「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

北京七環高速首都環線G95都衙隧道傳出17日發生重大交通事故，有油罐車爆炸，造成20多輛車損毀、隧道受損、傳10死29傷。事隔近一周，官方尚未有通報，網上有不少民眾討論事件，還有網民稱，自己的「37歲兄弟朋友就死在裡面，連人都找不到，只剩骨頭」。

綜合香港 媒體報導，不少網民在社交平台發布影片，指一輛油罐車17日在G95隧道內遭追撞後發生劇烈爆炸，火光瞬間吞噬隧道，現場濃煙密布，隧道結構疑受波及坍塌。爆炸過後現場一片狼藉，數輛私家車僅剩下殘骸。紅星新聞在騰訊網表示，17日野三坡附近都衙隧道內疑似發生重大交通事故，多輛汽車受損，附近也出現交通壅塞，現場狀況並不明朗。

X 帳號「李老師不是你老師」引某抖音 用戶表示，事故導致隧道雙向堵塞超過22小時，部分車輛滯留長達14小時以上。另有消息稱，事故造成10人死亡、29人受傷，但相關數字未獲官方證實。

事發途經隧道的網民表示，當時發現前方嚴重塞車，車輛無法通行，期間聽到疑似爆炸聲，並看到煙霧瀰漫。前方有司機落車查看情況後，告訴其他人確實發生爆炸，車龍後方司機隨後看到警車、救護車及清障車趕往現場。隧道附近的淶水縣醫院門診部工作人員表示，院方確實收治都衙隧道事故中的傷者。

淶水縣醫院門診部一名工作人員稱：「確實有收治都衙隧道事故中的傷者。」

這起重大事故造成至少數十人死傷，但央視和新華社等主流媒體卻是集體噤聲，知識問答平台「知乎」上也有貼文討論事件。有網民表示，在張貼影片後，遭到自稱是河北高速交警野三坡大隊的電話警告，要求將貼文下架。