我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

誰在碰瓷？僅距200米 美中衛星驚險擦肩而過

小米汽車又有事故 傳車主剛提SU7新車 即撞死銷售人員

中國新聞組／即時報導
15日下午，一名小米車主在杭州剛提新車就在倒車時發生撞人事故。（取材自微博）
15日下午，一名小米車主在杭州剛提新車就在倒車時發生撞人事故。（取材自微博）

小米汽車再傳事故。網傳，15日下午，一名車主在浙江杭州的小米汽車交付中心剛提新車，這輛小米SU7就在倒車時當場撞死小米銷售人員。上海澎湃新聞報導，小米內部知情人士表示，事故發生當下，小米汽車處於人駕而非智駕狀態。杭州市交警則不願證實事故是否有人員死亡。

報導稱，當時小米車主在狹窄過道倒車時，誤把電門踏板當成剎車踏板深踩，導致碰撞到車後行人。警方和救護車迅速趕到現場，並將傷者轉移，目前事故還在進一步調查處理中。

杭州市交警支隊表示，杭州小米下沙交付中心15日確實有發生交通事故，但對於當事人是否身亡，因目前事故仍在按法律程序處置中，不方便透露進一步信息。

網上有消息稱，這起事故發生在15日14時30分許，一名新提車的小米SU7 Max車主在杭州夢馬汽車小鎮交付中心園區倒車時，車輛從緩慢移動轉為突然加速，撞倒蹲在牆角的「中升汽車維修公司」員工夏某。目擊者稱傷者當場昏迷。

網上多數觀點認為，車主可能是新手駕駛，對高性能電動汽車（小米SU7 Max零至100公里加速僅需2.78秒）的瞬間動力不熟悉，加上狹窄過道盲區（傷者當時蹲在地上）才導致這起事故發生。

也有網友質疑小米交付中心人車混行、倒車路線設計存在諸多缺陷（網傳過道寬不足5米），且缺乏引導員及盲區警示標識。

不過小米汽車近半年內因接連發生數起事故不斷登上大陸網路熱搜，部分網友因此認為，小米汽車營銷過度強調性能而弱化安全警示。

小米

上一則

中大使不點名批評英國外長 要求停止包庇反中亂港分子

延伸閱讀

小米YU7新車副駕駛座上有異物 杭州買主：侮辱性極強

小米YU7新車副駕駛座上有異物 杭州買主：侮辱性極強
山東村官仿雷軍賣「小米」被封號 網批：斷農民活路

山東村官仿雷軍賣「小米」被封號 網批：斷農民活路
小米大量引進AI 生產力大躍進

小米大量引進AI 生產力大躍進
香港大火傷亡嚴重 李嘉誠捐3000萬港元緊急援助 小米、周大福也伸援

香港大火傷亡嚴重 李嘉誠捐3000萬港元緊急援助 小米、周大福也伸援

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條