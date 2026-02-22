電動車擦撞變全武行 河南夫妻當街毆打15歲少女致昏迷

河南一對姊弟與一名老太太騎著電動車發生車禍，後來演變成兩名大人毆打未成年少女的案件。（視頻截圖）

河南 日前傳出一對夫妻因行車糾紛，當街毆打一名未成年少女，導致少女眉骨骨裂，一直在醫院處於半昏迷狀態，視力和聽力都受到很大影響。

華商報大風新聞最先報導相關消息，指出有多名河南網友反映，當地疑因兩台電動車 碰撞後，一名成年男子推倒少女，並手持拖鞋狂打少女的臉部；事後，少女被送至郟縣中醫院。影片在網路上流傳，引起許多網民憤怒。

河南平頂山市郟縣微信 公眾號「郟縣融媒」報導，這起案件事發在郟縣茨芭鎮，楊姓老太太騎著電動車，與丁姓姊弟倆騎的電動車碰撞，雙方發生口角，楊老太太的兒子和兒媳劉姓夫妻趕到現場，毆打15歲的丁姓少女，並辱罵、毆打現場其他三名人員。

河南一對姊弟與一名老太太騎著電動車發生車禍，後來演變成兩名大人毆打未成年少女的案件。（取材自大風新聞）

根據當地政府通報，公安機關已對犯罪嫌疑人劉姓夫妻採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

丁姓姊弟的母親對華商報大風新聞表示，事發當晚，姊弟倆騎電動車出門吃飯，在回來的路上發生車禍，老太太摔倒在地上，姊姊上前察看，雙方發生語言爭執；弟弟則躲到圍觀的人群中，打電話通知家人。

丁母說，後來老太太的兒子和兒媳到現場，「他們找不到我兒子，就打了我女兒」。她說，打人者不僅用拖鞋抽打，還用磚頭拍女兒。送醫後，女兒被診斷為眉骨骨裂，一直處於半昏迷狀態。

新京報報導，目前官方對於車禍發生過程與責任歸屬，尚無透露更多細節。此外，報導還提到，根據中國法律，駕駛電動自行車和殘疾人機動輪椅車必須年滿16周歲。而此次碰撞事件中，涉事姊弟倆都未滿16周歲。