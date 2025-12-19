量子科技46歲老董突亡 網傳被割喉 警通報反而啟人疑竇

國盾量子董事長呂品多年前參加發布會畫面。（取材自C114通信網）

安徽合肥警方18日通報，46歲呂姓男子在望江西路與孔雀台路交口某公司一辦公室內失去意識。經現場確認，男子當場死亡，通報中的呂姓男子即為國盾量子、中電信量子科技公司董事長呂品。網傳呂品是被人割喉而亡，死因引發猜測，經警方勘查調查，已排除刑事案件。

澎湃新聞報導，中安創谷二期園區（望江西路與孔雀台路交口）H2棟樓下擺放著一塊中電信量子公司的石頭，18日晚間，該公司樓下有警車停著。園區門衛表示該公司出事了，但沒接到公司具體情況通報。

合肥警方通報稱，18日13時許，「呂某（男，46歲）在望江西路與孔雀台路交口某公司一辦公室內失去意識。經120現場確認，呂某已無生命體徵」，「經勘查調查，已排除（刑事）案件」。

由於通報沒有提及呂品的死因，因此網上傳出呂品疑被割喉的消息。

不少網民質疑「真是意外嗎」，認為通報過於簡潔，死亡原因隻字不提反而啟人疑竇。

網上還傳出知情者爆料，合肥某醫院收治一名頸部有刀割傷的男性，由於男子已現場死亡，因此院方開具死亡通知書後移交警察。但是相關消息皆未獲得證明。

對此，有網友指出呂品的行業敏感所以通報得加註「不信謠不傳謠」字樣，也有網民感嘆46歲的上市公司董事長，真是「英年早逝」。

當晚科大國盾量子技術股份有限公司發布公司董事長逝世的公告：公司董事長呂品先生不幸逝世。呂品先生於2025年5月起擔任公司董事長，並擔任戰略與投資委員會主任委員，薪酬與考核委員會委員。公司及公司董事會對呂品先生的逝世表示沉痛哀悼並向其家屬表達深切慰問。

目前，中電信量子信息科技集團有限公司的大樓已經禁止記者進入。

公開資訊顯示，呂品生於1979年生，歷任中國電信集團及安徽分公司多項副總經理等職，現任中電信量子信息科技集團董事長、黨委書記。自2025年5月起，任國盾量子第四屆董事會董事長。

科大國盾量子技術公司成立於2009年，專注量子通信、計算、精密測量產品研發與銷售，由中電信量子集團控股，2020年登陸科創板，2024年中電信量子集團斥資17.75億元入主，實控人為國資委。