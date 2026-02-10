南京博物院發致歉信 人民日報：無論涉及什麼人 查到底

人民日報評「南京博物院事件」截圖。(取材自北京日報)

針對盜賣明代「江南春」圖卷等收藏文物的醜聞，南京博物院9日晚間發表信件，向已故捐贈人龐增和的家人及社會大眾致歉；人民日報也發文評論此事，強調「在文物保護上，只要有違法違規行為，無論時間過去多久、問題有多複雜、涉及到什麼人，都會一查到底、絕不放任」。

致歉信中，南京博物館坦承，此次事件暴露出過去一段時間南京博物院制度缺失、管理混亂，政策制度執行不力，對捐贈者及其家人也未給予應有的尊重，特別是在「江南春」圖卷等畫作調撥流轉過程中，南博違反國家文物行政部門有關規定，隨意「剔除」館藏文物，覆核程序流於形式，違規申請調撥文物，撥交工作極不負責；原省文物總店擅自出售並造成文物流失，致使南京博物院社會公信力嚴重受損，讓廣大文博工作者努力建設並用心維護的文博行業形象受到了極大損害，影響極其惡劣，教訓極其深刻。

南京博物院表示，將誠懇接受社會各界的批評，深入反思，認真汲取教訓，將切實整改國家文物局工作組和省委省政府調查組調查指出的突出問題。另外，也將出台「南京博物院社會捐贈管理辦法」，成立藏品管理社會監督委員會，維護好捐贈者及其家人的知情權、監督權，切實提升員工職業素養和藏品管理的透明度。

人民日報評論文章則指出，此案的徹查與依法懲處，既給捐贈者及其後人一個負責任的交代，也對藉文物牟取不正當利益的不法行為形成有效震懾。

文章稱，近年來，中國持續加大文物保護力度，壓實文物安全責任，嚴厲打擊文物違法犯罪，發現一起、查處一起，毫不手軟、嚴懲不貸，進一步補短板、堵漏洞，為的就是確保文物的安全。

文末並提到，南京博物院這起事件雖然跨越了幾十年，涉及到多個責任單位和責任人，但事實證明，在文物保護上，只要有違法違規行為，無論時間過去多久、問題有多複雜、涉及到什麼人，都會一查到底、絕不放任，任何人膽敢在文物上以權謀私、監守自盜，等來的必然是法律嚴懲。