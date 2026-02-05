我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

靖國神社風波延燒 中優衣庫、李寧下架寶可夢聯名產品

中國新聞組╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
優衣庫(圖)、李寧，下架寶可夢聯名產品。（取材自中國青年報）
優衣庫(圖)、李寧，下架寶可夢聯名產品。（取材自中國青年報）

寶可夢旗下的卡牌遊戲公司，近日因計畫在靖國神社舉行活動，引發強烈批評。寶可夢隨後發聲明致歉，並宣布活動已取消。據了解，今年是寶可夢系列誕生30周年，此前眾多品牌與其聯名合作推出系列產品，但寶可夢觸碰紅線後，在多家電商平台上，優衣庫(Uniqlo)、李寧官方旗艦店內的寶可夢聯名產品已下架。

據南方都市報報導，優衣庫寶可夢合作系列T恤、帆布包的寶可夢專屬圖案等產品，均已不見蹤影；李寧官方旗艦店客服則表示，「相關產品沒有在售賣，對於具體下架原因不太清楚，如有需要，可以向公司進一步反饋。」

廣州一家優衣庫門店工作人員稱，寶可夢事件發生後，前兩天寶可夢系列所有商品已全部下架，對於之後是否繼續上架並不清楚。

據報導，兩家李寧門店工作人員均表示，門店沒有寶可夢聯名系列商品。

日前寶可夢曾針對此次事件在官網發布雙語公告致歉，除了表示發現問題後，第一時間已刪除相關信息，並且取消該活動。也承諾將從根本上改變並強化活動信息的審查體系與確認流程，杜絕此類問題再次發生。

據了解，寶可夢踩「靖國神社」紅線並非首次，2016年，寶可夢官方將「道館」（遊戲中進行寶可夢挑戰的重要地點）和「補給站」放在了靖國神社內，成為玩家的必經之路。2019年，寶可夢的股東之一Creature公司一批員工公然參拜靖國神社，也引發大量網友批評。

李寧官方旗艦店內的寶可夢聯名產品已下架。（取材自中國青年報）
李寧官方旗艦店內的寶可夢聯名產品已下架。（取材自中國青年報）

靖國神社 電商

上一則

暴發戶？追覓年會有撒貝寧主持、張信哲獻唱 還人人發黃金

下一則

成都商場機械人表演與老人相撞 人機雙雙倒地 老人挫傷

延伸閱讀

大過年真晦氣…吉林女網購羽絨服 衣袖驚現「孝」 字標

大過年真晦氣…吉林女網購羽絨服 衣袖驚現「孝」 字標
談藝／芝加哥自然史博物館化石展 寶可夢當主角

談藝／芝加哥自然史博物館化石展 寶可夢當主角
寶可夢慘了…靖國神社辦活動踩紅線 中國官民集體撻伐

寶可夢慘了…靖國神社辦活動踩紅線 中國官民集體撻伐
皮卡丘因這件事惹怒中國玩家 寶可夢道歉了

皮卡丘因這件事惹怒中國玩家 寶可夢道歉了

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象