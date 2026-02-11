瞞網紅虎崽死訊…河南動物園假直播續收打賞惹眾怒

網紅東北虎幼崽「暖暖」。（視頻截圖）

河南 濮陽市一間民營動物園近日陷入輿論風波。有網友爆料，園內網紅東北虎幼崽「暖暖」早於1月因貓瘟死亡，園方卻隱匿不報，反而以錄製影片冒充直播，且以其他老虎出鏡，而粉絲透過直播打賞及微信 轉帳等方式進行的「雲投餵」，資金去向不明。當地主管單位11日通報，經核實後情況屬實，已責令動物園停業整改，園長停職配合調查，涉事飼養員公開道歉。

上觀新聞報導，濮陽市中心動物園近年因設施老舊、經營壓力沉重，主要透過飼養員直播動物日常吸引流量，盼以打賞收入改善動物飼養條件；其中外形討喜的幼虎「暖暖」成為直播焦點，吸引不少網民長期關注與捐助。

不過，事件曝光後，外界質疑園方在暖暖死亡後未公開實情，反以錄屏畫面冒充即時直播，並安排其他老虎入鏡，涉嫌誤導粉絲。部分支持者表示，自己基於對暖暖的關心持續打賞，如今得知實情，感到受騙與失望。

2月4日，飼養員娜娜發布道歉影片，承認未在第一時間公布暖暖死訊，並對隱瞞行為致歉，稱後續將公布相關治療影片及費用明細。園長與飼養員其後亦再度發布道歉內容，承認以錄屏冒充直播的做法不當。

2月10日，園長表示，動物園目前暫停營業，配合調查，園內動物仍由工作人員負責餵養與照料。

濮陽市林業局工作人員回應稱，華龍區相關部門已啟動調查，多個部門聯合介入核實情況。