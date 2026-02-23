我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

福建初中生扶自摔老人被索賠22萬 輿論發酵後…已撤訴

中國新聞組／北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
老人騎自行車摔倒，兩名初中生上前攙扶。（視頻截圖）
老人騎自行車摔倒，兩名初中生上前攙扶。（視頻截圖）

2025年3月，福建莆田一名老太太騎自行車時摔倒，兩名騎電動車的初中生看見後，主動停車上前攙扶老人，事後卻遭老人索賠22萬元（人民幣，約3萬美元）。事件曝光後引發網友熱議，初中女生的母親鄭女士更直呼倒楣，「小孩子學雷鋒反倒還是錯」。最新消息指出，鄭女士表示目前事情已妥善處理，原告方已撤訴，此前發布的抖音和朋友圈相關內容也已刪除，不希望再占用公共資源。

綜合封面新聞、荔枝新聞等媒體報導，2025年3月，福建莆田的一名老太太騎自行車拐彎時，因身體傾斜導致重心不穩而摔倒。鄭女士表示，女兒與另一名孩子當時騎著電動車路過現場，在注意到老人倒地後，兩人曾短暫猶豫是否上前幫忙，最終女兒在另一名孩子「那就扶唄，又沒事」的提議下，主動上前攙扶老人。

然而，莆田交警部門表示，老人對事故負主要責任，兩名女生因未滿16周歲駕駛非機動車行經肇事路口向左轉彎時，未靠路口中心點的右側轉彎，未讓直行車輛先行，該行為是引發事故的次要過錯，判定女孩「次責」。之後，老人向法院提起訴訟，索賠醫療費、營養費、護理費、誤工費等共計22萬多元賠償。

事件曝光後引發網友熱議，有人認為應謹慎認定無接觸事故，「否則碰瓷滿天飛」，有人直呼「以後扶人要看有沒有攝像頭」，但也有人看過視頻之後，認為交警判定無誤，因為女孩拐彎時突然出現，導致無接觸交通事故，女孩應該要承擔次要責任。

然而，老人醫療費僅2萬多，卻索賠22萬元，引發網友質疑。江蘇尚學律師事務所陳鵬律師指出，本案中原告主張的賠償項目與金額嚴重失衡，22萬元索賠額是實際醫療費的10倍以上，缺乏事實和法律依據。從法律層面來看，若老人已退休，主張「誤工費」的訴求基本不能成立；而精神損害撫慰金的支持通常以構成傷殘為前提，且金額一般在數千元至數萬元，本案中並無相關傷殘證據支撐高額精神損失賠償。

鄭女士表示，目前事情已經妥善處理，原告方已撤訴；此前發布的抖音和朋友圈相關內容也已刪除，不希望再占用公共資源。

世報陪您半世紀

醫療費 電動車

上一則

香港宏福苑選「樓換樓」居民 優先9月揀樓 最快年底入伙

下一則

香港馬王「嘉應高昇」18連勝 破「精英大師」紀錄

延伸閱讀

福建女孩扶起騎車摔倒老人 遭索賠人民幣22萬纏訟近1年

福建女孩扶起騎車摔倒老人 遭索賠人民幣22萬纏訟近1年
坐60米高懸崖壁喝咖啡 福建咖啡店暴紅 客人須綁安全繩

坐60米高懸崖壁喝咖啡 福建咖啡店暴紅 客人須綁安全繩
央視揭祕：福建艦電磁彈射 採用超級電容儲能技術 充電時間短

央視揭祕：福建艦電磁彈射 採用超級電容儲能技術 充電時間短
福建老婦摔車稱「被嚇到」 2少女去扶被索賠22萬

福建老婦摔車稱「被嚇到」 2少女去扶被索賠22萬

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
女子除夕在監控看到父親對著空桌獨自吃餃子。(視頻截圖)

除夕夜父獨自吃餃子 女兒看監控哭了 驅車800公里返鄉

2026-02-20 09:30

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋