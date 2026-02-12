KK園區2.0版？中媒揭青松園區內部照 荒山圍繞鐵欄窗樓

中媒揭露離原來電詐「KK園區」五公里的後山疑已出現新的「青松園區」（也有稱泰和園區），園內還堆放大量建築材料。（取材自紅星新聞）

中國與泰緬近期持續合力清剿電信詐騙 犯罪，日前才稱位於緬甸 妙瓦底的「KK園區」630多棟建築物已被全部拆除，涉電詐嫌犯已遣返 ，但中媒揭露，在距離KK園區五公里的後山已有新的「青松園區」，園內建築的窗口都裝著拇指粗細的鐵欄，鐵欄之外被大量荒山圍繞。

紅星新聞11日報導，馬來西亞某公益組織負責人胡杰良表示，發現出現一處新的詐騙園區「青松園區」（也有稱「泰和園區」），指當地疑有一名馬國通緝犯，涉嫌誘騙至少150名馬來西亞人前往當地從事詐騙。據悉此園區就在距離KK園區五公里的後山。

胡杰良11日表示，電詐產業正在經歷危險的「變異升級」，從以往的集中式園區轉變成分散化、碎片化的據點，「一拳打散後像沙礫一樣四散，隨後在別處重新聚攏。」

胡杰良稱，近期他潛伏在柬埔寨某園區周邊，同時與上述青松園區內部被困人員聯絡，獲取大量一手資料，揭開被稱為「KK園區2.0版」的青松園區神祕面紗。

胡杰良提供的照片顯示，園區內建築主要為三、四層高樓宇，窗口裝著拇指粗細的鐵欄，鐵欄外還有一層鐵網，園區周邊也有鐵欄圍起，鐵欄之間疑裝有監控攝影機，鐵欄就是大量的荒山圍繞。

照片裡還看到多輛巡邏車、疑似運動場地；一些照片顯示園區內還堆放大量建築材料。另據他收到的影片顯示，園區許多宿舍陽台晾著洗好的衣物。