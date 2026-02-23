我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

紐約一片白茫茫 交通斷了…殘障人士心急「該怎去工作」

母收賄判無期 中國歌手曲婉婷疑為復出試水 新帳號被封

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曲婉婷母親張明杰涉貪汙罪被判無期，曲多次在海外為母喊冤。（圖／翻攝自曲婉婷Wanting微博）
曲婉婷母親張明杰涉貪汙罪被判無期，曲多次在海外為母喊冤。（圖／翻攝自曲婉婷Wanting微博）

中國女歌手曲婉婷被曝於2月下旬在中國社群平台開立帳號並完成身分認證，被中國網友質疑為復出試水。長期以來，曲婉婷因母親引發的民眾爭議遭到中國網友抵制。

據上觀網，2月22日，曲婉婷新設帳號ID和頭像已清空，疑似遭到平台處理封鎖。帳號開通後短時間內粉絲就破萬，僅發布了一首改編歌曲的彈唱影片及拜年內容，同時其迅速開啟了「僅作者評論」功能，並開通商品櫥窗等變現入口。

2020年9月27日，中共中央紀委國家監委網站曾發文「歌手曲婉婷母親張明傑案引發關注，境外不是資產轉移的天堂」。文中提到：近日，歌手曲婉婷在微博發文，引發關注。有中國網友對其隔空喊話：「母親被羈押後六年不敢回國一次，卻在國外用贓物逍遙自在，這就是你的孝心嗎？」

據悉，曲婉婷母親張明傑曾任黑龍江省哈爾濱市發展改革委員會副主任、市城鎮化建設領導小組辦公室主任。2014年9月被中共哈爾濱市紀委、哈爾濱市監察局帶走並調查，同月29日因涉嫌濫用職權罪，被哈爾濱市人民檢察院逮捕。被捕後關押於哈爾濱市道裡區顧鄉看守所。

2021年11月17日上午，黑龍江省哈爾濱市中級人民法院，對哈爾濱市城鎮化建設領導小組辦公室原主任張明傑受賄、濫用職權，造成公共財產損失共計2.3億餘人民幣，同案被告人王紹玉受賄一案進行公開宣判，以受賄罪判處張明傑無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以濫用職權罪判處張明傑有期徒刑十年，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

據維基百科，張明傑女兒曲婉婷，是中國女歌手，於2000年前往溫哥華留學，學習音樂，但並不能被張明傑理解，張明傑一直希望她能學商，導致母女關係不和多年。2009年，曲婉婷成為加拿大Nettwerk音樂公司首位華人合約歌手，其後因演唱「我的歌聲裡」而一砲成名；2010年回到中國發展，至2012年加盟環球音樂為全亞洲區經紀藝人，並在同年7月5日在亞洲發行個人首張專輯「Everything In The World 我的歌聲裡」。

在張明傑被貪入獄的消息傳出後，曲婉婷在Instagram上發表消息，稱想念媽媽並天天哭泣。此後曲婉婷每年9月（張明傑接受調查的日子）都在Instagram、新浪微博等社交網站表達對母親的思念，並相信母親是冤枉的，引起很大爭議。而曲婉婷的前男友，溫哥華市長羅品信稱，張明傑被抓對曲婉婷來說，是一個個人問題。

世報陪您半世紀

中共 微博 華人

上一則

中學者：對外政策「流氓化」 美國的周天子時代結束了

下一則

國際金價狂飆 中國婚俗「5金」已破10萬元人民幣

延伸閱讀

「兵馬俑融成星星人」 哈爾濱氣溫驟升 冰雪大世界提前閉園

「兵馬俑融成星星人」 哈爾濱氣溫驟升 冰雪大世界提前閉園
從農婦逆襲網紅女歌手卻涉詐 她慘遭官方封殺

從農婦逆襲網紅女歌手卻涉詐 她慘遭官方封殺
市警前校園安全部門負責人泰勒 涉收賄遭起訴

市警前校園安全部門負責人泰勒 涉收賄遭起訴
美點名帛琉參議長收賄為北京喉舌 祭制裁並禁入境

美點名帛琉參議長收賄為北京喉舌 祭制裁並禁入境

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30
女子除夕在監控看到父親對著空桌獨自吃餃子。(視頻截圖)

除夕夜父獨自吃餃子 女兒看監控哭了 驅車800公里返鄉

2026-02-20 09:30
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行