湖北爆竹舖爆炸釀12死 國務院派督導組調查

2月18日14時許，湖北襄陽宜城市鄭集鎮一煙花爆竹零售店發生一起爆燃事故，已造成12人死亡。圖為事故現場。（新華社）

湖北省宜城市鄭集鎮一家販售煙花爆竹的店舖，18日發生爆燃事故致12死。中國國務院 安委會辦公室、應急管理部派出督導組督導湖北宜城市煙花爆燃事故調查處置。

據中新社等媒體報導，中國國務院安委會辦公室、應急管理部已派出由應急管理部副部長宋元明帶隊的督導組，趕赴現場指導救援處置和事故調查，要求湖北省政府成立事故調查組深入調查，依法依規嚴肅追責問責。

中國應急管理部表示，將派出明查暗訪組，督促各地嚴格排查、嚴格執法，切實加強煙花爆竹安全監管，嚴密防控安全風險。

根據19日上午召開的事故記者會通報，經全面搜救排查，最終確認事故造成12人遇難，其中7名成年人、5名未成年人。遇難者身分全部核實，除1人為林姓經營者外，另外11人是前來購買煙花爆竹的顧客，包括從四川成都來鄭集走親戚的3人、來自鐘祥市胡集鎮的4人、宜城本地人4人。

官方表示，春節 和元宵節 期間是煙花爆竹燃放高峰，安全風險兒凸顯，形勢異常嚴峻。各地區要提高政治站位，重視煙花爆竹安全工作，吸取有關事故教訓，組織開展零售店安全隱患排查，全力做好安全風險防控。

事故發生後曾有當地路過的居民兩次試圖衝入現場救人。當地警方接到警情後，第一時間組織附近五、六個村的治保主任趕到現場協助施救。

村民表示，事發地是G207國道兩側的居民聚集區，兩端不足500米，散布著5家煙花爆竹店，目前均已歇業。