成了王家衛的改編「密碼」。

在王家衛看來，「不響」不代表沉默，而是一種留白。「凡是我不想講的、不能講的，(或是)講了為難自己、為難別人的，『不響』。這也是一個創作者的態度，我只講我能講的、我想講的、我講得好的。」

至於「繁花」真正「不響而響」的，除了上海，至少還有三個原型人物；首先是「繁花」關鍵人物爺叔，有說其原型是中國改革後第一代莊家林樂耕，既被稱其為中國的「私募江湖第一高手」。

大亨角色 疑指陳良宇

故事說當年林樂耕在深圳交易所買深發展股票，張開就要2萬股，然後股價暴漲五成，林再賣出，這一事件被稱為「有記錄以來滬深股市第一次坐莊」。

至於劇中最熱鬧的女生意人，最後捲入的大案，仿照的是當年「藍田案」，中國股市最著名的欺詐案之一；據了解，「藍田案」的主角是藍田股份的董事長瞿兆玉，這位卸任官員1992年創立藍田公司。2002年1月，瞿兆玉因「涉嫌提供虛假財務信息」被從北京傳至湖北接受調查，案件轟動一時，在「繁花」中成了重要情節。

至於主角 「阿寶」逐步成為上海灘一代大亨，劇情穿插社會、上海經濟、A股市場的歷史內容，不少評論者認為「阿寶」這個角色透出「上海前首富」周正毅的影子，書中部分節情也讓人聯想到原市委書記陳良宇在上海的執政事跡。

「繁花」「不響」之響，也因這些原型人物。

不少男性劇迷都想穿一套「繁花」中「胡歌同款」的西裝結婚。（取材自微博）

「存鈔票，不如買郵票」劇集曝炒郵風

郵票是暗藏在王家衛電視劇「繁花」中的一條暗線，劇中一冊郵票本價值10萬元（人民幣，下同），能換至真園88桌飯錢的一半，此景非虛。事實上，當年上海灘上興起一股全民炒郵的熱潮。

上觀新聞報導，上世紀八九十年代，上海到處充滿著商機。一方小小的郵票雖然票面價值僅為幾分錢，但由於發行量之稀缺，在「黑市」上可炒至上千元。

當年流傳較廣的一個版本是，黃浦區有個王木匠，手上有三版1980年庚申猴票，結婚時他賣了一版，買摩托車時他又賣了一版，出國去日本時賣了一版。郵票成了他改變命運的轉折點。

伴隨著集郵潮愈演愈烈，當年的盧灣區、徐匯區工人俱樂部和肇嘉濱路太原路逐漸成了集郵勝地。1988年「文匯報」報導，上海各區集郵協會還舉辦拍賣 會，郵票確定一個底價後，應叫者競相拍喊，誰出價最高就賣給誰。一張面值5元的奔馬小型張，拍賣價從30元起，最後以65元擊板成交，其中進行了15個回合的競爭。

最終，太原路郵市在1988年10月4日得到區政府批准，成官方認可的郵票二級交易市場，一張門票售價2角，依然擋不住全市40萬集郵迷的熱情。

「與其存鈔票，不如買郵票。」1989年「解放日報」在調查上海的集郵熱時坦言，相當一部分人集郵的目的不在鑑賞和交流，而僅作為保值儲蓄。集郵迷直言不諱：「郵票等於財富，既是藝術品，又可換鈔票。」甚至連不知集郵為何事的老太太都開始為孫子集郵：「送鈔票給孫子還不如送郵票。」

面值不到1元 飆漲破萬

1980年，首輪生肖郵票「庚申猴票」發行時面值僅0.08元，由於發行量有限，價格在2010年突破萬元。2016年，一枚「庚申猴票」最高叫價1.5萬元，升值高達18萬倍，一套80枚整版「庚申猴票」可抵一線城市一套房。

新聞晨報曾報導，2016年一群郵迷跨年輪流站崗，二十幾號人硬是堅持了166小時，5日6點30分終於拿到了夢寐以求的猴票；據說，還有人在世博郵政支局排了9天9夜！

當然，這些辛苦都是有回報的；發售第二天，面值38.40元的兩枚大版猴票漲到340元，第三天漲到420元，第四天漲到550元，第六天已漲到了900元。之後幾輪猴票依然很有市場，第三輪猴票（2004年）大版市場價格從19.2元升至1500元，價格漲幅近80倍。

遺憾的是，但隨著投資 渠道的不斷拓展以及集郵人群的老齡化加劇，上海郵市常年處於不溫不火的狀態。一名年輕的上海集郵協會會員告訴記者，身邊集郵迷們的心態不再是寄希望於「集郵發財」，「線下排隊有限購，線上要實名預約，一套郵票哪怕翻100倍，也賺不了多少錢。現在投資的機會多的是，靠郵票發財可能還不如餘額寶裡面多放點錢收利息。」