退休師84萬買房 糞水從天降一天10餘次 投訴600次無解

一名退休老師花84萬元買的新房被糞水環繞，一天直排污糞水10餘次；圖為監控畫面。（取材自瀟湘晨報）

江蘇邳州市運河街道雲溪雅院小區8號樓104室業主劉老師稱，樓上204住戶擅自改變家中兩個衛生間下水，在承重牆開孔，外掛兩條排污管道。當外掛管道被物業鋸斷後，二樓污糞水便從管道口直排一樓外牆，並噴濺至她家廚房、書房和衛生間窗戶，已達半年之久。其間，她先後打了528次投訴電話、跑了88趟相關部門，但問題始終沒能得到解決。

瀟湘晨報報導，這名退休 女老師表示，花了84萬買的新屋於2024年5月交付，去年1月開始裝修，發現外牆西側和北側各多了一根排水管，一打聽，才知是樓上204室私設的排污管道。她向小區物業公司反映，物業稱「已向204室下達整改通知書，要求恢復原狀」，3個月後發現204室外掛排污管已被物業公司拆除，兩個排污洞口用發泡膠封堵。

報導指出，去年7月26日，劉老師聽到室外傳來「嘩嘩」聲，發現204室將發泡膠捅開，污糞水沿外牆直排而下，還濺到她家廚房、書房和兩個衛生間玻璃上。氣不過的劉老師直接報警，運東派出所李警官出警調解，未果。劉老師隨後再次報警，204室業主不服調解，還揚言「弄死劉老師」，最終被邳州市公安局處以行政拘留三天；但拘留結束後，204室的污糞水仍直排不誤。

「204室住的一對夫妻帶倆孩子，4口人一天至少上8次廁所吧？現在冬天還好，夏天，室內外都是臭味，哪哪都是蒼蠅…」想到84萬元買的新房被糞水環繞，劉老師焦慮失眠，這半年夜夜都靠安眠藥入睡。

據報導，劉老師出示半年來的投訴清單——小區物業電話打了52次，上門23次；110打了85次，派出所去了10次；12345熱線投訴93次（含微信 小程序）；社區電話打了150次，上門16次；運河街道電話打了52次，上門3次；市房產服務中心物管科電話打了27次，上門15次；市房產服務中心監察科電話打了14次，上門10次；環保、城管、信訪等部門電話打了55次，上門11次。合計電話投訴528次、上門投訴88次，總計616次。

報導說，劉老師無奈表示，「多個部門每天變著花樣給我答覆，逼著我每天奔波求證，找說理的地方。」並稱，「誰想天天投訴啊？」