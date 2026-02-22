我的頻道

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

俄國極光村積雪封路 上百名中國遊客受困逾40小時

中國新聞組／北京22日電
2月14日孫女士一行人乘坐的大巴車被堵在路上。(取材自上游新聞)
2月14日孫女士一行人乘坐的大巴車被堵在路上。(取材自上游新聞)

中國遊客近一個月內在俄羅斯發生兩起致命意外，共造成八死四傷。近日，在當地著名的世界盡頭「極光村」 ，也傳出受當地暴雪影響，百餘名中國遊客被迫受困在這個北極圈內的小漁村超過40小時事件，後來是在當地政府積極清理道路，安置遊客過夜，甚至還安排中國遊客坐上有警官同車的裝甲警車接送，他們才能陸續安全離開。

據上游新聞報導，位於俄羅斯摩爾曼斯克州、巴倫支海沿岸的捷里別爾卡，地處科拉半島盡頭，被譽為「世界盡頭」，是追極光的絕佳地點，許多中國遊客前往該村看極光， 並打卡「世界最孤獨鞦韆」。

來自上海的遊客孫女士說，她趁春節假期特意帶媽媽到俄羅斯旅遊，2月13日下午抵達摩爾曼斯克，14日早上進入捷里別爾卡，原計畫一日遊後乘大巴返回摩爾曼斯克，豈料當天因大雪實行限時放行，下午5時過後，大巴在公路上再沒動過。「2月14日一整晚都被困大巴上過夜，前後有幾十輛大小汽車排隊」，孫女士回憶，15日中午，導遊想辦法返回捷里買來小麵包、肉腸和熱水分發給遊客，但等到2月15日下午4點仍未放行，只有返回捷里。

孫女士說：「簡單吃了晚飯後，我們被安排到捷里鎮上唯一一所學校，這所學校已經成為安置點，有暖氣，熱水，廁所。這應該都是當地政府安排的，裡面已經有不少中國遊客在等待」。2月16日上午11點，孫女士一行離開捷里返回摩爾曼斯克，滯留時間超過40小時。雖然被困，但還好當晚12時左右看到極光。

廣東女遊客「小吶」表示，她和朋友是2月13日到達捷里，本來計畫2月16日離開，但天氣已開始惡化，臨時決定15日晚坐包車離開捷里，卻發現封路了，就被安置在捷里的學校。15日晚上10點，他們搭乘一輛要離開的道路救援裝甲警車，跟著幾個中國遊客一起離開捷里，「小吶」表示，自己離開時，安置點還有百餘名中國遊客滯留。

據俄媒報導，由於惡劣天氣，相關路段交通停擺，再加上設備故障，數百名遊客在捷里別爾卡被困，滯留外來人員約480人，其中外國人343人。面對突發滯留情況，捷里別爾卡當地旅遊組織及相關機構調動當地學校及文化宮成為主要臨時安置點。當地餐飲場所、酒店以及旅遊綜合體也紛紛開放，為滯留的司機和遊客提供熱飲及手機充電服務，當地加油站也實行全天候運營。目前滯留遊客都已離開。

小吶和朋友們在學校安置點休息。(取材自上游新聞)
小吶和朋友們在學校安置點休息。(取材自上游新聞)
在安置點休息的遊客。(取材自上游新聞)
在安置點休息的遊客。(取材自上游新聞)

德總理拉華防衛美關稅 訪中尋求建立「戰略夥伴關係」

美國優勢逐漸瓦解 盟友輪番訪華尋出路

