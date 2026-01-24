我的頻道

曼達尼會少數族裔媒體 矢志實現免費托育

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

中國新聞組／北京24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
法槌示意圖。（取材自法治日報）
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湖南省益陽市男子劉強相親認識女子李茜並成為情侶，兩人情正濃時，劉男同意李女以「如果沒有歸還，本人自願以身相許嫁給劉強」為條件向他借款5萬元（人民幣，下同），李女還立下借條為證。不料數月後兩人分手，劉男向李女討要欠款，李女堅持依照借條上「以身相許」承諾抵債，並稱兩人隨時可領證結婚。劉強不願意，將李女告上法院，法官也不支持李女訴求，判決這錢「李女得還」。

據三湘都市報報導，近日，益陽市赫山區人民法院審理了這起特殊的民間借貸糾紛案。據判決書，劉強（化名）通過相親平台認識了年齡相近的李茜（化名），兩人由線上聊天轉到現實中以朋友相處，不久後確立戀愛關係。

戀愛中，李茜因個人資金周轉需要，向劉強借款5萬元並親筆寫下借條，借條中載明：「如果沒有歸還，本人自願以身相許嫁給劉強，此借款即視為劉強賦予本人的彩禮，此借條在劉強實際支付給本人5萬元借款後立即生效」。

劉強按約向李茜轉帳5萬元，但這段戀情僅維持了數月就走到盡頭。分手後，劉強多次通過微信、電話向李茜催要欠款，李茜卻表示，她在借條上「以身相許」的承諾有效，隨時可以和劉強去領證結婚。劉強無奈，只得拿著借條將李茜告上法院要求還款。

法院開庭審理時，李茜辯稱，自己願意按借條約定履行「以身相許」的承諾，嫁給劉強，借款已轉化為彩禮，她不應承擔還款義務。

法院審理後認為，婚姻關係是建立在雙方自願基礎上，不能作為金錢債務的履行方式。借條中約定的「以身相許」抵償債務內容，與社會公序良俗相違背，依據民法典相關規定，借條中的該約定內容無效。李茜應履行還款義務。法院依法判決李茜向劉強償還借款5萬元。判決後，原、被告均未上訴，判決已經生效。

這項判決經媒體報導後，在微博熱搜榜引來許多網友留言評論，不少人認為女子「人財兩失」：「把人也睡了，錢還要拿回來。到底是誰贏了？」，「女的堅持嫁，男的反悔了」，「和你領張證5萬到手，短時間內離掉，每年來一次就是騙錢」，「女的騙婚不成蝕把米？」，「被人白玩了」，「這波操作有點虧啊」，「以身相許的時候不會把欠條拿回來就完事了」。

也有網友覺得這名男子在分手後就急著向前女友討要欠款是想「白嫖」，認為判決不合理，「睡了別人， 還要欠款， 這才是真正的違背公序良俗的行為」，「但凡對她有些許感情都不會起訴追債」。有網友則認為「小伙還是清醒的，借款就是借款」，「這個是賠了身子又賠錢，男子有手段」。

