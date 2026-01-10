我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航機師網曬薪水單「有很多0」6位數年薪羨煞網友

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

鞋放定位器查妻出軌 醋夫拿剔骨刀當街砍了情夫

中國新聞組／廣州10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
廣東陸姓男子在妻子鞋裡放置有監聽功能的定位器，循著定位信號殺了和妻子牽手散步的莊男。（視頻截圖）
廣東陸姓男子在妻子鞋裡放置有監聽功能的定位器，循著定位信號殺了和妻子牽手散步的莊男。（視頻截圖）

廣東陸姓男子因懷疑妻子黃女和別人有不正當關係，在黃女的鞋裡放置帶有監聽功能的定位器，循著定位信號找到妻子時，剛好撞見她和一名莊姓男子正手牽手散步，陸男覺得被戴綠帽當場氣得拿預藏的剔骨刀朝莊男猛刺兩刀，致莊男因大出血倒在街頭血泊中，送醫不治。一、二審法院均認定陸男預謀殺人，且其使用的剔骨刀殺傷力大，又刺向致命部位，依故意傷害罪判處陸男無期徒刑。

據紅星新聞報導，陸男在供述中稱，自己因懷疑老婆黃女與其他男子有不正當關係而用定位器監聽，通過定位器的聲控防盜功能聽到其老婆和被害人莊男親密的聲音，情緒很崩潰，於是產生了教訓對方的想法。案發當天，他又一次通過定位器聽到黃女和莊男親密的聲音，並根據定位器找到了二人。

據廣東法院一審判決書，被告人陸男在得知其妻子黃女與被害人莊男有男女關係之後，產生要教訓莊男的想法。2024年6月16日中午，陸男通過其放置在黃女鞋內的定位器得知黃女跟莊男在一起，便將提前準備的剔骨刀放到其電動車後尾箱內。

當日下午6時許，陸男騎電動車，並根據定位來到深圳市寶安區某路段附近，看到黃女和莊男正手牽手在散步。陸男遂從電動車的後尾箱裏拿出剔骨刀，衝上去對著被害人莊男後背捅了一刀，將刀抽出後，正好莊男轉過身來，陸男又往莊男身上捅了一刀，莊男倒地，陸男打電話報警。

陸男懷疑妻子和別人有不正當關係，後在妻子黃女的鞋裡放置帶有監聽功能的定位器。在聽到黃女與他人親密的聲音後，陸男決定「教訓」與妻子存有不正當關係的男子莊男。找到妻子後，陸男看到妻子正和莊男牽手散步，遂捅了莊男兩刀，莊男後不治身亡。

後經鑑定，死者莊男系銳器作用於胸腹部，致左肺、胸主動脈、胃、右腎、橫結腸破裂，大出血死亡。

案發後，一審法院以故意傷害罪判處陸男無期徒刑，認定被告人陸男故意傷害他人身體，致一人死亡，其行為已構成故意傷害罪。陸男捅刺被害人後打電話報警，留在現場等候處理，歸案後如實供述自己的犯罪事實，應認定為自首，依法可以從輕處罰。被害人對本案的引發負有明顯責任，可以酌情對被告人從輕處罰。

陸男不服提出上訴。近日據裁判文書網，廣東省高級人民法院二審駁回了陸男的上訴，維持原判。

二審法院認為，原審判決認定事實清楚，證據確實、充分，定罪和適用法律正確，量刑適當。審判程序合法。上訴人陸男及其辯護人所提上訴理由和辯護意見，經查均據理不足，不予採納。故駁回陸男上訴，維持原判。

電動車

上一則

「自由菠菜」火出圈 日銷量狂飆10倍 讓河南農戶翻身

下一則

內地客去年砸177億美元買港樓 1.4萬伙也創高 最愛啟德區

延伸閱讀

這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
疑未具正式合約…布碌崙86街遊民所案 居民上訴獲受理

疑未具正式合約…布碌崙86街遊民所案 居民上訴獲受理
上訴法院裁定：芝公車撞傷分屍案殺人犯 仍須賠280萬

上訴法院裁定：芝公車撞傷分屍案殺人犯 仍須賠280萬
從燃油車換成電動車 這5個習慣一定要改

從燃油車換成電動車 這5個習慣一定要改

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...