中在春節前鐵腕反詐 繼緬北明家11人 白家4重犯也處死

緬北白家犯罪集團受審畫面。(央視截圖)

春節臨近，中國鐵腕展現反詐決心。繼緬北明家犯罪集團案11名罪犯日前被執行死刑 後，新華社報導，廣東省深圳市中級人民法院2日對緬北白家犯罪集團案白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等四人執行死刑。白家犯罪集團另一名遭判死刑的首要分子白所成，早前已因病死亡。

界面新聞報導，白所成是緬北果敢自治區政府前主席，長子白應能掌管緬甸 百勝集團擔任董事長，二兒子白應蒼原是果敢財政局副局長和果敢自治區民兵大隊隊長。

報導稱，白所成從1965年「果敢王」彭家聲打游擊起，就追隨彭家聲，曾任果敢同盟軍副司令。2009年8月，彭家聲等被驅逐，白所成自任果敢自治區主席，隨後果敢進入被所謂四大家族控制的時代。近年來在電詐圈聞名的百盛園區、蒼勝科技園區等都為白家所有。園區主要由白所成的兒女白應蒼、白應蘭等打點，白所成本人通常隱身幕後。

2023年12月10日，中國公安部發布消息，在掌握相關犯罪事實和證據的基礎上，遼寧、福建、重慶等地公安機關決定對白所成、魏懷仁、劉正祥等十名緬北果敢自治區電信網絡詐騙 犯罪集團重要頭目進行公開懸賞通緝。2024年1月，白所成、白應蒼等白家犯罪集團多名重大犯罪嫌疑人被押解至中國。

2025年7月，白家犯罪集團案白所成等21人被提起公訴。2025年11月3日，深圳市中院以故意殺人、故意傷害、詐騙、販賣及製造毒品、綁架、開設賭場等罪，判處白家犯罪集團案白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等五人死刑，並判處相應附加刑。

一審宣判後，白所成因病死亡，其他被告人提出上訴。廣東省高級人民法院經開庭審理，於2025年12月24日裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。

中國最高法院經覆核確認，以白應蒼等為首要分子的白家犯罪集團，在緬甸果敢地區通過自行修建、合作開發等方式設立多個園區，招攬、吸引楊立強等多名「金主」入駐並提供武裝庇護，夥同「金主」實施電信網絡詐騙、開設賭場、故意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索、組織、強迫賣淫等犯罪，涉賭、詐等資金達人民幣290餘億元(約41.7億美元)，造成六名中國公民死亡、多名中國公民受傷。此外，白應蒼還結夥販賣、製造毒品甲基苯丙胺約11噸。

中國最高法院指，白應蒼等人犯罪性質特別惡劣，情節、後果特別嚴重，社會危害極大，罪行極其嚴重，依法均應嚴懲。第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。據此，最高法院依法核准白應蒼等人死刑。

大公報報導，對此，外交部發言人林劍2日在例行記者會上表示，中方將繼續深化國際執法合作，加大力度打擊電詐網賭及其他相關的跨境犯罪活動，共同鏟除賭詐毒瘤。

深圳市中院在收到最高法刑事裁定書和執行死刑命令後，依法對上述四人宣判並執行死刑。臨刑前，罪犯的近親屬進行了會見。