重慶女與家人爬山 「神情恐懼」深夜失聯…10天後尋獲遺體

家屬發布的尋人啟事。(取材自封面新聞)

重慶一名33歲劉姓女子日前隨家人前往河南 登封市潁陽鎮中靈山祈福，卻在深夜失聯。經多日搜救，救援人員於事發10日後在距山頂200多米的懸崖下發現其遺體。當地警方表示，目前仍在調查其死亡原因。

根據家屬此前發布的尋人啟事，劉某於2月14日晚上10時左右，在潁陽鎮中靈山安陽宮附近走失。她體型微胖、黑髮，說話帶有重慶口音，走失時身穿黑色羽絨服、粉紅色睡褲與黑色高粗跟鞋。家屬稱，她當時神情恐懼，說話表達不清。

劉某父親25日上午向媒體表示，女兒於24日下午被救援隊找到，遺體已送往殯儀館，刑警隊正調查是否屬於非正常死亡。他指出，山頂墜落處並無監控畫面，法醫初步判斷為高墜死亡。

劉父說，失蹤前女兒與女婿及兩名孩子從重慶到登封旅遊，14日下午1時左右上山，至晚間10時左右失聯。他表示，看到女兒遺體時發現頭部、腳跟及手部有缺失，法醫推測可能為山中動物啃咬所致，且女兒腳部曾骨折。他哽咽表示，希望能查明真相，「想搞清楚到底是怎麼回事」。

劉女丈夫25日受訪時稱，此行前往中靈山是妻子提議，事後查看她的社群平台，發現她收藏許多與中靈山相關的資訊。因僅有10天假期，初八需上班，原打算年後再去，但妻子擔心來不及，遂決定年前前往。

對於有網友稱看到劉某曾光腳走在前方，其丈夫解釋，當時出發匆忙未及購買合適鞋子，妻子原穿黑色粗跟鞋，可能因行走吃力而脫鞋。他表示自己拖著行李走得較慢，妻子帶著8歲兒子先行，他與女兒落後近一小時，約傍晚6時抵達山頂。

劉某丈夫回憶，到達山頂後發現妻子神情恐懼，不願下山，他遂撥打119求助。當時天色已晚，一直等待救援。至於妻子害怕原因，她未明言，只是不斷搖頭稱「害怕」。目前家屬亦希望知情者提供線索。

參與搜救的藍天救援隊相關負責人表示，23日該隊聯合神鷹救援隊上山搜救，24日下午在距山頂200多米的幾乎垂直山崖下找到劉某遺體。潁陽鎮政府工作人員回應，警方正調查事件屬意外墜崖或另有原因，尚無結果。

公開資料顯示，中靈山位於河南省鄭州 市與洛陽市交界處，屬嵩山餘脈，主峰海拔1318.7米，山體四周陡峭，為嵩山世界地質公園組成部分。