官方喊嚴查淫穢 黑客入侵快手灌爆色情片 單場觀看近10萬人

中國新聞組／北京24日電
黑客入侵短影音平台快手，創多個直播間播放色情影片。（視頻截圖）
黑客入侵短影音平台快手，創多個直播間播放色情影片。（視頻截圖）

中國即將在明年元旦擴大處罰網路張貼淫穢訊息，即使是私聊傳給朋友也面臨重罰。官方新政引發不滿聲浪之際，有黑客（駭客）22日晚成功入侵短影音平台快手，創立多個直播間播放色情影片，持續長達1個多小時，單場觀看量逼近10萬人，迫使快手一度關閉伺服器。

中國新修訂的「治安管理處罰法」將在明年1月1日實施。其中第80條規定，利用資訊網路、電話以及其他通訊工具傳播淫穢訊息，將面臨10日以上、15日以下拘留，並處人民幣5000元（約約711美元）以下罰款，這相當於中國一般民眾一個月薪水。

新法還擴大處罰範圍，利用網路傳播淫穢訊息的所有行為都要罰。中媒指出，這意味著，無論是在數百人的大群組傳播，還是在一對一的私人聊天中發送，無論是公開分享還是私密傳遞，只要傳播並被查證屬實，公安機關均可依法啟動行政處罰程序。

南方日報報導後，引發一面倒不滿聲浪。在微博相關新聞討論區，網友質疑「人之常情的事情為什麼要管」、「夫妻自拍互發也犯罪嗎」、「食色性也，誰不看這玩意兒，誰又沒性生活」、「淫穢的定義是什麼？有標準嗎」；批評「聊天涉及黃色段子也要被處理」、「男女和好友聊性跟吸毒一個級別」。

社群訊息顯示，快手22日晚10時突然出現多個直播間播放色情影片，部分直播間觀看人數瞬間飆升到5萬至28萬人次，持續超過1小時。「快手怎麼了」、「快手崩了」登上熱搜冠軍，引發網友熱議。

界面新聞報導，22日深夜11時30分起，快手啟動緊急處置，對違規內容集中查刪，直播頻道一度顯示「伺服器繁忙」並臨時關閉，直到今晨2時才陸續恢復正常。

針對上述情況，快手方面回應稱，22日晚間10時左右，平台遭到「黑灰產業」攻擊，目前已在緊急處理修復中，部分功能暫停。平台堅決抵制違規內容，相應情況已上報給相關部門，並向公安機關報警。

新京報23日引述奇安信安全專家汪列軍表示，此次攻擊之所以能造成大規模破壞，核心原因在於黑灰產業已全面邁入「自動化攻擊」 時代，而平台仍依賴傳統人工防禦模式。駭客藉助自動化工具大量註冊、操控僵屍號，實現違規內容的秒級發布與擴散，這種規模化攻擊完全超出人工審核的應對極限。

他指出，傳統人工審核存在天然滯後性，面對每秒數10條的違規內容洪流，往往陷入「封禁不及新增」的被動局面，即便增派人手也難以填補攻防效率差。

