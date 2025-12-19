我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普進軍核融合發電產業 旗下媒體與科技集團併TAE

全球航空史上最忙聖誕 3億旅客飛上天 最熱航線是亞洲的這一條

量子科技46歲老董突亡 網傳被割喉 警通報反而啟人疑竇

中國新聞組／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國盾量子董事長呂品多年前參加發布會畫面。（取材自C114通信網）
國盾量子董事長呂品多年前參加發布會畫面。（取材自C114通信網）

安徽合肥警方18日通報，46歲呂姓男子在望江西路與孔雀台路交口某公司一辦公室內失去意識。經現場確認，男子當場死亡，通報中的呂姓男子即為國盾量子、中電信量子科技公司董事長呂品。網傳呂品是被人割喉而亡，死因引發猜測，經警方勘查調查，已排除刑事案件。

澎湃新聞報導，中安創谷二期園區（望江西路與孔雀台路交口）H2棟樓下擺放著一塊中電信量子公司的石頭，18日晚間，該公司樓下有警車停著。園區門衛表示該公司出事了，但沒接到公司具體情況通報。

合肥警方通報稱，18日13時許，「呂某（男，46歲）在望江西路與孔雀台路交口某公司一辦公室內失去意識。經120現場確認，呂某已無生命體徵」，「經勘查調查，已排除（刑事）案件」。

由於通報沒有提及呂品的死因，因此網上傳出呂品疑被割喉的消息。

不少網民質疑「真是意外嗎」，認為通報過於簡潔，死亡原因隻字不提反而啟人疑竇。

網上還傳出知情者爆料，合肥某醫院收治一名頸部有刀割傷的男性，由於男子已現場死亡，因此院方開具死亡通知書後移交警察。但是相關消息皆未獲得證明。

對此，有網友指出呂品的行業敏感所以通報得加註「不信謠不傳謠」字樣，也有網民感嘆46歲的上市公司董事長，真是「英年早逝」。

當晚科大國盾量子技術股份有限公司發布公司董事長逝世的公告：公司董事長呂品先生不幸逝世。呂品先生於2025年5月起擔任公司董事長，並擔任戰略與投資委員會主任委員，薪酬與考核委員會委員。公司及公司董事會對呂品先生的逝世表示沉痛哀悼並向其家屬表達深切慰問。

目前，中電信量子信息科技集團有限公司的大樓已經禁止記者進入。

公開資訊顯示，呂品生於1979年生，歷任中國電信集團及安徽分公司多項副總經理等職，現任中電信量子信息科技集團董事長、黨委書記。自2025年5月起，任國盾量子第四屆董事會董事長。

科大國盾量子技術公司成立於2009年，專注量子通信、計算、精密測量產品研發與銷售，由中電信量子集團控股，2020年登陸科創板，2024年中電信量子集團斥資17.75億元入主，實控人為國資委。

上一則

境內關外／海南全島封關 自貿港啟動 74%商品零關稅

延伸閱讀

亞馬遜新單位 任命老臣掌管AI模型、自研晶片與量子科技

亞馬遜新單位 任命老臣掌管AI模型、自研晶片與量子科技
歐盟擬修訂外國投資審查 強調國防AI機敏領域「去風險」

歐盟擬修訂外國投資審查 強調國防AI機敏領域「去風險」
IBM製Loon量子晶片 達成2029前打造量子電腦里程碑

IBM製Loon量子晶片 達成2029前打造量子電腦里程碑
思科創新長：量子運算很快成現實 政府最怕資料被解密

思科創新長：量子運算很快成現實 政府最怕資料被解密

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻