中博主展出4斤黃金鳳冠 小孩伸手毀了…誰負責 網吵翻

男孩伸手觸碰，導致鳳冠與展罩一起掉在地上。（取材自都市快報）

千萬粉絲博主張凱毅日昨在社交平台發的一個四斤黃金鳳冠被毀的視頻，引發熱議。視頻中她稱，丈夫在結婚時為她親手打造的黃金鳳冠，在自己辦的免費展覽上被人為破壞了。視頻中，一男孩在觀展中，反覆抱住展台櫃子，並伸手觸碰，導致鳳冠與展罩一起掉在地上。

極目新聞報導，張凱毅稱「這場展覽是自己與丈夫辦的免費展覽，收集了很多藝術家的作品，沒有收任何的門票，也沒有牟利。我們也請保安了，也在外面加裝了加固和罩子。這個黃金鳳冠對我們的意義太重要了，這種情況下被人破壞了，真的很鬧心。這個東西是丈夫親手設計打造的，不是市場上能買到、能定價的東西。希望懂的人能幫忙分析一下，這個事要怎麼定損。同時也想呼籲大家，線下看展不要用手觸碰」。

男孩觀展4斤黃金鳳冠。（取材自都市快報）

視頻中可見一男孩在觀展中，反覆抱住展台櫃子，並伸手觸碰，隨後致鳳冠與展罩一起掉在地上被毀。

對此，網友吵翻了，有人覺得必須要讓對方賠償，「受害者有罪論啊？人家東西被破壞了，說是人家沒放好。東西被偷了，怪別人保管不當？你去博物館，不知道不能碰觸嗎？小孩兒還在抱人家的展台」、「個人覺得要追責」、「那個小孩碰了不止一下，家長在看展之前不告訴孩子不能亂碰嗎」、「家長就在附近，沒有起到教育制止的作用！就是失職！難道不應該賠償教育嗎？那犯錯成本也太低了吧」、「為了孩子，有的孩子就是家長說很多次也不往心裡去，非要真的惹禍以後才知道害怕，俗稱：交學費」。

也有網友覺得小孩不是故意的，「這個最大責任是展櫃問題。男孩確實是上手推了一下，但是沒有用很大力。看上去就是隨手一推這個玻璃展櫃就掉了。博物館的展櫃如果這麼不結實的話每天都有各種官司。應該追究設計施工方責任，孩子家長是次責，也讓他們長長教訓，畢竟展品不是讓你推的，走法律途徑吧」、「免費辦展讓大家看藝術看能紀念你們愛情的作品沒錯，起點是好的，但是這麼貴重的物品沒有把罩固定在樁子上，甚至那個像是塑料的，為啥不做成玻璃的固定好呢」、「看了好幾遍，小孩確實不是故意的也沒用力碰」、「這個安裝保護罩的人也是服了，小孩的力道都能推掉，萬一有心人要盜竊怎麼辦啊！這人也是有責任的」。