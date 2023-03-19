被孩子「霸氣投餵」…比親人更親的白髮校長

張鵬程被學生霸氣「投餵」。(視頻截圖)

河南 二郎廟小學的校長張鵬程將原本要撤點的27人小學擴大到320人，校園裡的孩子們多是留守兒童，從飲食到教學，他操心到頭髮都白了。在課堂上，他是隨時可以上台開講的「全科教師」;在教室外，他是孩子的「共享爺爺」，他不是孩子們的親人，卻勝似親人。

「你誰也別給，你自己吃！」近日，一位男孩霸氣「投餵」白髮老師的視頻感動網友。這位白髮老師和學生們圍坐在一起吃飯，一個小男孩拿著一塊鳳梨強塞到老師口中，接著是冬棗、牛奶 …，白髮老師被塞著滿口都是食物，小男孩霸氣地說道：「你再喝一口，這個也是你的！」

過度操勞 80後滿頭白

這段45秒的視頻發到短視頻平台後，引來16萬網友點讚，1130萬網友瀏覽。紫牛新聞報導，這位白髮老師名叫張鵬程，1982年出生，是河南省周口市太康縣二郎廟小學的校長。剛過40歲的他，因為過度操勞早已頭髮花白，被學生們親切地稱為「校長爺爺」。

河南省周口市太康縣清集鎮二郎廟小學是當地一所普通的鄉村小學，這裡的孩子多數是留守兒童，張鵬程也從這裡畢業。2012年，張鵬程來到了二郎廟小學工作，兩年後因為工作需要，他又調到其他鄉村學校擔任校長。

2018年，張鵬程聽說二郎廟小學因為只有27個學生要被上級撤點併校，這意味著村裡孩子要去更遠的地方上學甚至失學。「再難也不能讓孩子們為難」，張鵬程毫不猶豫回到二郎廟小學任校長。

拯救撤校 拿積蓄修繕

頂端新聞報導，回到家鄉後，彼時校園雜草叢生，地面坑窪不平，屋頂漏雨……張鵬程認為，要想擴招生源、留住老師，先從改善校園環境開始。

他拿出家裡僅有的14萬元（人民幣，下同）積蓄墊付校園建設，買土填坑、買磚鋪路、建廳廊，挖沙坑，改造校舍、廚房、餐廳，還自籌資金為每間教室安裝空調……「鵬程校長的家距學校不過百米，卻很少見他回家，自家房子蓋4年多了，一直都是毛坯房。」張鵬程的鄰居張家俊說。

張鵬程的堅守與執著感動人們，也吸引了媒體報導，在政府的扶持和各界愛心人士的幫助下，如今的二郎廟小學綠樹成蔭、地面整潔，一排嶄新的二層教學樓令人眼前一亮，學生活動設施應有盡有。

談起如今的二郎廟小學，張鵬程倍感自豪。以前的學生宿舍是大教室改造成的通鋪，只能為4、50個孩子提供住宿，也沒有洗澡間，洗衣間也放在房間裡。2022年9月，二郎廟小學收到藝人林志玲 捐款新建了400多平方米的宿舍樓，現在可以為80多名學生提供住宿。

孩子們原來睡覺的地方。(視頻截圖)

張鵬程告訴紫牛新聞，這次的「投餵」事件發生在3月7日午間，當時所有的學生都吃完了飯，他開始自己吃午飯。張鵬程笑著說：「剛好這個小朋友沒有喝牛奶，也沒有吃水果，就直接把他的水果給我了。他又怕我給身旁的其他同學，就硬塞給我，讓我挨個嘗一口後才放到一邊。他覺得我嘗過後就不好意思再給其他同學了。」

餵飽學生 自己最後吃

張鵬程說，自己每次都是等學生吃完飯後才開始吃飯，這時食堂裡只有飯菜，沒有水果和牛奶了。這次被孩子「霸氣投餵」，張鵬程感到很暖心，又覺得不好意思，「非常心疼孩子們，他們都挺懂事的」。

去年，曾經溫暖全網的「留蝦女孩」張笑笑也是張鵬程校長的學生。當時張笑笑的媽媽剛做完手術，所以孩子每次吃飯時，都會把蝦或者牛奶留下來帶回家給媽媽吃。笑笑的懂事讓張鵬程十分心疼，所以張鵬程總是盡量把學校裡的水果、牛奶等留給孩子們，自己只吃簡單的飯菜。

也是因為如此，當孩子們看到「校長」又把零食分給大家了，就會自發地在吃飯的時候夾起一塊肉或者一個魷魚圈「投餵」校長，這是孩子們表達愛的方式。

張鵬程和他所在的二郎廟小學受到中國網友關注，張鵬程在抖音帳號裡發布了400多條視頻，記錄了他和孩子們在校園裡的點點滴滴，孩子們時常親密的圍著他聊天、玩耍。讓網友直呼：最暖心的校長，不是孩子們的親人，卻勝似親人。

張鵬程總是被學生圍住。(視頻截圖)

留住教師 自宅改建成宿舍

在張鵬程的經營下，二郎廟小學目前已增長至近320名學生，老師的數量增加至19位。張鵬程說：「我們的基礎設施好了，老師也夠了，大家就比較信任我們，想把孩子送到我們學校讀書。

「自從我們被網友關注後，學校的條件有了很大改善。」張鵬程稱，目前學校每周都會收到愛心人士的捐贈，不過他也拒絕了很多捐贈，「很多人給我們捐贈服裝、書包等，都被我們拒絕了。以書包為例，我們一學年給學生發一個書包就夠了，發多了也是浪費。」不過日常生活中，張鵬程和學校老師還是會接受大家捐贈的米麵糧油、水果雞蛋等，這些食品用來改善孩子們的伙食。

紫牛新聞報導，張鵬程的家離學校只有100米，站在學校大門口就可以看到他家。他家的房子是農村常見的兩層樓房，只粉刷了牆面。因為學校沒有多餘的宿舍，張鵬程便把自家的房子改造成教師宿舍，並為每個房間安裝了空調。

張鵬程家中目前住了7位老師，有3位老師是外縣的，另外4位本地老師的家離學校較遠。去年疫情期間，這些老師住在張鵬程家中長達三個月。在張鵬程看來，只有留住年輕老師，才能留住孩子的未來。他免費為老師提供住宿，自己繳電費，他想為老師們提供更好的生活條件。

家在二郎廟的馬老師參與了教師宿舍的改造過程。她表示新來的老師都沒地方住了，張鵬程家的房子正好是一個毛坯房，就改成了宿舍。配套設施挺齊全的，「因為女老師多，浴室、洗手池、梳妝台、沙發等都有」。

張鵬程關心孩子是否吃得好。(視頻截圖)

感念恩師 盼給留守童滿滿的愛

不但照顧了孩子們的飲食與學習，張鵬程連教師生活也一併照顧了。那麼，他的家人呢？

正觀新聞報導，張鵬程70多歲的父親也是一位工作了十多年的鄉村教師，他的妻子目前是一名代課老師，同樣住在學校裡照顧孩子們。

曾經是白領職業的他談到放棄高薪，毅然返回鄉村小學的緣由，他表示自己很喜歡當老師，最重要的是受恩師影響，「這些孩子總要有人陪的，當時我們夫妻倆都在外打工，我的大兒子上小學一年級，考試成績只有20、30分，村裡其他的留守兒童也是這樣」，說著他流露出心疼的神情。

「剛來二郎廟小學的時候，很困難，當時我和妻子商量準備把蓋房的錢用在學校建設上，本想著夠用的，結果動工建設後，需要的資金越來越多，信用卡刷到還不上。」

妻子田麗歌說自己當時很不理解「那麽多當校長的，就你往裡面貼錢」，但是看著張鵬程為學校忙碌，她後來慢慢理解了，「我也辭掉了工作，留下來和他一起當老師」。

張鵬程常說得到了愛，孩子才會照亮他人。「我會在鞦韆那兒陪他們玩，孩子們會講看到的笑話、誰與誰產生了矛盾，有時候還打打小報告。」張鵬程笑著稱自己和孩子間沒有隔閡，「和孩子培養關係，哪有什麽特效藥啊，更多的還是陪伴。」和孩子們相處時，他更多地扮演的是一位傾聽者和陪伴者。