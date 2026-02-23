春運綠皮車超載、車廂擁擠不堪？當局闢謠：AI幻覺

多人因涉編造傳播「綠皮車人滿為患」被行政處罰。(視頻截圖)

春節 前夕，關於「春運 綠皮車嚴重超載」的視頻在網上瘋傳，車廂中擁擠不堪的畫面，引發部分民眾對假期返鄉、出遊的焦慮；隨後，鐵路部門及時進行闢謠，公安部門也果斷出手，終止這場關於春運的「AI 幻覺」。

大公報報導，近年來，隨著鐵路運力提升、購票系統優化，春運「一票難求」的局面已有緩解。日前，網上一度流傳多段「綠皮火車嚴重超載」「車廂擁擠不堪」的內容，這些視頻畫面中，旅客擠在走道、行李堆滿車廂、乘務員抓著行李架從人群頭頂跨過等場景引發廣泛關注。

不過仔細觀察就可以發現，部分視頻的畫面存在人物肢體扭曲，還出現短袖與棉服同框等不合理現象。經技術分析和專家鑑定，網傳相關內容大部分為歷史畫面拼湊翻炒，且部分是AI生成的不實信息。

據公安部網安局消息，有多位網民為了吸引流量及粉絲，收集往年春運視頻、圖片，並通過AI等工具拼接生成視頻，以「移花接木」方式炮製所謂2026年春運綠皮火車爆滿謠言，在社交媒體發布，擾亂公共秩序並造成不良影響。目前，屬地公安機關已依法對上述網民處以行政處罰，涉及的帳號已被依法依約予以關閉。

中國國家鐵路集團有限公司客運中心相關負責人表示，今年春運以來，鐵路部門在最大限度滿足旅客出行需求的同時，嚴格控制發售普速列車無座票，保障旅客乘車體驗。

2月2日春運開始至2月14日的春運前13天，全國鐵路普速列車平均客座率為73%。在春運節前客流最高峰日（2月13日），全國鐵路普速列車平均客座率77%，個別方向、少數列車超載。其中空調列車客座率大多數在130%以下，最高的是廣州白雲─郴州K6592次，為155%；非空調列車客座率最高的是杭州─九江K4279次，為116%，均未達到「人疊人」程度。