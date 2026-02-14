福州流浪老人講方言無人懂 程序員「破譯」幫她回家

老人被送到救助站時，各方面情況都不是很好。(取材自海峽都市報)

山東省濰坊市諸城市賈悅鎮朱馬院村，胡先生一家忙著準備25年來最喜慶的一次團圓飯；25年前，胡先生的母親走失，全家人多次苦心尋找卻最終未果，去年年底，在福州市、連江縣兩級救助站及全國熱心志願者的接力幫助下，靠著老人的方言判斷，終於讓胡先生在福州找到母親，一家人可以過一個團圓年了。

「連江縣苔菉鎮發現一名流浪老人」「聽不懂她的方言」。海峽都市報報導，這是2025年12月23日，連江縣救助站與苔菉鎮政府的通話內容。當時一位七旬老婦一路流浪拾荒，輾轉來到連江街頭。

老人被送到救助站時，各方面情況都不是很好，連江縣救助站站長蘇高山回憶，老人初來時，身上還帶著萬元現金，有點警惕。救助站找來專業護工為她洗澡，一邊開展尋親工作，多名工作人員嘗試與老人對話，詢問其姓名、老家在哪等問題，可老人說的話他們一個字都聽不懂；人臉識別 、二代身分證和戶籍等都無法查詢出老人的身分。

當常規尋親方式失效時，蘇高山有了新發現。他曾因為工作的關係，熟悉雲貴川、山東等地的方言口音，蘇高山拍下了老人說話的視頻，初步判斷老人可能來自山東。為了進一步確認，他把視頻發到自己多年前曾加入的全國志願者尋親群，希望靠著全國志願者和各地救助站的力量幫助老人。而這段視頻真的成為老人成功尋親的突破口。

公益組織「流浪者新生活」的志願者金建也收到了黃灃的信息和視頻。黃灃意識到，唯有專業音韻分析能破解這道身分謎題。他聯繫上天津方言博主鄭森。鄭森是名程序員，但深耕音韻學多年，初聽視頻，鄭森僅能判斷出這是北方話，他反覆調大音量、逐幀聆聽，終於從一句清晰的「不喝水」中找到關鍵。老人將「喝」讀作「ha」，這是膠遼官話的典型特徵，因此鄭森初步將尋親範圍收窄至山東日照、臨沂、濰坊三市交界地帶。

最後的突破口，是工作人員詢問老人家在哪裡時，老人反覆念叨的「zhu ma ya」，鄭森發現其聲調符合山東中東部連讀變調規律，拆解後判斷「zhu」「ma」大概率是「朱」、「馬」二姓，推測為地名。他在電子地圖上搜索這兩個字，濰坊市諸城市賈悅鎮「朱馬院村」赫然出現，讀音高度吻合。

鄭森查閱當地方言資料確認，賈悅鎮一帶「院」字確會音變為「ya」。至此，這場方言解碼工作圓滿落幕，從接到視頻到鎖定村莊，全程僅用了一個多小時，為老人鋪就了回家之路。

身分謎題有了答案，老人姓張，是山東省諸城市賈悅鎮朱馬院村的村民，自2000年走失，家屬也嘗試過尋找，走了山東多個城市，但在那個互聯網不太發達的年代，家人的努力都沒有收獲。

通過DNA 比對，老人與胡先生確為母子關係。2026年1月9日，胡先生開車從山東諸城出發，跨越1300多公里、耗時34個小時抵達福州。

據報導，胡先生很感謝福州市、連江縣救助站以及志願者的幫助，如今一家人終於團聚，可以過一個團圓年。