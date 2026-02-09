南京男尿毒症急用錢 建商欠178萬工程款 要求換購「工抵房」

潘先生中標的工地現場。（取材自揚子晚報）

一名家住南京的潘先生向媒體求助，稱他的公司於4年前中標了包頭市新城億卓房地產 開發有限公司（簡稱包頭新城億卓）位於包頭東河03地塊住宅的景觀工程，工程結束後尚餘178萬（人民幣，下同，約25.6萬美元）工程尾款未結清。他於2025年查出尿毒症，至今每周需去醫院做3次透析，急需用錢。然而，包頭新城億卓要求他必須用10餘萬欠款購買其開發的房子，且還是遠在1500公里之外重慶市的公寓房。

揚子晚報報導，潘先生苦惱地說，「我在包頭做的事，要用重慶的公寓房抵欠款，且房價 遠高於當地的市場價，我實在無法接受。」包頭市新城億卓的最終控股股東為A股上市公司新城控股集團。對此，有業內人士稱，以開發的房產抵扣部分工程款的「工抵房」，是不少工程建設行業公開的祕密，且大多高於市場價，這讓不少工程建設方苦不堪言，亟待整治。

「我們公司是2022年4月29日中標了內蒙古自治區包頭市東河03地塊住宅的景觀工程，該工程於2023年8月22日竣工。」施工方格林生態環境有限公司負責人潘先生表示，根據決算工程造價為1085萬元，甲方支付了907萬元，仍應支付178萬元的工程款。

據報導，潘先生稱，雖然包頭市新城億卓根據進度支付了大部分工程款，但這餘下的款項一直未能支付，主要是雙方存在爭議。據其介紹，按照合同的約定，該項工程造價的10%用來抵房，剩餘部分支付現金。爭議點是拿哪裡的房子，又如何定價，雙方分歧難以彌合。

潘先生稱，他並非不接受「工抵房」，而是不接受其位置和價格。他稱，包頭新城億卓給出的「工抵房」位於重慶市某處的公寓房，距離包頭市有1500公里遠，房價每平方米1萬餘元，該處房產還曾出現過被查封的情況。潘先生說，拿到的「工抵房」屬於公寓，本來價格就高，市場受眾也小，如果想盡快出手，那公寓房又得遠低於市場價，折損率太大，這個損失實在承擔不起。

2025年年初，潘先生不幸查出身患尿毒症，「現在一周需要透析3次，我每天都急等著用錢。但拖欠工程款的開發商根本不給商量的餘地，你找他談就談，但說到付款，必須按他們給出的房價執行。」潘先生無奈地說道。

報導指出，包頭新城億卓王姓工作人員回覆稱，該公司確實欠格林環境公司170萬，前期溝通「工抵房」為屬地（包頭市）的車位或商鋪之類的，但沒能達成一致。近期提供重慶的公寓作為「工抵房」，原因是該公司在包頭已沒有資產，在重慶有資產。他稱，該公司受市場環境的影響，現金流還是比較緊張，如果潘先生想要全部給付現金的話，他們需要跟公司再報備，想辦法來籌措資金。