快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

匿名挺嫣然天使基金會 傳王菲10年捐逾3000萬

中國新聞組／北京22日電
王菲(右)和前夫李亞鵬創立「北京嫣然天使兒童醫院」。(取材自微博)
近日，北京嫣然天使兒童醫院被曝因欠租面臨關停，引發廣泛關注。有網友20日在中國社交平台發布視頻，稱王菲連續十年以「匿名捐贈人」身分向嫣然天使基金會共計捐款3268萬元人民幣(約469萬美元)，同時曝光了一段王菲的走心發言視頻。王菲表示，嫣然團隊完成了諸多常人難以想像的公益善舉。

大公文匯網報導，視頻中，王菲稱，「嫣然團隊不僅有善良的發心，還有能力去實踐，完成了諸多常人難以想像的公益善舉。」同時，她也向所有參與、支持該公益事業的朋友致謝，「無論出資、出力，還是心懷讚許，皆是功德無量」。

北京嫣然天使兒童醫院是中國首家民辦非營利性兒童綜合醫院，由李亞鵬、王菲等於2012年創辦，以唇顎裂序列治療為核心，覆蓋0-16歲患兒的外科修復、正畸、語音訓練、心理諮詢等項目，累計完成1.1萬餘台唇顎裂手術，其中7000名患兒享受全額免費治療。

另據上觀新聞報導，對於各界捐款，李亞鵬表示，善款將在互聯網平台和中國紅十字基金會雙重監管下由志願者、醫護人員在全國開展救助，救助成果將於2026年底公布。對於網友關心的醫院後續，他呼籲有意提供新院址、醫療資源或推薦患者的社會力量，可直接與醫院聯繫。

報導說，李亞鵬曾發視頻表達謝意。他透露，在過去兩天內，超過18萬名捐贈者共計捐贈善款約900萬元，「這些善款能夠大致完成1000台左右的唇顎裂手術。」

報導說，不少網友19日在嫣然天使基金籌款頁面留言稱「沒辦法捐款了」。當天嫣然天使基金相關工作人員表示：「每一年的籌款平台都會有常規的籌款預算，這兩天大量網友在往項目裡捐款，一下子把常規的籌款預算給籌滿了。」該工作人員表示，正在積極溝通，「看看什麼時候能再開通，暫時是暫停的，這個是正常的情況。」

王菲 李亞鵬

眼神給出去…「中國性商教母」開辦魅力修煉班賺2400萬

企業、名人救嫣然醫院 曬「打錢」紀錄 基金獲捐2300萬

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

更多 >
