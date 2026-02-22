貝加爾湖事故釀8死 當地中國遊客「人還很多」

我的頻道

中國新聞組／北京22日電
今年1月28日，一輛「小鋼炮」冰面觀光車在俄羅斯貝加爾湖奧利洪島附近冰面翻車。（新華社）
今年1月28日，一輛「小鋼炮」冰面觀光車在俄羅斯貝加爾湖奧利洪島附近冰面翻車。（新華社）

一輛載有八名中國遊客的觀光汽車20日在俄羅斯貝加爾湖冰面行駛時因冰裂沉湖，致司機在內八人溺亡，一人逃生；遇難的七名中國遊客身分已全部確認，都是散客，獲救的遊客當時一家四口在車上，包括妻子在內三人均溺亡，目前遺體已撈起。俄官方已確認涉事司機是非法接客，倖存男子稱，事發前曾提醒司機別走有裂縫處，但司機不理會，反而加速通過就發生了意外；除人為因素外，中學者研判事故也與天氣回暖有關。

目前當地車輛都已被禁止上冰路。中國駐俄使館昨發文提醒，中國遊客務必重視旅行安全問題，選擇正規旅行社和有資質的車輛，避免任何違規操作、冒險行為和極端惡劣天氣下出行。中國駐伊爾庫茨克總領館已協助遇難者家屬來俄處理善後。倖存者身體狀況良好，精神狀態穩定。

據潮新聞報導，在貝加爾湖周邊生活數年的萬先生表示，貝加爾湖的中國遊客很多，「幾乎占到一半多」，目前圍繞奧利洪島的北線行程已全部取消，但南線仍正常出行，「而且人很多」。

綜合新華社、極目新聞等媒體報導，事故發生在貝加爾湖奧利洪島附近一處藍冰觀賞點，在當地被稱為「小鋼炮」的一輛觀光車載有八名中國遊客，車輛在冰面行駛時突冰面破裂，車輛墜入一個寬達3米的冰縫。水下攝像頭已定位事故車和七具遺體在水深約18米處，救援難度大，21日最新消息稱，潛水員已從湖中打撈出所有遇難者遺體，包括司機和七名中國遊客。

遇難者的身分昨也被確認，其中四名遊客是來自中國的一家人，他們是一對夫婦和一個14歲女孩，以及另一名女性親屬，其中一名男性獲救，其妻溺亡。另四名中國遊客因約團這名司機，才同車旅行，車上都是散客，未通過正規旅行社報名遊程。

涉事司機為44歲男性，為當地居民，有報導指他以低價接單中國遊客。官方昨認定出事車輛沒有營運資質，承運人未註冊，屬非法載客，事發地點屬於未開放的冰上區域，目前以「提供不安全旅遊服務」和「玩忽職守」罪名對事件展開刑事調查。

據當時在場的中國遊客李女士表示，倖存男子告訴她們，事發前已經提醒司機別走有裂縫的冰面，但司機沒有停車或繞行，反而試圖加速通過，導致車輛直接墜湖。

事故原因目前除指向人為因素外，有氣象自媒體博主指出，另一個因素可能是當前急劇回暖，導致冰面的部分融化與鬆動，事發地伊爾庫茨克2月19日最高氣溫達13.8°C，打破當地百多年來2月最高紀錄，冰面很容易出現部分融化與裂縫，載重較大的車很容易在薄弱處墜入；下方的湖水溫度依然極低且深度很深，人墜入後會快速失溫。

冰面上滿是裂紋。 （取材自大象新聞）
冰面上滿是裂紋。 （取材自大象新聞）
這是2月20日拍攝的俄羅斯第一頻道電視台網站播發的中國遊客在俄羅斯貝加爾湖溺亡事...
這是2月20日拍攝的俄羅斯第一頻道電視台網站播發的中國遊客在俄羅斯貝加爾湖溺亡事故報導畫面。(新華社)

觀光 俄羅斯

