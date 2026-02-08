我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

遼政務窗口員工 8年收1614萬好處費 不送錢就拖延刁難

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。(取材自鳳凰周刊官方帳號)
示意圖。(取材自鳳凰周刊官方帳號)

遼寧省7日發布針對全省住建系統破壞營商環境問題反映強烈情況通報，共發現問題5573個、問題線索1310件。其中，省住建廳駐政務大廳工作人員王某某，窗口接件時對送錢的當天轉辦，不送的以各種理由搪塞拖延、故意刁難，8年收取好處費1614萬元人民幣（約232美元）。政務窗口一線人員竟能藉吃拿卡要、以權謀私斂財並累積出巨額財富，驚呆媒體和網民。

據遼寧日報報導，該省針對全省住建系統破壞營商環境問題反映強烈的情況，2025年10月21日至2026年1月16日，省委巡視組對省住房和城鄉建設廳黨組開展了專項巡視，同步聯動全省115個巡察組對市、縣（市、區）兩級住建部門黨組織開展了專項巡察。專項巡視巡察發現問題5573個、問題線索1310件，受理主動投案90人，推動邊巡邊查問題線索176件，留置122人，同時推動全省建章立制384項，取得了階段性成效。

專項巡視巡察過程中發現的突出問題，主要有：一、政務服務過程中吃拿卡要、以權謀私：省住建廳駐政務大廳工作人員王某某，窗口接件時對送錢的當天轉辦，不送的以各種理由搪塞拖延、故意刁難，8年收取好處費1614萬元；二、輪番檢查騷擾企業：省市區住建部門2024年2月以來，對阜新一企業投資建設項目在14個月施工期內輪番檢查16次，其中省住建廳六次，阜新市住建局、海州區住建局各五次，最短間隔三天。及同一事由多次重複處罰等。

通報稱，上述突出問題和典型案例，暴露出有的部門和幹部權力觀扭曲，服務意識淡薄；檢查執法不規範，濫用自由裁量權，給企業添堵；頻繁檢查、變相檢查，給企業增加負擔；把公權當私器，雁過拔毛，讓企業和群眾深受其害。這些行為嚴重損害公平正義、破壞營商環境，必然受到黨紀國法的嚴厲懲處。

新京報評論指出，身為政務大廳工作人員，王某某將為民服務的窗口異化為「斂財口袋」，不僅暴露出有的部門和干部權力觀扭曲、服務意識淡薄，也警示腐敗不分職位高低、崗位大小，政務服務「最後一公裡」更不能成為監督盲區。王某某8年斂財1614萬元，僅僅是負責「窗口接件轉辦」等事項，就如此肆無忌憚，可見其囂張程度。如何從機制層面揪出更多的「王某某」、防止類似事件再次發生，顯然是一個需要當地相關方面嚴肅對待的治理考題。

上一則

潑油點火、安排砂石車撞人 山東「黑老大」被處死

下一則

央視：解放軍老將表態 團結習核心

延伸閱讀

一月劇集網播量TOP10 「驕陽似我」排第四、「玉茗茶骨」追劇停不下

一月劇集網播量TOP10 「驕陽似我」排第四、「玉茗茶骨」追劇停不下
2025最扛收視女演員榜出爐 楊幂穩坐冠軍、第二是95花的她

2025最扛收視女演員榜出爐 楊幂穩坐冠軍、第二是95花的她
林允寒冬熬夜拍戲 累到面無血色須吞「救心丸」

林允寒冬熬夜拍戲 累到面無血色須吞「救心丸」
寒冬中熬夜拍戲… 「星女郎」林允累倒 被發現吞「救心丸」

寒冬中熬夜拍戲… 「星女郎」林允累倒 被發現吞「救心丸」

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能