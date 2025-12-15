小米汽車又有事故 傳車主剛提SU7新車 即撞死銷售人員

15日下午，一名小米車主在杭州剛提新車就在倒車時發生撞人事故。（取材自微博）

小米 汽車再傳事故。網傳，15日下午，一名車主在浙江杭州的小米汽車交付中心剛提新車，這輛小米SU7就在倒車時當場撞死小米銷售人員。上海澎湃新聞報導，小米內部知情人士表示，事故發生當下，小米汽車處於人駕而非智駕狀態。杭州市交警則不願證實事故是否有人員死亡。

報導稱，當時小米車主在狹窄過道倒車時，誤把電門踏板當成剎車踏板深踩，導致碰撞到車後行人。警方和救護車迅速趕到現場，並將傷者轉移，目前事故還在進一步調查處理中。

杭州市交警支隊表示，杭州小米下沙交付中心15日確實有發生交通事故，但對於當事人是否身亡，因目前事故仍在按法律程序處置中，不方便透露進一步信息。

網上有消息稱，這起事故發生在15日14時30分許，一名新提車的小米SU7 Max車主在杭州夢馬汽車小鎮交付中心園區倒車時，車輛從緩慢移動轉為突然加速，撞倒蹲在牆角的「中升汽車維修公司」員工夏某。目擊者稱傷者當場昏迷。

網上多數觀點認為，車主可能是新手駕駛，對高性能電動汽車（小米SU7 Max零至100公里加速僅需2.78秒）的瞬間動力不熟悉，加上狹窄過道盲區（傷者當時蹲在地上）才導致這起事故發生。

也有網友質疑小米交付中心人車混行、倒車路線設計存在諸多缺陷（網傳過道寬不足5米），且缺乏引導員及盲區警示標識。

不過小米汽車近半年內因接連發生數起事故不斷登上大陸網路熱搜，部分網友因此認為，小米汽車營銷過度強調性能而弱化安全警示。