20輛私家車占用應急車道 湖南女花半小時檢舉拍照

網友舉報違規車輛。（取材自微信）

湖南境內多條高速公路22日起迎來春節 返程高峰，部分路段出現不同程度擁堵。有車主在堵車期間拍攝並舉報20餘輛占用應急車道的私家車，引發網友熱議。不少人對此點讚，稱「不遵守交通規則就該受到監督和處罰」。

揚子晚報報導，發帖車主「十八孖」稱，春節返程高峰期間，自己坐車從廣西返回湖北武漢 ，在湖南境內的高速路上遭遇了大約6公里的擁堵，導航顯示通過需要大約1小時。當時家人在開車，她坐在副駕，看到很多車輛肆無忌憚地占用應急車道，甚至引發更多原本排隊的車輛效仿加入。

「看著應急車道逐漸變成快車道，我感到必須做點什麽來剎住這股風氣——應急車道是生命通道，不該成為投機者的捷徑，更不能讓老實排隊守規矩的人吃虧。」「十八孖」說。

於是，「十八孖」逐步操作並向湖南高速交警舉報，她花了大約半個多小時，累計舉報了20多輛違章車輛。目前系統反饋有3輛車因照片特徵不明顯或清晰度不夠，導致舉報失敗，其餘都在處理中。

湖南省高速公路交通警察局工作人員表示，目前舉報內容均在積極核實中，但因春節假期舉報量較大，已通知各市州支隊加快審核處理進度，「目前還在審核錄入階段，處理需要一定時間。」