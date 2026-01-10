鞋放定位器查妻出軌 醋夫拿剔骨刀當街砍了情夫

廣東陸姓男子在妻子鞋裡放置有監聽功能的定位器，循著定位信號殺了和妻子牽手散步的莊男。（視頻截圖）

廣東陸姓男子因懷疑妻子黃女和別人有不正當關係，在黃女的鞋裡放置帶有監聽功能的定位器，循著定位信號找到妻子時，剛好撞見她和一名莊姓男子正手牽手散步，陸男覺得被戴綠帽當場氣得拿預藏的剔骨刀朝莊男猛刺兩刀，致莊男因大出血倒在街頭血泊中，送醫不治。一、二審法院均認定陸男預謀殺人，且其使用的剔骨刀殺傷力大，又刺向致命部位，依故意傷害罪判處陸男無期徒刑。

據紅星新聞報導，陸男在供述中稱，自己因懷疑老婆黃女與其他男子有不正當關係而用定位器監聽，通過定位器的聲控防盜功能聽到其老婆和被害人莊男親密的聲音，情緒很崩潰，於是產生了教訓對方的想法。案發當天，他又一次通過定位器聽到黃女和莊男親密的聲音，並根據定位器找到了二人。

據廣東法院一審判決書，被告人陸男在得知其妻子黃女與被害人莊男有男女關係之後，產生要教訓莊男的想法。2024年6月16日中午，陸男通過其放置在黃女鞋內的定位器得知黃女跟莊男在一起，便將提前準備的剔骨刀放到其電動車 後尾箱內。

當日下午6時許，陸男騎電動車，並根據定位來到深圳市寶安區某路段附近，看到黃女和莊男正手牽手在散步。陸男遂從電動車的後尾箱裏拿出剔骨刀，衝上去對著被害人莊男後背捅了一刀，將刀抽出後，正好莊男轉過身來，陸男又往莊男身上捅了一刀，莊男倒地，陸男打電話報警。

陸男懷疑妻子和別人有不正當關係，後在妻子黃女的鞋裡放置帶有監聽功能的定位器。在聽到黃女與他人親密的聲音後，陸男決定「教訓」與妻子存有不正當關係的男子莊男。找到妻子後，陸男看到妻子正和莊男牽手散步，遂捅了莊男兩刀，莊男後不治身亡。

後經鑑定，死者莊男系銳器作用於胸腹部，致左肺、胸主動脈、胃、右腎、橫結腸破裂，大出血死亡。

案發後，一審法院以故意傷害罪判處陸男無期徒刑，認定被告人陸男故意傷害他人身體，致一人死亡，其行為已構成故意傷害罪。陸男捅刺被害人後打電話報警，留在現場等候處理，歸案後如實供述自己的犯罪事實，應認定為自首，依法可以從輕處罰。被害人對本案的引發負有明顯責任，可以酌情對被告人從輕處罰。

陸男不服提出上訴。近日據裁判文書網，廣東省高級人民法院二審駁回了陸男的上訴，維持原判。

二審法院認為，原審判決認定事實清楚，證據確實、充分，定罪和適用法律正確，量刑適當。審判程序合法。上訴人陸男及其辯護人所提上訴理由和辯護意見，經查均據理不足，不予採納。故駁回陸男上訴，維持原判。