我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

一級甲等醫療事故…小洛熙案 正副院長、主任免職 主刀醫吊銷證書

中國新聞組／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

引發社會廣泛關注的浙江寧波大學附屬婦女兒童醫院患兒「小洛熙」手術後死亡案，寧波市調查組5日發布通報，認定此事故為中國醫療界少見的「一級甲等醫療事故」，醫院方從手術前的評估、手術進行到術後都存在多重過失，承擔主要責任，將院長、副院長及涉事科室主任免職，主刀醫師執業證書吊銷，警方已介入調查。

「小洛熙」去年11月在當地醫院接受7小時的心臟房間隔缺損手術離世，父母質疑院方術前判斷有誤，驗屍法醫指女嬰無需做手術，二度引發社會廣泛關注。

中新社報導，專家組經鑑定分析認為，醫方存在多種過失，包括術前「冠狀靜脈竇無頂綜合症」診斷依據不足；術前評估欠充分；手術操作出現失誤。其他過失還包括術中出現突發情況處理及告知欠及時、欠規範；對患兒術後病情嚴重程度、病情變化的預判和認知不足。

通報亦指出患兒自身存在混合型房間隔缺損、肺動脈高壓，右肺靜脈單幹變異，房間隔缺損靠近右肺靜脈及下腔靜脈開口，增加了手術難度及風險。

官媒5日發評論肯定當地調查結果「客觀公正權威」釐清了造成這起悲劇發生的責任和過錯。

調查組認為，本例屬於一級甲等醫療事故，醫方承擔主要責任，警方已立案偵查。已責免去主刀醫師陳某賢外二科（心胸）主任職務並吊銷其醫師執業證書，免去麻醉醫師嚴某雅麻醉科主任職務，暫停PICU醫師董某亞執業活動6個月等。

婦兒醫院存在醫療質量安全管理制度不完善、工作機制落實不到位等問題，已責成作出深刻檢查，責令限期改正，並給予警告、罰款的行政處罰；給予醫院黨委書記陳某警告處分，院長陳某水記大過處分並作免職處理，副院長鄭某善作免職處理。

曾數度維權但遭網暴和屏蔽言論的小許洛熙媽媽在個人微博發文回應，「感謝一直以來支持小洛熙事件的熱心人士和寶媽們，真的感謝，沒有你們，我走不到今日」。

官媒人民日報在通報發出後評論指出，浙江寧波調查組最新通報，以權威詳實的調查核查釐清了造成這起悲劇發生的責任和過錯，回應了社會輿論的關切。確保調查結果經得起檢驗，這也是對各方負責的態度。

微博

上一則

美封鎖石油輸入… 王滬寧：堅定挺古巴反對外來干涉

下一則

微博之夜換掉肖戰? 楊冪爆爭C位怒討公道 主辦回應了

延伸閱讀

河南校長與離婚女教師戀愛被免職 網友：政府這也管？

河南校長與離婚女教師戀愛被免職 網友：政府這也管？
中榮翻版…遭黑衣人砸場的博田醫院也傳代刀 遭罰50萬

中榮翻版…遭黑衣人砸場的博田醫院也傳代刀 遭罰50萬
瘦瘦針「大規模訴訟」數千人爆副作用 包括胰臟炎、肺栓塞

瘦瘦針「大規模訴訟」數千人爆副作用 包括胰臟炎、肺栓塞
陜西醫院「無碼直播」手術 暴女患者私處 網炸鍋：沒底線

陜西醫院「無碼直播」手術 暴女患者私處 網炸鍋：沒底線

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留