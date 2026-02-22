貝加爾湖事故釀8死 當地中國遊客「人還很多」

今年1月28日，一輛「小鋼炮」冰面觀光車在俄羅斯貝加爾湖奧利洪島附近冰面翻車。（新華社）

一輛載有八名中國遊客的觀光 汽車20日在俄羅斯 貝加爾湖冰面行駛時因冰裂沉湖，致司機在內八人溺亡，一人逃生；遇難的七名中國遊客身分已全部確認，都是散客，獲救的遊客當時一家四口在車上，包括妻子在內三人均溺亡，目前遺體已撈起。俄官方已確認涉事司機是非法接客，倖存男子稱，事發前曾提醒司機別走有裂縫處，但司機不理會，反而加速通過就發生了意外；除人為因素外，中學者研判事故也與天氣回暖有關。

目前當地車輛都已被禁止上冰路。中國駐俄使館昨發文提醒，中國遊客務必重視旅行安全問題，選擇正規旅行社和有資質的車輛，避免任何違規操作、冒險行為和極端惡劣天氣下出行。中國駐伊爾庫茨克總領館已協助遇難者家屬來俄處理善後。倖存者身體狀況良好，精神狀態穩定。

據潮新聞報導，在貝加爾湖周邊生活數年的萬先生表示，貝加爾湖的中國遊客很多，「幾乎占到一半多」，目前圍繞奧利洪島的北線行程已全部取消，但南線仍正常出行，「而且人很多」。

綜合新華社、極目新聞等媒體報導，事故發生在貝加爾湖奧利洪島附近一處藍冰觀賞點，在當地被稱為「小鋼炮」的一輛觀光車載有八名中國遊客，車輛在冰面行駛時突冰面破裂，車輛墜入一個寬達3米的冰縫。水下攝像頭已定位事故車和七具遺體在水深約18米處，救援難度大，21日最新消息稱，潛水員已從湖中打撈出所有遇難者遺體，包括司機和七名中國遊客。

遇難者的身分昨也被確認，其中四名遊客是來自中國的一家人，他們是一對夫婦和一個14歲女孩，以及另一名女性親屬，其中一名男性獲救，其妻溺亡。另四名中國遊客因約團這名司機，才同車旅行，車上都是散客，未通過正規旅行社報名遊程。

涉事司機為44歲男性，為當地居民，有報導指他以低價接單中國遊客。官方昨認定出事車輛沒有營運資質，承運人未註冊，屬非法載客，事發地點屬於未開放的冰上區域，目前以「提供不安全旅遊服務」和「玩忽職守」罪名對事件展開刑事調查。

據當時在場的中國遊客李女士表示，倖存男子告訴她們，事發前已經提醒司機別走有裂縫的冰面，但司機沒有停車或繞行，反而試圖加速通過，導致車輛直接墜湖。

事故原因目前除指向人為因素外，有氣象自媒體博主指出，另一個因素可能是當前急劇回暖，導致冰面的部分融化與鬆動，事發地伊爾庫茨克2月19日最高氣溫達13.8°C，打破當地百多年來2月最高紀錄，冰面很容易出現部分融化與裂縫，載重較大的車很容易在薄弱處墜入；下方的湖水溫度依然極低且深度很深，人墜入後會快速失溫。