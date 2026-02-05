靖國神社風波延燒 中優衣庫、李寧下架寶可夢聯名產品

優衣庫(圖)、李寧，下架寶可夢聯名產品。（取材自中國青年報）

寶可夢旗下的卡牌遊戲公司，近日因計畫在靖國神社 舉行活動，引發強烈批評。寶可夢隨後發聲明致歉，並宣布活動已取消。據了解，今年是寶可夢系列誕生30周年，此前眾多品牌與其聯名合作推出系列產品，但寶可夢觸碰紅線後，在多家電商 平台上，優衣庫(Uniqlo)、李寧官方旗艦店內的寶可夢聯名產品已下架。

據南方都市報報導，優衣庫寶可夢合作系列T恤、帆布包的寶可夢專屬圖案等產品，均已不見蹤影；李寧官方旗艦店客服則表示，「相關產品沒有在售賣，對於具體下架原因不太清楚，如有需要，可以向公司進一步反饋。」

廣州一家優衣庫門店工作人員稱，寶可夢事件發生後，前兩天寶可夢系列所有商品已全部下架，對於之後是否繼續上架並不清楚。

據報導，兩家李寧門店工作人員均表示，門店沒有寶可夢聯名系列商品。

日前寶可夢曾針對此次事件在官網發布雙語公告致歉，除了表示發現問題後，第一時間已刪除相關信息，並且取消該活動。也承諾將從根本上改變並強化活動信息的審查體系與確認流程，杜絕此類問題再次發生。