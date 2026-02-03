我的頻道

NBC女主播8旬母親疑似在住家遭綁架

紐約槍擊、謀殺案1月創歷史新低 市警總局歸功於1項計畫

「朝籠子丟煙花」 江蘇2男孩燒死1隻狗 主人：不接受私了

中國新聞組／北京3日電
被燒死的寵物狗生前的可愛模樣。(取材自極目新聞)
江蘇連雲港市東海縣的姜女士在小區養狗，1日遭到同小區的男孩點燃煙花丟進狗寵，造成犬隻被燒死。事後警方介入調解，兩個男孩家屬表示願意聯合賠償6000元(約864美元)「私了」，或者另賠一隻狗，但姜女士和家人未接受，他們希望男孩家屬在業主群公開道歉。

極目新聞報導，姜女士提供的監控視頻顯示，1日中午12時34分50秒左右，兩個男孩來到狗籠外，其中一個男孩將點燃的煙花扔進狗籠，很快籠內有輕煙飄出，兩個男孩跑開。12時35分40秒左右，兩個男孩再次來到狗籠外，共同點燃一支煙花，這時狗籠內的煙稍大，他們觀望後沒有再將煙花扔進籠內。

隨後，黑衣男孩開始拿著煙花去追一隻雞，白衣男孩在狗籠外觀察後大叫「著火了」。12時37分，狗籠內開始有濃烈的黑煙升起，不久烈火將籠子吞噬，視頻中能聽到狗狗的慘叫。

姜女士表示，她一家人對這隻養了7年的薩摩耶犬感情很深，而狗籠內的擋布非常易燃，所以當男孩將煙花扔進去後，整個籠子被火火吞噬。事後警方介入調解，兩個男孩家屬希望賠償私了，但姜女士未同意。

報導指出，有網友質疑，為何把狗籠放在小區公共場所？對此，姜女士表示，多年來狗狗一直養在這裡，牠很有靈性且乖巧，業主們尤其是孩子很喜歡牠，經常給牠餵食。鄰居和物業也從未說不許他們在這裡養狗，「如果說不讓，我們不可能在這裡養這麼多年。」

東海縣牛山街道辦工作人員表示，此事當地派出所正在協調中。

狗籠燃起大火。（視頻截圖）
