中國明年禁用電動車隱藏式把手 可能影響全球規範

中國新聞組／即時報導
四川成都一輛小米SU7 Ultra日前在高速衝撞後起火燃燒，駕駛最終不幸葬身火海。（取材自微博）
四川成都一輛小米SU7 Ultra日前在高速衝撞後起火燃燒，駕駛最終不幸葬身火海。（取材自微博）

中國工業和信息化部（工信部）2日公布新安全標準，規定在中國銷售的汽車必須配備機械釋放車門外把手，意味禁止電動汽車使用隱藏式車門把手，新規將於2027年1月1日開始實施，中國將成為全球首個禁止電動車使用隱藏式車門把手的國家。業界分析這是源自於此前中國發生多起電動車把手斷電、找不到把手以致無法逃生阻礙救援等情況，這項新標準將衝擊由特斯拉帶動的隱藏式門把手設計，並可能影響全球規範。

據中國工信部2日公布的新安全標準，要求每個車門（不包括背門）應配備機械釋放車門外把手和機械釋放車門內把手，以消除隱藏式車門把手可能產生的安全隱患；新規將於2027年1月1日開始實施，並稱該規定將「提升汽車安全設計水平」，目前已獲得批准進入中國市場的車輛，有兩年寬限時間修改設計。

根據「汽車車門把手安全技術要求」文件，目前中國市場上車門把手形式多樣化，但存在強度不足、隱蔽無標誌，增加緊急情況下的操作難度等問題。文件明確規範把手的機械釋放配置要求，布置區域、操作空間要求，以及車門內把手標誌等。重點為解決車門外把手操作不便，以及事故後無法開啟等問題。這意味流行的隱藏式門把手設計將做出大變革。

隱藏式車門把手是現時電動車常見的設計，原意為減少阻力，提升續航力，自特斯拉電動車帶動隱藏式門把手設計以來，在中國電動車界已被廣泛運用，據中國日報此前統計，在銷售排名前100名的新能源汽車中，約60%的車型採用了這種技術。但近年多宗電動車起火事故，揭露把手存在斷電失效、造成無法逃生及阻礙救援的隱患，引發全球關注。

據BBC（英國廣播公司）報導，隱藏式車門把手設計原是特斯拉電動車基於著重風阻和能效、美學等考量的標誌性設計，但隱藏式把手有平推彈出式、按壓翹起式、旋轉式等，每一種開的方式都不同，這對使用者而言是一個問題；其次是天氣，社交平台上，不少車主分享在寒冷天氣下，冰水在車縫間結冰，導致車門未能彈出打開；而此前，光去年，中國就已發生至少兩宗電動車事故，其中有聲音質疑事故與電動車門無法開啟相關。

報導引述香港汽車會永遠榮譽會長李耀培指出，近年中國電動車發展迅速，內銷強勁，但危險性的問題會阻礙電動車發展。他形容，新規對電動車行業是「很大的改動」，其他國家車廠未必馬上跟進，但會引發它們思考，「做些什麼能夠對（使用者）安全更加有保障」。

中國立法將禁止電動汽車使用隱藏式門把手，成為世界上首個禁止這種設計的國家。圖為配...
中國立法將禁止電動汽車使用隱藏式門把手，成為世界上首個禁止這種設計的國家。圖為配有隱藏式門把手的轎車在廣州一高速公路上行駛。(中通社)

電動車 特斯拉 香港

97歲李嘉誠露面 手舞足蹈與醫師吃火鍋、談醫療科技

