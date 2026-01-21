我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

武漢癌母碰瓷籌醫費 兒斥別害人 網送暖捐逾2萬

中國新聞組／北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
熊先生質問母親。（視頻截圖）
熊先生質問母親。（視頻截圖）

湖北武漢一名64歲口腔癌女患者為籌醫療費偷溜街頭「碰瓷」貨車，想騙取治療費，但遭兒子怒斥「不要害別人」的視頻意外在網上暴紅。對此，不少陌生網友小額捐款為老人湊出2萬多元人民幣(約2873美元)治療費，養老院也願意提供免費服務，讓這則碰瓷事件反轉成為暖心故事。

封面新聞報導，送外賣維生的熊先生表示，他的媽媽今年64歲，去年7月確診口腔癌，經過多次治療。17日，交警聯絡熊先生稱老人疑似被貨車撞傷、口吐白沫。

「因為治療費的問題，她以前有過這種念頭。所以當時我懷疑她是不是碰瓷，但又怕萬一真是被撞，還是跟隨現場的救護車送她去了醫院。」熊先生說，老人在急診科檢查期間，只有腳腕磕到了。他後來去交警隊看監控，發現對方確實沒撞到老人。

熊先生在視頻裡追問媽媽：「別人說沒有撞倒你。你是不是碰瓷？你騙人的話，到處都有監控的。如果是你自己摔的，（治療錢）都要你自己出。你不要禍害別人。」

老人含糊不清地辯解，稱只是從那裡經過，沒有碰瓷。但其後禁不起兒子追問，老人承認是想讓別人賠錢，「我想他有保險，就動了歪心思，就是想搞錢」。

「我就跟她講，別人也有家庭要養，為什麼這樣去禍害別人。她在視頻裡承認錯誤，說自己太壞了，自己支付了救護費用是活該。」熊先生說，他之前一直勸說過媽媽不要做害人的事，儘管這次受了教訓，但生病的老人思想不一定能扭轉過來，他決定把視頻發出去，讓人們看到後躲避。

報導指出，這條「碰瓷」的視頻，目前播放量已經超過1000萬。不少網友留言表示，老人的行為讓人既生氣又心酸，「她應該是想替兒子減輕壓力」。

熊先生說，視頻的確引來一些網友謾罵，但更多的是陌生人的鼓勵，不斷有人詢問捐款通道，「更多人是直接往支付寶轉帳，一、兩塊錢的，四、五塊錢的，十、二十塊錢的，還有1000塊錢的。」

「除了網友，還有武漢當地養老院聯繫我，要為媽媽提供免費服務。」熊先生說，他對這些善意感到一些壓力，網友後期捐的錢他不會再接受。

網友留言。（視頻截圖）
網友留言。（視頻截圖）

養老院 武漢 保險

上一則

「不聽話就扎」…精障母放血 10月男嬰全身針孔送醫搶救

下一則

不顧強烈反對 英准中建「超級大使館」 施凱爾豪賭換經貿投資

延伸閱讀

武漢癌母碰瓷籌治療費 兒斥「不要害人」 出現意外結局

武漢癌母碰瓷籌治療費 兒斥「不要害人」 出現意外結局
太炸裂…女子在武漢打車 只花0.1元還搭到保時捷卡宴

太炸裂…女子在武漢打車 只花0.1元還搭到保時捷卡宴
武漢封城市長周先旺 被控搞權色交易遭「雙開」

武漢封城市長周先旺 被控搞權色交易遭「雙開」
新年沒看到日出…武漢景區寵遊客 摩天輪「爆改」變太陽

新年沒看到日出…武漢景區寵遊客 摩天輪「爆改」變太陽

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲