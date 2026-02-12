浙老闆為女兒辦252桌婚宴 嫌貴拒付52萬菜錢…法院判了

食材購買清單。(取材自台州晚報)

去年，浙江桐鄉一位錢老闆嫁女兒開了250桌酒席，結果嫌菜錢太貴，不肯付52萬（人民幣，下同），這件事上了熱搜，11日下午，備受矚目的桐鄉婚宴案迎來一審判決。

台州晚報報導，根據判決書，王老闆要求錢老闆一方支付海鮮、豬肉、蔬菜等食材費用，一共53萬4565元。錢老闆一方認為，婚禮當天，王老闆從未向該指定人員交貨，也沒有人驗收，王老闆確實為婚宴提供了部分食材，可費用已經無法核算，綜合考慮應該費用在30萬元以下，其願意認可的金額為27萬元。

法院根據雙方無爭議部分的事實，綜合考慮在案證據、雙方各自意見的合理部分，參考桐鄉本地宴席中相關食材通常所需的分量及價格，酌情確定案涉貨款數額為44萬7000元，對訴請的貨款，法院在前述認定貨款數額範圍內予以部分支持，對超出部分不予支持。

最終，法院判決，錢老闆一方在本判決生效之日起十日內支付原告王老闆44萬7000元貨款及逾期付款利息損失。

據「嘉興電視台」此前報導，王先生在桐鄉市宏源路經營豬肉生意多年，與菜場商戶關係熟絡。4月，錢先生準備為女兒操辦婚宴，其委託熟識多年的朋友王先生前往菜場採購食材。這場婚宴排場盛大，連續3天宴請，共設252桌，每桌28道菜。王先生按廚師菜單採購，並將食材送至現場，由錢先生方面委託的朋友當場秤重、驗貨。最終涉及豬肉、羊肉、海鮮、蔬菜、調料品等食材，費用共計約52萬元，其中14多萬是王先生的肉錢等，其餘38萬元應支付給其餘供貨商。

婚宴結束後，王先生前去結算時，錢先生認為海鮮價格過高，要求王先生去找各家攤位老闆，提供老闆們的海鮮品類進貨單。王先生提出先將沒有爭議的十多萬的豬肉錢結清，當時錢先生表示同意。不過，就在王先生按要求提供海鮮採購原單後，當地電視台的節目也播出了，王先生表示，他按要求把海鮮採購原單拿去給錢先生，但對方認為「找媒體曝光了，讓他們丟臉了，這個錢就沒辦法支付了」。

王先生表示，他在本地做豬肉生意已經30多年，也是第一次遇到此類情況，平時供貨他都是先按照菜單需求採買再結款，與錢先生相識多年，他沒有與對方提前簽訂協議或要求支付定金，也因自己和菜場上各家商鋪都比較熟悉，也沒有給其他供貨商提前付款。