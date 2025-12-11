衡陽2初中女被堵廁所遭掌摑 現場10同學圍觀 視頻曝光

事發畫面。（取材自大風新聞）

湖南省衡陽市洣水實驗中學傳出一起校園霸凌事件，2名初中女孩被堵廁所遭連續掌摑，當地教育局 介入，警方已立案。據了解，讓視頻被發到網路上，兩人分別被掌摑6次。對此，多數網友對事件感憤怒，紛喊「這種校園霸凌的孩子就應該送去管教所」、「校園暴力必須嚴懲不怠」。

大風新聞報導，胡女士是湖南省衡東縣人，13歲的女兒小鄧就讀於洣水實驗中學初二某班。胡女士痛苦地說，「女兒被掌摑的那堂課是生物課，她臉頰紅腫，一堂課都沒有回教室。下課後，她默默坐在座位上，周圍的同學說，耳光吃飽了沒。」。

胡女士得知女兒在學校被欺負是12月9日晚，「小羅是女兒的閨蜜，兩個人是同班同學。小羅的爸爸突然給我打電話，說兩孩子在學校被打了，被搧耳光的視頻公布在網上。」

胡女士趕往學校後了解到，12月1日下午3時左右，小鄧和小羅被本校一名初三女孩龍某和外校高一女孩文某堵在學校的廁所內掌摑，原因是此前小鄧在短視頻平台發布視頻後，龍某在評論區辱罵小鄧。小鄧將其封鎖後，對方找上她。

根據龍某發在網路上的視頻顯示，拍攝者邊拍邊笑，一名女生說，「你放心吧，晚自習會消腫的。」然後對小羅掌摑6次，又對小鄧掌摑6次。

胡女士回憶稱，當天小鄧回家後，曾兩天沒有好好吃飯，「她什麼都沒說，我還以為是身體不舒服。沒想到她在學校被同學打了。」

胡女士很不理解，女兒遭遇掌摑時，學校老師應該是能察覺異常的，但為何不作為？「我們反映到學校後，學校稱龍某已經休學。校方將龍某及其家長叫到學校後，我們向洣水派出所報警。」

小鄧表示並不認識龍某和文某，此前沒有交集，「她應該是通過短視頻平台的視頻，知道我是洣水實驗中學學生的。」

「她在我影片下嘲笑、辱罵我，被我拉黑了。」小鄧說，12月1日下午二、三時，一個同學叫她和小羅去二樓的廁所，一過去就被龍某和文某堵住了。

小鄧表示，整個圍堵大約20分鐘，龍某和文某先掌摑了她和小羅幾下，說沒錄視頻，然後邊錄視頻邊掌摑，「我不清楚小羅為什麼也會被打。」、「打完後，她們在一旁抽菸，不讓我們走。現場有近10名同學圍觀。」

過了幾天，小鄧在短視頻平台看到了自己被掌摑的視頻，「我不敢給媽媽說，說了她們會報復我。」