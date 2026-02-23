Seedance2.0生成「好萊塢片」 美國影業再出手控侵權

我的頻道

中國新聞組╱北京23日電
Seedance 2.0在春晚出圈，圖為《馭風歌》中動態演繹國寶級水墨畫《六駿圖》。（取材自央視）
Seedance 2.0在春晚出圈，圖為《馭風歌》中動態演繹國寶級水墨畫《六駿圖》。（取材自央視）

中國科技公司字節跳動近期推出人工智慧（AI）影片生成模型Seedance2.0暴紅，但因影片逼真度驚人，引來美國影視業不滿。快科技報導，繼迪士尼（Disney）之後，美國電影協會（MPA）昨也向字節跳動發出措辭強硬的停止侵權函，指控其Seedance2.0存在「系統性侵權」行為。

據了解，美國電影協會此前發表聲明後，迪士尼、派拉蒙、華納兄弟及Sony等好萊塢巨頭也分別向字節跳動發出法律威脅。華納兄弟在其停止侵權函中指控字節跳動「蓄意設計」以剽竊其智慧財產權。

報導指，MPA信函以「行業集體回應」名義發出，直指Seedance2.0在生成影片時未經授權使用智慧財產權，並非偶發錯誤，而是技術本身固有特性。信中指，相關侵權內容的規模與一致性足以證明，這是系統性侵權，而非疏忽。換言之，Seedance2.0的侵權是其技術特性，而非漏洞。

美國娛樂媒體「The Hollywood Reporter」提到，上述信函還指，這是美國電影協會首度對大型生成式AI公司發出停止侵權函。娛樂周刊「Variety」則指，美國電影協會代表旗下七家會員公司，要求字節跳動停止以電影與電視作品訓練模型，並實施防護措施，防止用戶生成受著作權保護內容。並要求字節跳動於27日前回覆，確認已採取具體措施。

迪士尼日前已向TikTok中國母公司字節跳動發出停止侵權通知函；迪士尼在通知函中指出，Seedance涉及重製、散布並創作衍生作品，內容涵蓋超級英雄「蜘蛛人」（Spider-Man）、「黑武士」達斯維德（Darth Vader）等角色。

此前字節跳動曾就有關指控表示，尊重智慧財產權，並正在採取措施加強現有防護機制，以防止用戶未經授權使用智慧財產權及肖像權。

字節跳動12日推出Seedance 2.0，這個AI影音生成模型生成的影片旋即在中國暴紅，其中包括好萊塢知名影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）與布萊德彼特（Brad Pitt）打鬥片段，其產生的影片在海外播放量屢破百萬，不少用戶稱讚其效果媲美好萊塢大片。

Seedance 2.0僅需少量提示詞，即可生成具電影敘事感的內容而備受各界讚譽，並將其拿來與深度求索（DeepSeek）相提並論。

Seedance 2.0的視覺創作，在馬年央視春晚節目大出風頭。(取材自九派新聞...
Seedance 2.0的視覺創作，在馬年央視春晚節目大出風頭。(取材自九派新聞/視覺中國圖）

字節跳動 迪士尼 好萊塢

媽祖變耀祖？ 湛江巡遊爆「換童」事件 出現神轎抬不動

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

