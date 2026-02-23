福建初中生扶自摔老人被索賠22萬 輿論發酵後…已撤訴

老人騎自行車摔倒，兩名初中生上前攙扶。（視頻截圖）

2025年3月，福建莆田一名老太太騎自行車時摔倒，兩名騎電動車 的初中生看見後，主動停車上前攙扶老人，事後卻遭老人索賠22萬元（人民幣，約3萬美元）。事件曝光後引發網友熱議，初中女生的母親鄭女士更直呼倒楣，「小孩子學雷鋒反倒還是錯」。最新消息指出，鄭女士表示目前事情已妥善處理，原告方已撤訴，此前發布的抖音和朋友圈相關內容也已刪除，不希望再占用公共資源。

綜合封面新聞、荔枝新聞等媒體報導，2025年3月，福建莆田的一名老太太騎自行車拐彎時，因身體傾斜導致重心不穩而摔倒。鄭女士表示，女兒與另一名孩子當時騎著電動車路過現場，在注意到老人倒地後，兩人曾短暫猶豫是否上前幫忙，最終女兒在另一名孩子「那就扶唄，又沒事」的提議下，主動上前攙扶老人。

然而，莆田交警部門表示，老人對事故負主要責任，兩名女生因未滿16周歲駕駛非機動車行經肇事路口向左轉彎時，未靠路口中心點的右側轉彎，未讓直行車輛先行，該行為是引發事故的次要過錯，判定女孩「次責」。之後，老人向法院提起訴訟，索賠醫療費 、營養費、護理費、誤工費等共計22萬多元賠償。

事件曝光後引發網友熱議，有人認為應謹慎認定無接觸事故，「否則碰瓷滿天飛」，有人直呼「以後扶人要看有沒有攝像頭」，但也有人看過視頻之後，認為交警判定無誤，因為女孩拐彎時突然出現，導致無接觸交通事故，女孩應該要承擔次要責任。

然而，老人醫療費僅2萬多，卻索賠22萬元，引發網友質疑。江蘇尚學律師事務所陳鵬律師指出，本案中原告主張的賠償項目與金額嚴重失衡，22萬元索賠額是實際醫療費的10倍以上，缺乏事實和法律依據。從法律層面來看，若老人已退休，主張「誤工費」的訴求基本不能成立；而精神損害撫慰金的支持通常以構成傷殘為前提，且金額一般在數千元至數萬元，本案中並無相關傷殘證據支撐高額精神損失賠償。

鄭女士表示，目前事情已經妥善處理，原告方已撤訴；此前發布的抖音和朋友圈相關內容也已刪除，不希望再占用公共資源。