我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

紐約一片白茫茫 交通斷了…殘障人士心急「該怎去工作」

春運綠皮車超載、車廂擁擠不堪？當局闢謠：AI幻覺

中國新聞組╱北京23日電
多人因涉編造傳播「綠皮車人滿為患」被行政處罰。(視頻截圖)
多人因涉編造傳播「綠皮車人滿為患」被行政處罰。(視頻截圖)

春節前夕，關於「春運綠皮車嚴重超載」的視頻在網上瘋傳，車廂中擁擠不堪的畫面，引發部分民眾對假期返鄉、出遊的焦慮；隨後，鐵路部門及時進行闢謠，公安部門也果斷出手，終止這場關於春運的「AI幻覺」。

大公報報導，近年來，隨著鐵路運力提升、購票系統優化，春運「一票難求」的局面已有緩解。日前，網上一度流傳多段「綠皮火車嚴重超載」「車廂擁擠不堪」的內容，這些視頻畫面中，旅客擠在走道、行李堆滿車廂、乘務員抓著行李架從人群頭頂跨過等場景引發廣泛關注。

不過仔細觀察就可以發現，部分視頻的畫面存在人物肢體扭曲，還出現短袖與棉服同框等不合理現象。經技術分析和專家鑑定，網傳相關內容大部分為歷史畫面拼湊翻炒，且部分是AI生成的不實信息。

據公安部網安局消息，有多位網民為了吸引流量及粉絲，收集往年春運視頻、圖片，並通過AI等工具拼接生成視頻，以「移花接木」方式炮製所謂2026年春運綠皮火車爆滿謠言，在社交媒體發布，擾亂公共秩序並造成不良影響。目前，屬地公安機關已依法對上述網民處以行政處罰，涉及的帳號已被依法依約予以關閉。

中國國家鐵路集團有限公司客運中心相關負責人表示，今年春運以來，鐵路部門在最大限度滿足旅客出行需求的同時，嚴格控制發售普速列車無座票，保障旅客乘車體驗。

2月2日春運開始至2月14日的春運前13天，全國鐵路普速列車平均客座率為73%。在春運節前客流最高峰日（2月13日），全國鐵路普速列車平均客座率77%，個別方向、少數列車超載。其中空調列車客座率大多數在130%以下，最高的是廣州白雲─郴州K6592次，為155%；非空調列車客座率最高的是杭州─九江K4279次，為116%，均未達到「人疊人」程度。

世報陪您半世紀

春運 AI 春節

上一則

首度超越煤電…中國太陽能發電新增裝機量年增14%

下一則

春運前20天流動50.8億人次 歷史新高 較去年同期增5.6%

延伸閱讀

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行
美鐵這條2438英里賞景路線 橫跨2/3國境

美鐵這條2438英里賞景路線 橫跨2/3國境
中國春節長假近尾聲 飛離海南機票最高破人民幣萬元

中國春節長假近尾聲 飛離海南機票最高破人民幣萬元
收假春運高峰 海南離島機票逼近萬元仍一票難求

收假春運高峰 海南離島機票逼近萬元仍一票難求

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30
女子除夕在監控看到父親對著空桌獨自吃餃子。(視頻截圖)

除夕夜父獨自吃餃子 女兒看監控哭了 驅車800公里返鄉

2026-02-20 09:30
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行