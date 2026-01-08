我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

美國下個空襲目標「這國」最危險 賭客搶布局

北京獨生女遭男友毆打致殘 他竟說「殘了只能跟著我」

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
男子威脅小玲稱「上了法院不是你死就是我活」。（取材自九派新聞）
男子威脅小玲稱「上了法院不是你死就是我活」。（取材自九派新聞）

北京市海淀區法院7日一審開庭審理「北京獨生女遭男友毆打致殘案」。原告小玲指稱，被告楊某兩度動手導致其雙手及雙腿重傷，目前只能依賴輪椅出行，全家依靠六旬母親退休金維生。小玲原本想著和他結婚，沒想過一切都是騙局。她至今記得男子打她時說：「殘了就只能跟著我」。

九派新聞報導，2022年底，小玲在朋友聚會認識自稱「在北京開公司」的楊某。對方展開熱烈追求，包括不畏傳染病照顧她、每日視頻報備。小玲於2023年2月確定關係後，讓楊某退租搬進其名下北京住處。

雙方同居數月後，2023年7月小玲從楊某友人處得知其可能有「侵犯公民個人信息罪」案底，並有未公開的兒子。當她欲查閱對方手機時，楊某搶奪過程中導致小玲雙手受傷。醫院診斷包括神經痛、複雜區域疼痛綜合症、肢體腫脹等，一年後報告進一步顯示左腕多項損傷。

楊某事後道歉、寫保證書並承諾醫藥費，小玲因生活不便選擇和好。楊某頻繁走動其父母家，買煙酒搶做飯，小玲父母對其印象不錯。

2024年4月起，楊某催促領證、安排6月「花轎」主題婚紗照，並要求小玲將房產加其名，稱未來新房寫兒子名。小玲稱交往前完全不知對方有子。

報導指出，同年7月7日，雙方因小玲手部手術問題再起爭執，楊某再次動手致其髖臼盂唇損傷，並稱「殘了就只能跟著我」。小玲站立行走均感劇痛，只能輪椅代步。楊某傷後仍同住，小玲趁其外出後鎖換門鎖，將其物品置於門外分手。

2024年9月，小玲報警。北京市公安局海淀分局對其「被故意傷害」案立案。開庭時，小玲表示曾憧憬結婚，未料楊某隱瞞案底及孩子，甚至收傳票後威脅「上了法院不是你死就是我活」。她質疑對方是否真心愛過，楊某拒答。

小玲和楊某的合照。（取材自九派新聞）
小玲和楊某的合照。（取材自九派新聞）

退休金 傳票

上一則

寒風中 為何一整排南京民工趴在橋欄上吃午飯？

下一則

荊州夫妻檔每晚炸澱粉腸1000多根 「年入百萬」登上熱搜

延伸閱讀

美媒：北京要求部分科企 停買輝達H200晶片

美媒：北京要求部分科企 停買輝達H200晶片
北京盯上AI新創交易 Meta收購中資Manus恐生變

北京盯上AI新創交易 Meta收購中資Manus恐生變
FT：北京審查Meta 20億美元併Manus一案 是否違反技術出口管制成關鍵

FT：北京審查Meta 20億美元併Manus一案 是否違反技術出口管制成關鍵
老戲骨也來演短劇… 鞏漢林曾18度上春晚 認證「再短也是劇」

老戲骨也來演短劇… 鞏漢林曾18度上春晚 認證「再短也是劇」

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
中國製的JY-27A反隱形雷達，被指在此次美軍空襲委內瑞拉行動中沒發揮作用。(翻攝自浮沉歐羅巴)

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

2026-01-03 21:15

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
便宜又分量多 2026最適合退休族的5項好市多商品

便宜又分量多 2026最適合退休族的5項好市多商品