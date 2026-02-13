浙13歲體操冠軍被虐跳樓 殘忍細節曝光 2教練被立案

傅佳麗就醫畫面。（取材自微博）

近日浙江體育職業技術學院一名體操運動員家長公開反映「其女兒遭遇教練體罰、索財後墜樓」，引發廣泛關注。13歲的當事人傅佳麗為體操冠軍，據傅佳麗母親控訴，傅佳麗被主教練唐某、副教練施某長期扇耳光、辱罵、體罰，還以罰款、過節送禮、訓練費等名目，累計索要4.3萬多元人民幣(約6200美元)。浙江體育職業技術學院11日證實，當地公安機關已對兩名涉事教練立案調查，學院已對涉事教練作出停職處理。據稱，傅佳麗目前身體恢復情況良好。

綜合南方都市報、新華社、網易號「老吳教育課堂」報導，傅佳麗四歲練體操，九歲進省隊，十歲拿省運會女子全能冠軍。但兩位教練以「訓練罰款、過節紅包、改善伙食、打點關係」等各種理由，反覆向孩子與家長要錢。單次罰款最高5000元、逢年過節必須送禮轉帳，傅佳麗自己的零花錢、壓歲錢也被索要，家屬累計轉帳加現金4.3萬多元，每一筆都有紀錄。

報導，去年11月25日，一次訓練失誤後，傅佳麗被保溫杯砸肩、被罵「活著浪費空氣」，當晚情緒崩潰從四樓縱身跳下。教練唐某打電話告訴傅佳麗的媽媽說孩子受傷，具體原因不清楚，叫她帶孩子去醫院看看。

當母親趕到醫院，看到的不是活蹦亂跳的女兒，而是渾身是傷、生命垂危的孩子。醫師說，傅佳麗肺挫傷、肋骨骨折、脾臟出血、肝功能重度損傷，情況非常嚴重。

傅佳麗媽媽意識到情況不對勁，要求教練和學校給出事發監控，但是遲遲得不到回應。孩子醒來後，終於恢復了意識，才和媽媽說了自己長期被教練唐某和施某虐待以及索要錢財的事。

傅佳麗告訴媽媽，如果訓練練的不好，達不到教練的要求就會被罰。手扇耳光，扯頭髮撞牆都是家常便飯，還經常進行可怕的辱罵，不允許她吃飯，甚至40℃的天氣不許開空調，嚇唬她不許告訴父母，否則就會練死她。

在一次次高強度訓練和虐待下，傅佳麗多次受傷，但是被教練隱瞞，導致她出現了很多併發症 ，甚至伴隨終身。

這次孩子跳樓後，傅佳麗媽媽在網上維權，曝光了女兒從2022年到2025年3年期間被教練虐待和索要錢財的血淚史。

隨後傅佳麗走上了長達77天的維權路，今年1月傅佳麗家屬忍無可忍，將完整證據鏈—轉帳紀錄、聊天紀錄、傷情報告、錄音、證人證言公之於眾，事件才徹底引爆輿論。