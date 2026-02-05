我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

妙齡女被51歲男按摩師襲臀、摸下體 店家的補償讓她崩潰

中國新聞組／廣州5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
警方對事發床鋪進行蒐證。（取材自大風新聞）
警方對事發床鋪進行蒐證。（取材自大風新聞）

廣東一名女子在網上爆料稱，自己日前在當地一家按摩店遭按摩技師猥褻，希望大家對該按摩店避雷。女子稱，該名男技師趁她脫掉衣服，用手摸她的下體和臀部，她嚇得大叫並報警，警方查出該名51歲男技師3年前就曾涉猥褻罪。女子事後找店家討公道時，老闆稱該男才剛上班2天，不知他有前科，他們也是受害者，稱可以提供「後續免費到店按摩」補償她，讓女子傻眼怒回：「我還敢來嗎？」。

據大風新聞報導，根據公安天河分局出具的「行政處罰決定書」顯示，該名女子指控屬實，違法行為人劉某，51歲，2023年曾因猥褻被公安海珠分局處以行政拘留5日處罰。

據決定書，此案發生在2026年1月29日晚6時許，劉某在廣州市天河區天河路某推拿店，趁為被侵害人按摩之機，用手摸對方下體及臀部，後被公安機關當場抓獲。決定給予劉某行政拘留7日的行政處罰。

當事女子表示，在報案確定劉某犯罪紀錄後，她找到該按摩店進行協商、討說法，店家稱「給到後續免費到店按摩」，這讓她既崩潰又氣憤：「想要讓我回來想起被猥褻的事嗎？」，並稱截至2月1日，老闆始終沒有出面解決此事」。

2月4日，涉事推拿店工作人員表示，此事屬實，店長正在處置。涉事員工劉某是剛招來的，還在試工期，上班僅兩天，第三天就被警方帶走了。被猥褻的是一名年齡20多歲的女性顧客，事發後，曾來店內討說法，由店長接待處置。

據悉，該推拿店是某健康集團旗下品牌的門店，集團簽約門店超過3000家，覆蓋200座以上城市。

上一則

烏拉圭總統北京看到烤紅薯驚出表情包 網友：放開吃，管飽

下一則

廈門燈會大熊貓「烈焰紅唇」真雷人 主辦方：是吐舌賣萌

延伸閱讀

瑞士跨年大火後 2月下旬巴塞爾狂歡節室內禁火

瑞士跨年大火後 2月下旬巴塞爾狂歡節室內禁火
NONO再出庭 遭控性侵猥褻6女...和解？他不回應

NONO再出庭 遭控性侵猥褻6女...和解？他不回應
佯裝公安詐騙 費城FBI籲中國留學生提高警覺

佯裝公安詐騙 費城FBI籲中國留學生提高警覺
男愛裸體做猥褻動作 女鄰居一家受創不敢開窗

男愛裸體做猥褻動作 女鄰居一家受創不敢開窗

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象