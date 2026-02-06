一級甲等醫療事故…小洛熙案 正副院長、主任免職 主刀醫吊銷證書

引發社會廣泛關注的浙江寧波大學附屬婦女兒童醫院患兒「小洛熙」手術後死亡案，寧波市調查組5日發布通報，認定此事故為中國醫療界少見的「一級甲等醫療事故」，醫院方從手術前的評估、手術進行到術後都存在多重過失，承擔主要責任，將院長、副院長及涉事科室主任免職，主刀醫師執業證書吊銷，警方已介入調查。

「小洛熙」去年11月在當地醫院接受7小時的心臟房間隔缺損手術離世，父母質疑院方術前判斷有誤，驗屍法醫指女嬰無需做手術，二度引發社會廣泛關注。

中新社報導，專家組經鑑定分析認為，醫方存在多種過失，包括術前「冠狀靜脈竇無頂綜合症」診斷依據不足；術前評估欠充分；手術操作出現失誤。其他過失還包括術中出現突發情況處理及告知欠及時、欠規範；對患兒術後病情嚴重程度、病情變化的預判和認知不足。

通報亦指出患兒自身存在混合型房間隔缺損、肺動脈高壓，右肺靜脈單幹變異，房間隔缺損靠近右肺靜脈及下腔靜脈開口，增加了手術難度及風險。

官媒5日發評論肯定當地調查結果「客觀公正權威」釐清了造成這起悲劇發生的責任和過錯。

調查組認為，本例屬於一級甲等醫療事故，醫方承擔主要責任，警方已立案偵查。已責免去主刀醫師陳某賢外二科（心胸）主任職務並吊銷其醫師執業證書，免去麻醉醫師嚴某雅麻醉科主任職務，暫停PICU醫師董某亞執業活動6個月等。

婦兒醫院存在醫療質量安全管理制度不完善、工作機制落實不到位等問題，已責成作出深刻檢查，責令限期改正，並給予警告、罰款的行政處罰；給予醫院黨委書記陳某警告處分，院長陳某水記大過處分並作免職處理，副院長鄭某善作免職處理。

曾數度維權但遭網暴和屏蔽言論的小許洛熙媽媽在個人微博 發文回應，「感謝一直以來支持小洛熙事件的熱心人士和寶媽們，真的感謝，沒有你們，我走不到今日」。

官媒人民日報在通報發出後評論指出，浙江寧波調查組最新通報，以權威詳實的調查核查釐清了造成這起悲劇發生的責任和過錯，回應了社會輿論的關切。確保調查結果經得起檢驗，這也是對各方負責的態度。