網紅老高爆遭中國拘留、追罰6千萬 「處罰決定書」驚見40人獵殺名單

記者陳穎／即時報導
老高驚傳遭中國拘留，且遭追稅。(圖／摘自「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」YouTube)
老高驚傳遭中國拘留，且遭追稅。(圖／摘自「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」YouTube)

YouTube頻道「老高與小茉」擁有超過672萬訂閱，深受粉絲喜愛。不過，老高去年10月曾因愛犬罹患淋巴癌，宣布無限期停更，雖然今年初短暫上傳黑底白字影片，但風格明顯不同，也讓外界相當擔心。

近日網路瘋傳一份疑似來自大連市甘井子分局的「行政處罰決定書」，內容指一名44歲高姓男子（1981年6月20日出生、現居新加坡），自2014年至2026年間翻牆經營YouTube頻道並販售周邊商品，違法所得577.35萬美元，並依相關規定裁罰10倍罰款，總額高達約4.15億元人民幣（約6000萬美元）。文件還稱，當事人涉及未經批准使用VPN及逃稅等情節。

爆料者更聲稱，中方因財政壓力，將海外40名「頂流自媒體」列入名單，只要返中就會遭邊境管控與查稅。不過，這些說法目前均未獲官方證實。

值得注意的是，這份所謂的「處罰決定書」真實性尚無法查證。中國相關單位與老高本人皆未公開回應。網路資料雖顯示老高1981年出生於遼寧大連，2004年移居日本、2021年移居新加坡等背景資訊大致吻合，但文件來源、內容真偽與實際法律程序仍存諸多疑點。

