我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

浙13歲體操冠軍被虐跳樓 殘忍細節曝光 2教練被立案

中國新聞組／北京13日電
傅佳麗就醫畫面。（取材自微博）
傅佳麗就醫畫面。（取材自微博）

近日浙江體育職業技術學院一名體操運動員家長公開反映「其女兒遭遇教練體罰、索財後墜樓」，引發廣泛關注。13歲的當事人傅佳麗為體操冠軍，據傅佳麗母親控訴，傅佳麗被主教練唐某、副教練施某長期扇耳光、辱罵、體罰，還以罰款、過節送禮、訓練費等名目，累計索要4.3萬多元人民幣(約6200美元)。浙江體育職業技術學院11日證實，當地公安機關已對兩名涉事教練立案調查，學院已對涉事教練作出停職處理。據稱，傅佳麗目前身體恢復情況良好。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合南方都市報、新華社、網易號「老吳教育課堂」報導，傅佳麗四歲練體操，九歲進省隊，十歲拿省運會女子全能冠軍。但兩位教練以「訓練罰款、過節紅包、改善伙食、打點關係」等各種理由，反覆向孩子與家長要錢。單次罰款最高5000元、逢年過節必須送禮轉帳，傅佳麗自己的零花錢、壓歲錢也被索要，家屬累計轉帳加現金4.3萬多元，每一筆都有紀錄。

報導，去年11月25日，一次訓練失誤後，傅佳麗被保溫杯砸肩、被罵「活著浪費空氣」，當晚情緒崩潰從四樓縱身跳下。教練唐某打電話告訴傅佳麗的媽媽說孩子受傷，具體原因不清楚，叫她帶孩子去醫院看看。

當母親趕到醫院，看到的不是活蹦亂跳的女兒，而是渾身是傷、生命垂危的孩子。醫師說，傅佳麗肺挫傷、肋骨骨折、脾臟出血、肝功能重度損傷，情況非常嚴重。

傅佳麗媽媽意識到情況不對勁，要求教練和學校給出事發監控，但是遲遲得不到回應。孩子醒來後，終於恢復了意識，才和媽媽說了自己長期被教練唐某和施某虐待以及索要錢財的事。

傅佳麗告訴媽媽，如果訓練練的不好，達不到教練的要求就會被罰。手扇耳光，扯頭髮撞牆都是家常便飯，還經常進行可怕的辱罵，不允許她吃飯，甚至40℃的天氣不許開空調，嚇唬她不許告訴父母，否則就會練死她。

在一次次高強度訓練和虐待下，傅佳麗多次受傷，但是被教練隱瞞，導致她出現了很多併發症，甚至伴隨終身。

這次孩子跳樓後，傅佳麗媽媽在網上維權，曝光了女兒從2022年到2025年3年期間被教練虐待和索要錢財的血淚史。

隨後傅佳麗走上了長達77天的維權路，今年1月傅佳麗家屬忍無可忍，將完整證據鏈—轉帳紀錄、聊天紀錄、傷情報告、錄音、證人證言公之於眾，事件才徹底引爆輿論。

根據官方媒體的最新通報，浙江體育職業技術學院依據已核查的體罰學生、收受家長財物等問題，已解除涉事教練職務。因為已經立案，後續單位還將根據公安機關最終調查結果，對相關責任人處以相應的處罰，而傅佳麗據稱目前身體恢復情況良好。

傅佳麗。（取材自微博）
傅佳麗。（取材自微博）

併發症

上一則

寧夏女將灘羊綁車頂拉回黑龍江 「得瑟」舉動遭砲轟

下一則

送5套房、保時捷等6名車、36克金鈔… 影石年會太豪橫

延伸閱讀

前浙江書記易煉紅落馬 多名家人同被帶走調查

前浙江書記易煉紅落馬 多名家人同被帶走調查
浙江年夜飯一桌難求 杭幫菜、年豬宴選擇多元

浙江年夜飯一桌難求 杭幫菜、年豬宴選擇多元
再有正部級官員落馬 前江西、浙江省委書記易煉紅被查

再有正部級官員落馬 前江西、浙江省委書記易煉紅被查
遭遇「駐美使館」情景式詐騙 留學生飛回國轉帳300多萬

遭遇「駐美使館」情景式詐騙 留學生飛回國轉帳300多萬

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
沒有乘客，空姐照常服務。（視頻截圖）

遊客花200元獨享客機、空姐專屬服務還隨到隨飛 航司這麼說

2026-02-05 07:30

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因