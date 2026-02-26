新屋淹水後12年未繳物業費 陝西男家停水50天「提水過年」

我的頻道

中國新聞組／北京26日電
一家五口的春節，就在沒有自來水的情況下度過。（取材自華商報）
陝西銅川市新區富麗豪庭小區一戶業主家中自2026年1月4日起停水，至2月25日已超過50天。業主黨先生表示，春節期間一家5口只能外出提水度日，上廁所需往返公共廁所約半小時，生活極為不便。對於停水原因，業主與物業公司各執一詞。

華商報報導，黨先生指出，停水源於老水表無法使用，而新水表又無法接入小區供水電子系統。他認為，問題與自己12年未繳物業費、物業公司不願提供正常服務有關。

據了解，富麗豪庭小區於2014年交房。2016年，黨先生新裝修尚未入住的房屋遭遇汙水從馬桶倒灌淹水。他稱，第一次淹水賠償問題尚未解決，後來又發生一次汙水倒灌。當時他與原物業公司口頭約定免交10年物業費，但未留下書面證明。

2019年，陝西科潤聯合物業公司進駐小區。新舊物業交接時，黨先生家物業費被登記為拖欠狀態，未按先前口頭約定免除。此後新物業多次催繳，但黨先生因認為賠償問題未解決，一直拒絕繳費。

黨先生表示，小區於2024年統一更換水表時，他家未參與。2025年2月起，物業限制其購水量，每次僅售3立方米。2026年1月4日，物業通知因水表系統升級，其老水表無法繼續使用，也無法充值購水，自此停水至今。

1月22日，物業要求黨先生自行購買新水表。他依照小區更換品牌自行購買，但安裝測試後發現無法匹配小區系統。聯繫廠商後得知型號不符，舊款水表已停產。春節臨近仍無法恢復供水，黨先生只得在家中備桶儲水，全家在無自來水情況下度過春節。

物業方面則表示，停水與欠費無關。截至2025年底，黨先生家累計欠費3萬7826元人民幣，包括物業管理費、暖氣控制費、電梯費、公攤電費及生活垃圾費等，收費區間為2014年8月15日至2025年12月31日，不含違約金。物業稱已準備通過訴訟途徑追討欠費，但不會因費用糾紛停水或減少服務。

物業郭經理表示，小區交付10年後啟動水表更換，多次通知黨先生配合更換未果。自2025年12月起，其老水表已出現故障，物業曾嘗試多種方式處理，但目前已完全無法使用。春節前，物業曾協調一戶未入住業主，同意暫借水表，但對方要求支付1000元人民幣押金，黨先生認為過高未接受。

目前，此事已引起當地多部門關注。物業公司表示仍在積極協調，爭取盡快恢復黨先生家中供水。

物業張貼的催繳通知單。（取材自華商報）
黨先生自行購買的新水表。（取材自華商報）
