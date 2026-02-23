母收賄判無期 中國歌手曲婉婷疑為復出試水 新帳號被封

曲婉婷母親張明杰涉貪汙罪被判無期，曲多次在海外為母喊冤。（圖／翻攝自曲婉婷Wanting微博）

中國女歌手曲婉婷被曝於2月下旬在中國社群平台開立帳號並完成身分認證，被中國網友質疑為復出試水。長期以來，曲婉婷因母親引發的民眾爭議遭到中國網友抵制。

據上觀網，2月22日，曲婉婷新設帳號ID和頭像已清空，疑似遭到平台處理封鎖。帳號開通後短時間內粉絲就破萬，僅發布了一首改編歌曲的彈唱影片及拜年內容，同時其迅速開啟了「僅作者評論」功能，並開通商品櫥窗等變現入口。

2020年9月27日，中共 中央紀委國家監委網站曾發文「歌手曲婉婷母親張明傑案引發關注，境外不是資產轉移的天堂」。文中提到：近日，歌手曲婉婷在微博 發文，引發關注。有中國網友對其隔空喊話：「母親被羈押後六年不敢回國一次，卻在國外用贓物逍遙自在，這就是你的孝心嗎？」

據悉，曲婉婷母親張明傑曾任黑龍江省哈爾濱市發展改革委員會副主任、市城鎮化建設領導小組辦公室主任。2014年9月被中共哈爾濱市紀委、哈爾濱市監察局帶走並調查，同月29日因涉嫌濫用職權罪，被哈爾濱市人民檢察院逮捕。被捕後關押於哈爾濱市道裡區顧鄉看守所。

2021年11月17日上午，黑龍江省哈爾濱市中級人民法院，對哈爾濱市城鎮化建設領導小組辦公室原主任張明傑受賄、濫用職權，造成公共財產損失共計2.3億餘人民幣，同案被告人王紹玉受賄一案進行公開宣判，以受賄罪判處張明傑無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以濫用職權罪判處張明傑有期徒刑十年，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

據維基百科，張明傑女兒曲婉婷，是中國女歌手，於2000年前往溫哥華留學，學習音樂，但並不能被張明傑理解，張明傑一直希望她能學商，導致母女關係不和多年。2009年，曲婉婷成為加拿大Nettwerk音樂公司首位華人 合約歌手，其後因演唱「我的歌聲裡」而一砲成名；2010年回到中國發展，至2012年加盟環球音樂為全亞洲區經紀藝人，並在同年7月5日在亞洲發行個人首張專輯「Everything In The World 我的歌聲裡」。

在張明傑被貪入獄的消息傳出後，曲婉婷在Instagram上發表消息，稱想念媽媽並天天哭泣。此後曲婉婷每年9月（張明傑接受調查的日子）都在Instagram、新浪微博等社交網站表達對母親的思念，並相信母親是冤枉的，引起很大爭議。而曲婉婷的前男友，溫哥華市長羅品信稱，張明傑被抓對曲婉婷來說，是一個個人問題。