父騙喝農藥毒殺兒女一審判死 母：換不回我的孩子

劉仲杰毒死兒女前帶他們吃的最後一餐。(取材自大皖新聞)

貴州男子毒殺兒女案一審宣判，貴州省遵義市中級人民法院26日以故意殺人罪判處被告人劉仲杰死刑 ，剝奪政治權利終身。兩名孩子的生母黃女士說：「這是他應得的結果，但是就算他死了，也換不回我的孩子了。」

法院經審理查明，被告人劉仲杰不能正確處理夫妻感情糾紛，哄騙兩名未成年子女喝農藥「敵敵畏」，致兩人死亡（歿年十歲、七歲）。

新京報報導，法院經審理認為，被告人劉仲杰作為親生父親，在子女年齡尚幼、心智尚未成熟之際，利用孩子對父母的依賴與信任，以哄騙的方式讓兩名未成年子女喝下農藥，之後未採取任何救助措施，導致兩名年幼無辜的未成年人死亡，後果令人痛心。

法院認為，被告人劉仲杰故意殺人犯意堅決，嚴重違背人倫底線、道德底線和法律底線，犯罪手段特別殘忍，犯罪後果特別嚴重，社會影響特別惡劣，罪行極其嚴重，應依法懲處。

報導指出，被告人及被害人親屬、部分人大代表、政協委員和社會各界群眾旁聽了宣判。

大皖新聞報導，「這是他應得的結果，但是就算他死了，也換不回我的孩子了，很痛心。」生母黃女士情緒低落地說，孩子已於今年5月安葬，每次想孩子時，她只能翻看照片和視頻，最近老是夢見孩子，但是又記不清夢境。馬上就要春節 了，對於黃女士來說，也沒有團圓的氣氛，「反正是一個人，在哪過都一樣，隨便了。」