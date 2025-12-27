6大學生參觀內蒙礦廠溺斃案調查結果 點名42人問責

我的頻道

記者林宸誼／即時報導
中國黃金集團內蒙古礦業有限公司官方微信發布的選礦部照片。（取材自中國黃金集團內蒙古礦業官微）
中國黃金集團內蒙古礦業有限公司官方微信發布的選礦部照片。（取材自中國黃金集團內蒙古礦業官微）

中國內蒙古一處礦場7月23日發生6名大學生在參觀礦廠時，不慎墜入槽內深達十幾公尺、全數身亡的驚悚意外。內蒙古自治區應急管理廳網站27日發布調查報告，認定為一起較大生產安全責任事故。事故發生單位現場安全管理粗放混亂、安全生產管理制度存在漏洞、隱患排查治理流於形式等問題，建議對42人追責問責。

其中，對事故中涉嫌犯罪的中金內蒙古礦業四人移送司法機關追究刑事責任，目前公安機關已對其採取刑事強制措施；對新巴爾虎右旗應急管理局原局長給予開除黨籍、開除公職處分，將涉嫌犯罪問題移送司法機關審查起訴。

此外，對中金內蒙古礦業給予罰款的行政處罰，責令中金集團、東北大學、新巴爾虎右旗政府、呼倫貝爾市應急管理局、呼倫貝爾市自然資源局分別向上級部門作出書面檢查。

新華社報導，報告稱，按照實習計畫，東北大學資源與土木工程學院55名師生進入中金內蒙古礦業選礦場三系列浮選生產線現場學習。上午10時24分，人員站立的1#浮選機浮選槽上方格柵踏板脫落，1名老師和6名學生共7人墜入浮選槽內。

直接原因是事故區域安裝的格柵踏板小於設計尺寸，加裝的支撐槽鋼焊接方式不符合承重鋼結構焊接要求，焊縫長期處於潮濕環境中鏽蝕嚴重，人員偏離安全路線聚集在作業平台，人群荷載超過槽鋼與主梁連接處的焊縫承載力，致使槽鋼和格柵踏板突然脫落，人員墜入浮選槽被礦漿淹溺窒息而亡，排除了中毒、灼燒和機械傷害等因素。

報告指出，事故發生單位現場安全管理粗放混亂、安全生產管理制度存在漏洞、隱患排查治理流於形式、選礦廠建設期間管理不規範；實習帶隊教師風險意識不強、實習安全預案缺乏針對性；事故相關單位存在違規承攬工程、違法分包工程、督導檢查和監管不力、對安全生產工作重視程度不夠等問題；相關監管部門存在未有效督促企業落實安全生產主體責任、統籌安全和發展不夠、監督管理失察、發揮非煤礦山行業主管部門作用不力等問題。

事故發生後，內蒙古自治區政府成立多部門組成的事故調查組提級調查，並聘請專家參與事故調查。自治區紀委監委同步開展問責調查。

報告強調，監管部門要堅持「管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全」要求，嚴格履行安全監管責任，推動礦山安全專項整治。企業要深刻汲取事故教訓，舉一反三，持續夯實安全生產主體責任，加強安全生產管理。

金屬和非金屬礦山選礦場建設項目要提高建設運營標準。與此同時，相關生產經營單位和高校要深化實習安全管理、完善應急預案等措施切實保障實習安全。

新州逾1/3猶太裔學生 曾經歷反猶事件

男1周20多次 持續1年仍不孕 1條問診視頻帶火內蒙文旅

宏福苑大火 聯合國專員批港人要求問責遭打壓

三個沒考高考的大學生

