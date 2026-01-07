中留學生德國遇襲反擊對方骨折：寧站著見法官 不能躺著見法醫

我的頻道

中國新聞組／即時報導
衝突現場，徐先生反擊後對方受傷流血。（取材自紅星新聞）
中國一名32歲留學生徐先生元旦在德國慕尼黑中央火車站，遭兩名匈牙利籍女子酒後攻擊，徐男將其中一女推倒，致其跌倒在地，鎖骨骨折及頭部裂傷，目前德警對徐男的行為書面認定為「防衛」。

極目新聞報導，徐先生稱，當天他剛從柏林返回慕尼黑，在火車站準備下樓時被一罐飲料砸中頭部，啤酒撒了一身。「一位老先生指認了樓上的兩名女性，並建議我報警。」

徐先生說，「我看到保安正在驅趕她們，她們明顯處於醉酒狀態。我上前質問並要求她們道歉，她們不予理睬，還說了些什麽，之後就動手打我。」

徐先生表示，自己當時拿著行李，挨了幾下打，眼鏡也被打掉。「我一下子火氣就上來了，就把行李扔在地上，把其中一名女性撂倒在地。」他說，另一名女性隨即也上前攻擊，還來了一名疑似與她們同夥的男子，兩人一邊吼叫一邊衝向自己，女子的拳頭還落在了他的肩上。「當時我也擔心了，就大喊警察。」大約幾分鐘後，警方和鐵路安保都趕到了現場。

徐先生稱，現場一名當地男子主動上前表示：「別擔心，我會為你作證。」

根據慕尼黑警方通報，檢測顯示涉事45歲女性的呼氣酒精值為2.6‰，32歲女性為1.5‰。在完成刑事訴訟程序措施後，兩女被釋放。

徐先生起初擔心自己會被追責，直到看到德國警方通報，認定「防衛」才放下心來。徐先生還提到，事發後他第一時間告知父母，「他們說打得好，只要你沒受傷就行。」

談及對海外留學生的建議，徐先生認為，若確認自身有能力還擊或制止對方，可當場還擊，「我的觀點是，寧可站著見法官，也不能躺著見法醫。」

