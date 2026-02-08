山西訂婚強姦案 央視曝男子強拖未婚妻畫面

席某某在電梯裡緊拉吳某手臂，女方多次激烈掙扎欲逃離。（視頻截圖）

一度引起社會高度關注的山西大同「訂婚強姦案」，法院一審以強姦罪判處男子席某有期徒刑三年，席某提出上訴後被駁回、維持原判的判決，曾引發「訂婚是否等於性同意」的爭議；央視「法治在線」昨首次播出一段該案的監監控視頻，顯示被告席某以暴力強行將未婚妻從電梯裡拖走，受害人激烈反抗失敗，之後被拖入婚房強姦，與此前席某所稱女方是「自願」說法嚴重不符。

據央視新聞報導，2023年5月，山西大同陽高縣一對男女在訂婚宴後次日，男方席某在婚房內強行與女方吳某發生性關係。法院一審以強姦罪成判席某入獄三年，他隨後提出上訴，該案二審維持原判。

二審法院審理查明，2023年1月30日，上訴人席某與被害人經當地婚介機構介紹認識後確定戀愛關係；5月1日，雙方訂立婚約；5月2日下午，席某不顧被害人反抗，強行與其發生性關係。

席某某在電梯裡緊拉吳某手臂，女方多次激烈掙扎欲逃離。（視頻截圖）

電梯裡的一段視頻顯示，當日，席某與未婚妻吳某出現在兩人婚房的大樓，吳某被席某用單手箍著手腕推入電梯內，席某死死拽住吳某的手臂，吳某左手極力試圖掰開席某拉著自己的手卻無濟於事。到抵達目的樓層時，跌坐地上的吳某雙腳企圖撐著升降機內部激烈反抗，仍未能掙脫席某控制，被對方強行拖出電梯。吳某的無助與決絕反抗、肢體的激烈拉扯，在這段視頻畫面中清晰可見，與此前辯方聲稱的「自願」說法嚴重不符。

事發時被拉扯下來的窗簾。（央視新聞）

法院並指出，綜合證據顯示，受害人在被拖入電梯及拉走全程均決絕反抗，最終無助被拖出。案發的婚房床單留下的兩人混合DNA 鑑定結果、吳某身上的瘀青、被拉扯下來的窗簾等，都證明吳某當時不願意發生性關係。

山西省大同市中級人民法院刑事審判第二庭庭長楊東遠表示，男女婚戀的核心要義，永遠是「自願且明確的合意」，任何違背他人意志的強迫行為，都是觸碰法律紅線的犯罪之舉。